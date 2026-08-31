Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la doble carrera de Milwaukee de 2026

Alex Palou llegará a la última prueba de Laguna Seca con el título de la IndyCar ya en sus manos, tras haberse asegurado el campeonato con un quinto y un décimo puesto el domingo.

Aunque el campeonato ya está decidido, la lucha por ser el mejor del resto sigue en pleno apogeo. Christian Lundgaard ha ascendido al segundo puesto, con solo dos puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood y cuatro sobre Pato O'Ward tras su doble victoria en Milwaukee.

Rinus Veekay se ha colado entre los diez primeros del campeonato tras un impresionante podio el domingo.

La lucha por el título de Novato del Año también será una historia fascinante que seguir en la última carrera de la temporada, ya que Dennis Hauger cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre Mick Schumacher y de 30 puntos sobre Caio Collet.

Clasificación de la IndyCar 2026 tras Milwaukee (17.ª carrera de 18)