Chip Ganassi Racing rendirá homenaje a Alex Zanardi en Laguna Seca en el coche de Palou

Chip Ganassi Racing (CGR) y DHL se han asociado para traer de vuelta a la pista una de las decoraciones más famosas de las carreras de monoplazas. El Honda #10, pilotado por el cuatro veces campeón de la IndyCar Series Alex Palou, lucirá el icónico esquema de pintura del rayo de CGR en la final de temporada en WeatherTech Raceway Laguna Seca del 4 al 6 de septiembre de 2026, honrando el legado de la fallecida leyenda del automovilismo Alex Zanardi.

El diseño retro rinde homenaje a la seña visual que hicieron famosa Zanardi y otras leyendas de CGR durante la racha dominante del equipo de cuatro campeonatos consecutivos de 1996 a 1999. La carrera del 6 de septiembre de 2026 coincide con el 30.º aniversario de “The Pass” – el legendario adelantamiento de Zanardi en la última vuelta por el Sacacorchos para ganar la final de la temporada 1996 y asegurar los honores de Novato del Año. El fin de semana también marca el 30.º aniversario del primer campeonato de CGR, ganado por el compañero de equipo de Zanardi, Jimmy Vasser, que supuso el primer título de IndyCar de Honda.

“Estoy muy emocionado de volver a tener el rayo en nuestro coche”, dijo Palou. “Corremos en memoria de Alex Zanardi. Corremos en Laguna, su lugar, su curva. Y además de eso, es el 30.º aniversario del primer campeonato de IndyCar de CGR y Honda. Así que lo estamos juntando todo para los aficionados, y también para nosotros. Y ojalá sea una gran carrera para el coche #10 de DHL”.

Greg Hewitt, CEO de DHL Express U.S., destacó la importancia del fin de semana tanto para el equipo como para el patrocinador: “Nos sentimos honrados de celebrar el legado de Alex Zanardi, una verdadera leyenda del automovilismo cuya determinación, pasión y espíritu de ‘sí se puede’ encarnan los mismos valores que impulsan a nuestros empleados cada día. Laguna Seca es especialmente significativo mientras celebramos 15 años en IndyCar y una temporada increíble con Alex Palou. Es una forma apropiada de honrar el legado de Zanardi mientras celebramos el espíritu ganador que hace de este un momento tan especial para DHL y Chip Ganassi Racing”.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing livery for Laguna Seca Photo by: Chip Ganassi Racing

El Honda #10 DHL Lightning Bolt saldrá a la pista por primera vez el viernes 3 de septiembre para los entrenamientos. Palou llega a la próxima doble cita en Milwaukee Mile con una ventaja de 91 puntos en la clasificación del campeonato, donde él y CGR intentarán asegurar un 18.º campeonato de IndyCar para la organización, estableciendo un récord.

Palou, tres veces ganador en Laguna Seca y defensor de victorias consecutivas en el circuito, presume de uno de los tramos de cinco carreras más dominantes en una misma pista en la historia de la categoría, ya que nunca ha terminado fuera del podio. Una victoria más igualaría el récord histórico de triunfos de Bobby Rahal en Laguna Seca, mientras que liderar 12 vueltas más le daría a Palou el récord histórico de vueltas lideradas en el trazado. Con tres poles en su carrera y cinco podios en el circuito rutero, uno más de cada uno igualaría los récords de la pista.

Recordando a Alex Zanardi

Alex Zanardi fue uno de los atletas más inspiradores de la historia. Compitiendo para Chip Ganassi Racing de 1996 a 1998, el ícono italiano conquistó dos campeonatos de IndyCar y 15 victorias en carreras, cautivando a aficionados de todo el mundo con su estilo de conducción agresivo y su personalidad carismática. Tras un estremecedor accidente en 2001 en el EuroSpeedway Lausitz de Alemania que provocó la amputación de ambas piernas, Zanardi inspiró a la comunidad deportiva mundial al lograr un notable regreso al automovilismo, ganando cuatro carreras en el World Touring Car Championship y compitiendo posteriormente en las 24 Horas de Daytona Rolex de 2019.

Más allá del automovilismo, Zanardi se consolidó como un ciclista de mano de talla mundial, consiguiendo cuatro medallas de oro paralímpicas y 12 Campeonatos Mundiales de Paraciclismo. Su espíritu inquebrantable, sus triunfos ante la adversidad y su pasión por la competición lo convirtieron en un héroe para millones de personas en todo el mundo hasta su muerte el 1 de mayo de 2026, a los 59 años.