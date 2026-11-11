Indy Lights

Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar

El destacado argentino de 20 años pilotará el monoplaza #10 de AstroPay mientras apoya al equipo de CGR en la IndyCar Series en circuitos permanentes y urbanos

Joey Barnes

Publicado: 11 nov 2026, 16:51

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Chip Ganassi Racing ha fichado oficialmente al piloto argentino de 20 años Alessandro de Tullio para la temporada 2027 de Indy NXT by Firestone. De Tullio pilotará el monoplaza #10 AstroPay tras una serie de productivas sesiones de pruebas de pretemporada con la organización campeona.

Además de sus funciones a tiempo completo en Indy NXT, el argentino de 20 años será piloto de reserva para el equipo de IndyCar Series de Chip Ganassi Racing durante todos los eventos en circuitos permanentes y urbanos, apoyando al equipo mediante el desarrollo en simulador y las operaciones en pista en los fines de semana de carrera no ovalados.

"Estoy muy emocionado de unirme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT y con un programa de piloto de reserva en IndyCar”, dijo de Tullio. “Es otro paso en mi carrera, y unirme al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial. Tengo muchas ganas de contribuir a ese éxito en el programa de Indy NXT, haciendo todo lo posible por aprender lo máximo posible y ayudar tanto como pueda como piloto de reserva en IndyCar. También tengo que agradecer a mis socios que me han ayudado a llegar a esta etapa, y estoy emocionado por ver lo que podemos lograr juntos en Chip Ganassi Racing."

De Tullio afronta su segunda temporada en Indy NXT después de una destacada campaña de novato en 2026 con AJ Foyt Racing. Logró la victoria en Barber Motorsports Park y Portland International Raceway, consiguió cuatro podios y cinco resultados entre los cinco primeros, y lideró 99 vueltas, la mayor cifra entre los novatos y la segunda más alta en general de la serie. También obtuvo ocho poles en 2026, igualando a los ex pilotos de IndyCar Ed Jones y Thiago Medeiros en el segundo total más alto en una sola temporada en la historia de la serie.

Luciendo el icónico número #10, famoso por sus compatriotas íconos deportivos argentinos Lionel Messi y Diego Maradona, de Tullio se une a su compañero de equipo Carson Etter, que regresa, en la alineación de INDY NXT de CGR, con más anuncios de pilotos previstos mientras continúa el trabajo para completar las inscripciones restantes del equipo.

"Estamos emocionados de dar la bienvenida a Alessandro a Chip Ganassi Racing para la temporada 2027”, dijo Taylor Kiel, Team Manager de Chip Ganassi Racing. “Nuestro objetivo es darle a él y a sus compañeros de equipo el apoyo y los recursos para competir por victorias y por el campeonato de Indy NXT. Combinar ese programa con un rol de piloto de reserva en IndyCar le brinda una valiosa oportunidad para aprender de nuestros pilotos e ingenieros, contribuir al equipo de diversas maneras y desarrollar su experiencia como piloto."

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