Chevrolet aclara el problema con el motor tras la decepción de David Malukas en Milwaukee

Tras un final lleno de tensión en The Milwaukee Mile, donde una posible victoria se esfumó en la última reanudación de la carrera, Chevrolet se ha pronunciado formalmente sobre el fallo mecánico que provocó la frustración inmediata de David Malukas, piloto del equipo Penske.

Malukas parecía encaminado a lograr una victoria clave durante la Carrera 1, pero un contratiempo mecánico en la reanudación final —a falta de 19 vueltas— lo dejó vulnerable. Pato O’Ward, de Arrow McLaren, aprovechó ese titubeo repentino para adelantarlo, tomar el liderato y llevarse la victoria, dejando a un desolado Malukas conformándose con el segundo puesto por cuarta vez en la temporada (y sexta en su trayectoria en la IndyCar Series).

Visiblemente frustrado justo después de la carrera, el piloto de 24 años dejó aflorar sus emociones y declaró a IndyCar Radio: "Chevy... simplemente nos falló. O sea, los problemas de plenum [sobrepresión de admisión]: cada vez que salgo de la calle de boxes tengo que levantar el pie del acelerador en primera y segunda marcha. Es ridículo. Y mira que el equipo hizo un trabajo increíble. El coche era una maravilla; ya iba muy bien en la Carrera 1 (2), y luego trabajaron en él para dejarlo a punto para esta carrera. Éramos rapidísimos, más que el resto. Y sí, simplemente nos fallaron en esa reanudación".

Sin embargo, una vez calmados los ánimos el lunes por la mañana, Malukas recurrió a las redes sociales para matizar sus duras críticas y ofrecer una disculpa pública.

"Bueno, no estoy orgulloso de lo que dije ayer", comentó Malukas. "Fue una actitud infantil, fruto de la frustración. Chevy ha hecho cosas magníficas por mí este año y no habría logrado estos resultados sin ellos. Pido disculpas por lo que dije; fue una inmadurez por mi parte".

Para aclarar la situación, Chevrolet emitió un comunicado a Motorsport.com el martes por la tarde explicando la naturaleza exacta del fallo mecánico y mostrando comprensión ante la reacción de su piloto tras la carrera. "David Malukas sufrió un problema con un sensor del motor que provocó un incidente de plenum (sobrepresión) al subir de marcha durante la reanudación final, cerca del desenlace de la carrera del domingo en Milwaukee Mile", señalaba el comunicado.

El motor V6 biturbo de 2,2 litros de Chevrolet opera al límite para brindar a nuestros pilotos la mejor oportunidad de ganar; los resultados obtenidos —con pilotos entre los siete y los cuatro primeros puestos en las dos carreras del fin de semana— reflejan el gran esfuerzo que están realizando nuestros equipos. Comprendemos perfectamente la frustración de David por no haber logrado la victoria que buscaba. Las carreras son un equilibrio constante entre maximizar el rendimiento y reducir los riesgos. Aplicaremos las lecciones aprendidas este fin de semana a la última prueba de la temporada en Laguna Seca.

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