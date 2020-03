La carrera de IndyCar en San Petersburgo, en duda

Aunque el director ejecutivo de Penske Entertainment, Mark Miles, dijo a Motorsport.com el fin de semana pasado que no esperaba que el calendario de la Serie IndyCar 2020 se viera afectado por lo que el miércoles ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, se han producido cambios significativos en todo Estados Unidos desde entonces.

A pesar de la conferencia de prensa del miércoles por la mañana en la que el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, y el promotor del evento, Kevin Savoree, insistieron en que el GP de San Petersburgo seguía adelante según lo previsto, cualquier evento que involucre a grandes multitudes ha estado bajo un creciente escrutinio ya que los estados buscan contener el virus y recomiendan a las personas que se mantengan al menos a seis pies de distancia entre sí.

El alcalde Kriseman, explicando el cambio de opinión de la noche a la mañana, dijo: "Desde ayer nos enteramos de un caso de coronavirus en un evento al aire libre similar al nuestro, la Semana de la Bicicleta (en Daytona). Luego, en una conferencia de EMS al otro lado de la bahía".

El Tampa Bay Times continuó citando a Kriseman, declarando: "La Organización Mundial de la Salud ha llamado a esto una pandemia global. Mi trabajo más importante es la seguridad y la salud pública. Es por esa razón que estamos cancelando la asistencia general al (a la carrera de IndyCar). Estamos trabajando con los promotores y con IndyCar y más tarde tendremos más anuncios sobre si la carrera en sí se llevará a cabo".

"No tomo esta decisión a la ligera. Creo firmemente que la vida debe continuar, lo mejor que podamos. Pero la realidad ahora es que eso no es posible. Estoy decepcionado. Me encanta esta carrera. Pero amo más a esta ciudad y a nuestros residentes".

Adam Silver, comisionado de la NBA, tomó la sorprendente decisión el miércoles por la noche de suspender indefinidamente la temporada 2019-20 de la liga, presionando inmediatamente a los responsables otros deportes para que siguieran el ejemplo o prohibieran a los espectadores asistir a sus eventos. Carreras en circuitos urbanos como la de San Petersburgo son más difíciles de vigilar, ya que las multitudes se reunirían en el perímetro de la pista de todos modos, y es poco probable que las comunidades locales toleren los inconvenientes de cerrar las calles y las vías públicas sin poder asistir al evento en sí.

El Gran Premio de San Petersburgo, que se ha convertido en la tradicional apertura de la temporada de IndyCar, es uno de los eventos más populares del calendario de la serie, y la carrera de este año marcaría su 17° edición.

El anuncio de Kriseman llega la misma mañana en que el condado de Miami-Dade anunció la suspensión de todas las reuniones masivas, causando que NASCAR posponga su carrera del 22 de marzo en Homestead.