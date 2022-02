Calderón: IndyCar no solo se fijan en mi género, quieren lo haga bien

Tatiana Calderón tiene un largo historial dentro del deporte motor y durante estos años se ha convertido en una de las pilotos que ha buscado demostrar no hay razón para dividir a las mujeres en categorías especiales para el sexo femenino como lo es W Series.

Ahora, en 2022, Calderón regresa a Estados Unidos para disputar las carreras en circuitos permanentes y callejeros de IndyCar, una categoría que no es una desconocida para ella porque compartió algunos escenarios cuando disputó la Star Mazda, serie de desarrollo, en 2010 y 2011 antes de emprender su camino a Europa.

La colombiana ha dicho desde el primer momento que siente un ambiente diferente en la forma que la serie de los Estados Unidos trata a las mujeres en comparación con lo que vivió en Europa y ahora, en una entrevista con el portal oficial de IndyCar expuso que por primera vez no solo se fijan en ella por ser mujeres como si ha sido en su paso por la Fórmula 2 o el Campeonato Mundial de Resistencia donde parte de la atención mediática llegaba por su genero.

“Por primera vez en mi carrera, me siento bienvenida en una serie en la que la gente quiere que lo haga bien y no sólo se fija en mi género", expuso en la página de la serie. "De verdad me han acogido con los brazos abiertos y con la mente y el corazón abiertos”.

IndyCar se ha destacado por la presencia de las mujeres con un especial boom por Danica Patrick durante este siglo, la primera mujer en ganar una carrera de la serie en óvalo cuando se impuso en el Twin Ring Motegi en 2008, además de liderar las 500 Millas de Indianápolis. Antes de ella estuvieron Janet Guthrie, Lyn St. James y Sarah Fisher, mientras que otras como Pippa Mann, Simona de Silvestro y Katherine Legge lo han hecho de forma más reciente con la británica habiendo logrado el campeonato de la serie IMSA en la serie GTD.

Fueron estos antecedentes lo que la colombiana, piloto del equipo de AJ Foyt, considera diferencian a IndyCar respecto a otros campeonatos de primer nivel fuera de los Estados Unidos.

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Enterprises Photo by: A.J. Foyt Racing

“Si miramos la historia de las mujeres en la IndyCar, cuando la comparamos con el nivel de los monoplazas en Europa, o en cualquier lugar realmente, vemos que IndyCar ha tenido más", dijo. "Eso es algo que me alegró bastante y por lo que también quise venir a este lado del mundo. Estoy súper contenta de representar a las mujeres de todo el mundo en una de las series más duras que existen”.

Calderón se ha convertido en uno de los modelos a seguir para las mujeres dentro del deporte y para ella es un papel que le agrada, pero que además quiere seguir impulsado obteniendo éxitos en Estados Unidos.

“Nunca pensé que sería un modelo a seguir", dijo. "Tengo tantos mensajes de gente de la pista que me dicen que se han inspirado porque han visto lo que yo hacía. Para mí, eso significa el mundo. Primero empecé a competir por mí misma, pero enseguida me di cuenta de que también, quizá sólo a través de mi historia, estaba animando a la gente a probar cosas nuevas y a no tener nunca miedo de mostrar lo que les gusta y perseguir realmente sus sueños".

