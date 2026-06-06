Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo

Ryan Hunter-Reay ha sido anunciado como el nuevo Director Deportivo de Arrow McLaren, equipo donde compite el mexicano Pato O'Ward.

La confirmación llega tras el mes de mayo, en el que Hunter-Reay compitió recientemente en la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis como parte de una participación única con un cuarto auto, al volante del #31 Arrow McLaren Chevrolet.

El nuevo cargo de Hunter-Reay, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2014 y campeón de IndyCar en 2012, hará que trabaje directamente bajo las órdenes del director del equipo Tony Kanaan, donde tendrá la tarea de maximizar el rendimiento en pista mientras contribuye al éxito comercial del equipo. Servirá como el puente fundamental entre la competición, la ingeniería, la alineación de pilotos y los esfuerzos comerciales. Además de contribuir a optimizar el rendimiento del auto, la estrategia de carrera y el desarrollo de los pilotos, actuará como un embajador clave del equipo, fortaleciendo su cultura de alto rendimiento y apoyando la implicación de los socios y las iniciativas de crecimiento empresarial.

“Me siento increíblemente honrado y emocionado de unirme a Arrow McLaren como Director Deportivo”, dijo Hunter-Reay. “Después de 23 años compitiendo al más alto nivel del automovilismo estadounidense de monoplazas, estoy deseando aportar mi experiencia, pasión y conocimiento para contribuir a impulsar a este ambicioso equipo hacia adelante, y me gustaría agradecer a Zak (Brown, CEO de McLaren Racing), Tony Kanaan y a los miembros de la junta de Arrow McLaren por esta oportunidad.

“Arrow McLaren ha mostrado un potencial tremendo y posee todos los ingredientes necesarios para seguir luchando por campeonatos y victorias en las 500 de Indianápolis, así como por la codiciada Triple Corona que McLaren Racing aspira a conseguir una vez más. Junto con los talentosos pilotos, ingenieros y miembros del equipo, trabajaré incansablemente para ayudar a elevar nuestro rendimiento y ofrecer los resultados que este icónico equipo, sus aficionados y sus socios merecen.”

Ryan Hunter-Reay, Arrow McLaren Photo by: McLaren

Hunter-Reay ha estado involucrado con el programa desde el inicio de la temporada 2026 de IndyCar en St. Petersburg.

El equipo y Hunter-Reay tomarán una decisión sobre el piloto de la cuarta inscripción para las 500 de Indianápolis de 2027 en una fecha posterior.

"Algunos de mis mejores recuerdos en las carreras se remontan a mi etapa trabajando junto a Ryan en 2010", dijo Kanaan, señalando el tiempo que pasaron como compañeros de equipo en Andretti Global.

“Desempeñó un papel importante para ayudar a encaminar a ese equipo en la dirección correcta y construir un grupo que pudiera competir por campeonatos. Ahora estamos en un punto similar, y me entusiasma darle la bienvenida en este cargo oficial para ayudar a liderar al equipo mientras seguimos impulsando a esta organización hacia adelante.”

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