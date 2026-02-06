Arrow McLaren abre oficialmente las puertas de su nueva sede en Indianápolis

Los meses de espera llegaron a su fin cuando Arrow McLaren abrió las puertas de su nueva sede, el McLaren Racing Center, el miércoles por la noche en Indianápolis.

El equipo adquirió el edificio, que anteriormente era la sede de Andretti Global, en junio de 2025. Tras una rápida renovación, el edificio se amplió y se dotó de un vestíbulo inmersivo, se amplió el entresuelo de la segunda planta y se introdujo un centro de fitness y recuperación de última generación.

"Estamos muy emocionados de operar desde el McLaren Racing Center, con el espacio, la tecnología y la infraestructura que necesitamos, todo bajo un mismo techo", dijo Tony Kanaan, director del equipo Arrow McLaren.

"Nuestro objetivo no ha cambiado: seguir creciendo, ganar las 500 Millas de Indianápolis y luchar por el campeonato siguen siendo la norma a medida que avanzamos en nuestra nueva sede. En 2025 nos marcamos un objetivo muy alto y esta temporada solo aspiramos a superarlo. Contamos con el equipo necesario para seguir luchando".

El McLaren Racing Center, que casi triplica la superficie operativa anterior del equipo, servirá como base de operaciones de McLaren Racing en Norteamérica. En la inauguración, el equipo también presentó las tres decoraciones de sus coches de competición, pilotados por Pato O'Ward, Christian Lundgaard y Nolan Siegel.

"Este evento ha marcado un hito importante y el comienzo de un nuevo capítulo para Arrow McLaren", afirmó Kevin Thimjon, presidente de Arrow McLaren. "El McLaren Racing Center refleja el legado que nuestros equipos de carreras han construido desde que Bruce allanó el camino en 1963. Queríamos que el diseño gritara McLaren y fuera una sede de vanguardia para la organización en Norteamérica. Estamos orgullosos de compartir este momento con nuestros socios e invitados".