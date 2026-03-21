Andretti Global "muy cerca" de tomar una decisión sobre un cuarto coche para Indy 500

Andretti Global está cerca de tomar una decisión sobre si alineará un cuarto coche para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis en mayo.

La organización ha añadido una inscripción puntual para las 500 Millas de Indianápolis en cada uno de los últimos cinco años con Marco Andretti, quien anunció su retiro durante en octubre del año pasado. A pesar de ese cambio, la actual alineación de tres coches podría ampliarse a cuatro para la carrera más importante de la IndyCar Series. Y una decisión al respecto se tomará pronto, según el director del equipo Andretti Global, Ron Ruzewski.

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"Todavía estamos discutiendo activamente cuál es la mejor opción para las 500 Millas de Indianápolis porque tiene que aportar valor", dijo Ruzewski a Motorsport.com.

"Un cuarto coche en Indianápolis tiene que aportar valor y no ser una distracción. Creo firmemente en eso. Pienso que estamos bastante cerca de tomar una decisión. Diría que espero que en la próxima semana aproximadamente podamos concretar algo".

Colton Herta, Hitech F2 2026 season Photo by: Getty Images

El teléfono de Ruzewski no ha dejado de sonar, con pilotos interesados en presentar sus argumentos para quedarse con el asiento aún no confirmado. Sin duda, el candidato más evidente es Colton Herta, quien dejó el equipo durante el receso y se convirtió en piloto de pruebas del equipo de Fórmula 1 de Cadillac, además de competir en Fórmula 2 con Hitech TGR.

Entre las razones por las que Herta parece una opción clara en caso de que el equipo sume una inscripción puntual para "El Mayor Espectáculo del Automovilismo", está el hecho de que TWG Motorsports está involucrado con General Motors en la gestión del programa de F1 de Cadillac, además de ser propietario y operador de Andretti Global.

Herta, que ha disputado siete ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, actualmente no tiene conflictos de agenda ese fin de semana y además estará sin competir durante el próximo mes después de que las fechas de Fórmula 2 en Bahréin y Arabia Saudita fueran canceladas debido al conflicto en Medio Oriente.

Colton Herta, Hitech Photo by: Getty Images

Herta estuvo presente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Arlington apoyando a sus ex compañeros de Andretti Marcus Ericsson, Kyle Kirkwood y su reemplazante, Will Power.

"No sería correcto decir que él (Herta) no es alguien a quien consideraríamos", dijo Ruzewski. "Pero también tenemos que analizar qué es lo mejor para él y su programa, así como el panorama general, antes de tomar una decisión."

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