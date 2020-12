Andretti Autosport confirma a Herta en el coche #26

Colton Herta compitió bajo la bandera de Harding Steinbrenner Racing en su temporada de novato de 2019, con el equipo siendo una operación satélite de Andretti Autosport. Este nombre se cambió en 2020 a Andretti Harding Steinbrenner Autosport.

Para la próxima temporada, Herta, que ya tiene tres victorias en su haber, tomará los controles del #26 de Andretti Autosport-Honda, un número que desde 2018 ha sido manejado por Zach Veach quien cedió la cabina de mando a James Hinchcliffe para las tres últimas rondas de 2020.

Como Motorsport.com predijo en octubre, Herta será patrocinada por Gainbridge, que según el comunicado del equipo es "una plataforma digital que proporciona un acceso simple y directo a productos financieros de confianza para ayudar a los clientes a hacer crecer su dinero".

Herta consiguió solo una victoria en su segundo año, pero fue la única de Andretti en 2020. Su constancia le permitió finalizar tercero del campeonato de pilotos por detrás de Scott Dixon (Ganassi) y Josef Newgarden (Penske).

Herta le dijo a Motorsport.com que es optimista en cuanto a que su tercer lugar en el campeonato puede ser mejorado para el 2021, pero admitió que todavía siente que tiene cosas que aprender de sus compañeros de equipo más experimentados.

"Nunca sentí que la clasificación fuera un problema, pero mis problemas inicialmente fueron la destreza en las carreras y el manejo de toda una temporada. Todavía no creo que esté al nivel de [mi compañero de equipo] Alexander Rossi en ese aspecto, sobre todo cuando se trata de ahorrar combustible sin dejar de ir rápido. En algunos circuitos soy tan bueno como él, pero este año me he dado cuenta de que en otros circuitos tengo problemas en esa dirección”.

Herta añadió que el #26 será de particular importancia para él ya que lo corrió en sus años de formación en el karting como un guiño a su padre, Bryan Herta.

"Justo cuando empecé en el karting fue cuando papá estaba en sus últimos años en IndyCar, y se cambió a un LMP2 que llevaba el #26”.