Alexander Rossi lidera la última sesión de pruebas de IndyCar, O'Ward 13°

Alexander Rossi marcó el ritmo en la última sesión, afectada por la lluvia, del Unser IndyCar Open Test en el Phoenix Raceway este miércoles por la tarde.

El resultado completa un dominio total del día para el californiano de 34 años, quien también lideró la sesión matutina. Por la tarde, logró completar 19 vueltas a pesar de las constantes interrupciones por la lluvia, alcanzando una velocidad máxima de 174.542 mph (20.6254 segundos) en el trióvalo de una milla.

"Logramos completar todo lo que queríamos y, obviamente, cuando puedes hacer eso, es un buen día", comentó Rossi, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2016. "Por supuesto, estar en la cima es bueno, y el coche del equipo, el de Christian (Rasmussen), también es fuerte, así que no podría pedir nada más".

Los protagonistas del día

Rossi fue seguido de cerca por su compañero en Ed Carpenter Racing, Christian Rasmussen, quien terminó segundo con 173.924 mph. El vigente y tetracampeón de la serie, el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), se ubicó tercero con 173.625 mph. Tras él, el Honda No. 26 de Will Power (Andretti Global) finalizó cuarto, mientras que Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) se coló en la quinta posición con una vuelta rápida justo al cierre de la sesión.

El resto de los diez primeros incluyó a los experimentados Scott Dixon (6º) y Felix Rosenqvist (7º), seguidos por el joven Nolan Siegel (8º), Graham Rahal (9º) y el Chevrolet de Rinus VeeKay cerrando el grupo de los diez mejores.

Otros resultados e incidentes

Más atrás en la tabla se ubicaron pilotos como Romain Grosjean (11º), el novato Caio Collet (12º), el mexicano Pato O'Ward (13º), Marcus Ericsson (14º) y Kyle Kirkwood (15º). Por su parte, el dos veces ganador de la Indy 500, Josef Newgarden, fue quien más rodó con un total de 85 vueltas, aunque terminó en el último lugar de la sesión cronometrada.

Más allá de las múltiples banderas amarillas causadas por las gotas ocasionales de lluvia, el único incidente serio lo protagonizó Marcus Ericsson. Al comenzar la última hora de práctica, la parte trasera de su Honda No. 28 empezó a patinar en la curva 4 antes de impactar el muro exterior con el costado derecho. Afortunadamente, el sueco pudo salir del vehículo sin asistencia.