Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

IndyCar Road America

Alex Palou todavía está "sorprendido" por su histórica racha de poles en IndyCar

Palou dice que su quinta pole consecutiva llegó a pesar de una difícil sesión de clasificación en Road America, ya que su velocidad en 2026 sigue sorprendiendo incluso a él mismo.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Hay dominio, y luego está lo histórico. Alex Palou está llevando rápidamente su carrera a esta última categoría.

El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series añadió otro hito más a su legendario currículum el sábado, al conseguir la pole position para el XPEL Grand Prix del domingo en Road America.

Al volante del Honda #10 de Chip Ganassi Racing (CGR), el español de 29 años marcó una vertiginosa vuelta lanzada de 1m, 43.6615s en el pintoresco circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas.

La hazaña marca la 18ª pole de la carrera de Palou y su sexta de la temporada 2026. Aún más notable, es su quinta pole position consecutiva, una racha en clasificación que no se lograba en IndyCar desde otra leyenda de CGR, Alex Zanardi, quien consiguió las últimas cuatro poles al final de la temporada 1996 y abrió 1997 con dos consecutivas. Danny Sullivan fue el último piloto en lograr cinco seguidas dentro de una misma temporada, haciéndolo hace 38 años, en 1988.

 

A pesar de hacer que lo histórico parezca rutinario desde fuera, Palou admitió que asegurar el primer puesto de la parrilla fue una montaña rusa para él.

"Sí, fue muy duro", dijo Palou después de la clasificación. "En la Q1 [fase de grupos] me sentí genial. Q2 [Ronda de 12] me costó muchísimo. Ayer me sentí genial, pero esta mañana también me costó. Sabía que iba a ser muy difícil juntar todo. Mi vuelta se sintió bien. Siempre hay margen para mejorar... Siempre sorprende. Siempre es muy divertido y muy difícil hacerlo bien. Creo que todo está tan ajustado que, sí, todavía sorprende."

También lee:

Palou ya ha igualado la cantidad de poles del año pasado, que terminó siendo una campaña histórica con ocho victorias y 13 podios en 17 carreras. Actualmente vuelve a estar en lo más alto de la clasificación como líder en puntos, gracias a cuatro victorias y un segundo puesto adicional en las primeras nueve rondas.

¿Cree Palou que está en medio de un mejor estado de forma que en 2025?

"En términos de velocidad, quizá. En términos de ejecución, no", admitió Palou. "Creo que el año pasado fuimos capaces de ejecutar casi a la perfección."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Aunque su velocidad en clasificación están batiendo récords, Palou se niega a caer en la complacencia. Señaló que, aunque se está convirtiendo en un piloto más completo, sigue siendo implacable a la hora de maximizar sus capacidades.

"Estoy mejorando en aspectos en los que no era tan bueno el año pasado", dijo Palou. "Por otro lado, siento que a veces cometo errores que no habría cometido el año pasado. Esa es la parte buena y mala del deporte: no puedes relajarte ni un solo segundo; necesitas seguir trabajando en todo, de lo contrario todos te van a alcanzar."

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Pato O'Ward protesta contra los neumáticos de IndyCar en Road America

Top Comments
More from
Joey Barnes

Pato O'Ward protesta contra los neumáticos de IndyCar en Road America

IndyCar
IndyCar
Road America
Pato O'Ward protesta contra los neumáticos de IndyCar en Road America

Alex Palou hace algo que ningún piloto de IndyCar ha hecho desde 1988

IndyCar
IndyCar
Road America
Alex Palou hace algo que ningún piloto de IndyCar ha hecho desde 1988

Josef Newgarden supera a Marcus Ericsson y gana en WWT Raceway

IndyCar
IndyCar
Madison
Josef Newgarden supera a Marcus Ericsson y gana en WWT Raceway
More from
Alex Palou

IndyCar Gateway: Palou logra otra pole, Pato O'Ward en top 10

IndyCar
IndyCar
Madison
IndyCar Gateway: Palou logra otra pole, Pato O'Ward en top 10

IndyCar Detroit 2026: Palou vuelve a ganar, Pato O’Ward cerca del podio

IndyCar
IndyCar
Detroit
IndyCar Detroit 2026: Palou vuelve a ganar, Pato O’Ward cerca del podio

IndyCar penaliza a Alex Palou y a Ganassi tras fallar la inspección de la Indy 500

IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
IndyCar penaliza a Alex Palou y a Ganassi tras fallar la inspección de la Indy 500
More from
Chip Ganassi Racing

Dixon, “tranquilamente cómodo” antes de la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis

IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
Dixon, “tranquilamente cómodo” antes de la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis

Alex Palou y los abucheos: “Me encanta que estemos generando algo de polémica”

IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
Alex Palou y los abucheos: “Me encanta que estemos generando algo de polémica”

Indy 500 día 1: Palou domina la primera práctica, Pato O'Ward cerca del top 10

IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
Indy 500 día 1: Palou domina la primera práctica, Pato O'Ward cerca del top 10

Últimas noticias

Austin Hill gana una dramática carrera de NASCAR O'Reilly en San Diego

NASCAR XFINITY
NOAP NASCAR XFINITY
San Diego
Austin Hill gana una dramática carrera de NASCAR O'Reilly en San Diego

VIDEO: Gran accidente de más de 20 coches rompe el muro en San Diego

NASCAR XFINITY
NOAP NASCAR XFINITY
San Diego
VIDEO: Gran accidente de más de 20 coches rompe el muro en San Diego

Alex Palou todavía está "sorprendido" por su histórica racha de poles en IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Road America
Alex Palou todavía está "sorprendido" por su histórica racha de poles en IndyCar

VIDEO: Arrestan a un aficionado tras escalar e ingresar a la pista de NASCAR en San Diego

NASCAR XFINITY
NOAP NASCAR XFINITY
San Diego
VIDEO: Arrestan a un aficionado tras escalar e ingresar a la pista de NASCAR en San Diego