Alex Palou todavía está "sorprendido" por su histórica racha de poles en IndyCar

Hay dominio, y luego está lo histórico. Alex Palou está llevando rápidamente su carrera a esta última categoría.

El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series añadió otro hito más a su legendario currículum el sábado, al conseguir la pole position para el XPEL Grand Prix del domingo en Road America.

Al volante del Honda #10 de Chip Ganassi Racing (CGR), el español de 29 años marcó una vertiginosa vuelta lanzada de 1m, 43.6615s en el pintoresco circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas.

La hazaña marca la 18ª pole de la carrera de Palou y su sexta de la temporada 2026. Aún más notable, es su quinta pole position consecutiva, una racha en clasificación que no se lograba en IndyCar desde otra leyenda de CGR, Alex Zanardi, quien consiguió las últimas cuatro poles al final de la temporada 1996 y abrió 1997 con dos consecutivas. Danny Sullivan fue el último piloto en lograr cinco seguidas dentro de una misma temporada, haciéndolo hace 38 años, en 1988.

A pesar de hacer que lo histórico parezca rutinario desde fuera, Palou admitió que asegurar el primer puesto de la parrilla fue una montaña rusa para él.

"Sí, fue muy duro", dijo Palou después de la clasificación. "En la Q1 [fase de grupos] me sentí genial. Q2 [Ronda de 12] me costó muchísimo. Ayer me sentí genial, pero esta mañana también me costó. Sabía que iba a ser muy difícil juntar todo. Mi vuelta se sintió bien. Siempre hay margen para mejorar... Siempre sorprende. Siempre es muy divertido y muy difícil hacerlo bien. Creo que todo está tan ajustado que, sí, todavía sorprende."

Palou ya ha igualado la cantidad de poles del año pasado, que terminó siendo una campaña histórica con ocho victorias y 13 podios en 17 carreras. Actualmente vuelve a estar en lo más alto de la clasificación como líder en puntos, gracias a cuatro victorias y un segundo puesto adicional en las primeras nueve rondas.

¿Cree Palou que está en medio de un mejor estado de forma que en 2025?

"En términos de velocidad, quizá. En términos de ejecución, no", admitió Palou. "Creo que el año pasado fuimos capaces de ejecutar casi a la perfección."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Aunque su velocidad en clasificación están batiendo récords, Palou se niega a caer en la complacencia. Señaló que, aunque se está convirtiendo en un piloto más completo, sigue siendo implacable a la hora de maximizar sus capacidades.

"Estoy mejorando en aspectos en los que no era tan bueno el año pasado", dijo Palou. "Por otro lado, siento que a veces cometo errores que no habría cometido el año pasado. Esa es la parte buena y mala del deporte: no puedes relajarte ni un solo segundo; necesitas seguir trabajando en todo, de lo contrario todos te van a alcanzar."