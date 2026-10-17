Indy Lights
Cinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS
La estrella de Chip Ganassi Racing lidera el Chris Griffis Memorial Test en IMS tras subirse por primera vez a un auto de desarrollo
Joey Barnes
Publicado: 17 oct 2026, 14:35
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El cinco veces campeón de la IndyCar Series Alex Palou se adentró el viernes en un terreno desconocido, pero el resultado final fue notablemente familiar.
Al subirse por primera vez a un auto de Indy NXT, Palou lideró un pelotón de 22 autos en el tradicional Chris Griffis Memorial Test en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway. Al volante del #11 de Chip Ganassi Racing en un día nublado y frío en el centro de Indiana, Palou marcó la vuelta más rápida de la jornada con 1 minuto, 14.5050 segundos en el trazado de 2.439 millas y 14 curvas. El test honra la memoria de Chris Griffis, el exdirector del equipo Schmidt Peterson Motorsports que falleció repentinamente en septiembre de 2011.
Para Palou, marcar el mejor tiempo fue una verdadera sorpresa dada su total falta de experiencia previa con el monoplaza.
“Se siente extraño, pero se siente bien”, dijo Palou. “Se siente algo extraño ser novato, pero soy novato. Nunca había estado en este auto antes, así que soy novato en esta serie. Creo que mucha gente piensa que es como en otros deportes, donde bajas de categoría y es como si estuvieras en un nivel mucho más alto. Aquí es difícil. No esperaba ser primero”.
Los principales aspirantes
Tymek Kucharczyk, al volante del #71 de BN Racing, terminó segundo en la tabla de tiempos con una vuelta de 1m14.8209s. El piloto polaco disfrutó de una destacada campaña de novato, al finalizar tercero en la clasificación del campeonato la pasada temporada con dos victorias, incluida una en este circuito mixto el 9 de mayo y un triunfo en la final de temporada el 6 de septiembre en WeatherTech Raceway Laguna Seca.
Max Taylor completó los tres primeros con el #28 de Andretti Global con un tiempo de 1m14.8453s. Kucharczyk y Taylor fueron los pilotos mejor ubicados en la clasificación del campeonato 2026 que participaron en el test del viernes, con Taylor habiendo terminado cuarto la pasada temporada con el mismo auto.
Max Garcia, que se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de Indy NXT con su victoria del 30 de agosto en Milwaukee Mile, finalizó cuarto con una vuelta de 1m14.9443s mientras probaba para HMD Motorsports tras competir para Abel Motorsports durante su temporada de novato. Jack Beeton completó el top 5 con una vuelta de 1m14.9577s, después de haber competido para HMD Motorsports la pasada temporada mientras probaba el #29 de Andretti Global.
Una experiencia de aprendizaje única
Cuando Chip Ganassi Racing planteó la idea de realizar un test con un Indy NXT durante la temporada 2026, Palou no dudó en aprovechar la oportunidad.
“Me encanta manejar autos, cualquier tipo de auto”, dijo Palou. “Obviamente, es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero aprendes muchísimo. Estos chicos son realmente muy rápidos en estos autos, pero cualquier día en pista es bueno. Obviamente, no haría una carrera, pero un día de test, 100 por ciento”.
Uno de los principales puntos de referencia de Palou fue su compañero Alessandro de Tullio, cuyo progreso había seguido durante toda la temporada 2026. De Tullio logró dos victorias y ocho poles durante su temporada de novato con AJ Foyt Racing, y el viernes fue su primer día de pruebas con Chip Ganassi Racing, donde terminó sexto más rápido con una vuelta de 1m15.0009s.
“Creo que tenemos una referencia increíble en nuestro equipo con de Tullio”, dijo Palou. “Ha sido muy rápido todo el año y lo he seguido mucho”.
Los 22 autos completaron en conjunto 1,573 vueltas durante la sesión de pruebas.
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