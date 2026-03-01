El español, que partió cuarto con el #10 Honda de Chip Ganassi Racing, utilizó su famosa estrategia en boxes con un overcut temprano para saltar a la punta y controlar las últimas 62 de las 100 vueltas. Al final superó al poleman Scott McLaughlin por 12.4948s en el circuito callejero temporal de 1.8 millas y 14 curvas. Palou lideró 59 vueltas.

McLaughlin, en el Chevrolet #3 de Team Penske, lideró 34 vueltas en el día. El danés Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, avanzó desde el 12° lugar hasta el tercer y último escalón del podio.

Kyle Kirkwood, que había partido 15° con el Honda #27 de Andretti Global, perdió lo que parecía un resultado de segundo lugar al verse obligado a ahorrar combustible y cayó hasta el cuarto puesto.

Pato O'Ward terminó quinto con el Chevrolet #5 de Arrow McLaren.

Marcus Ericsson, que había largado junto a McLaughlin en la primera fila en segundo lugar, fue un contendiente al inicio antes de caer hasta el sexto. El piloto de Team Penske, Josef Newgarden, completó una remontada motivada, avanzando desde el 23° puesto para terminar séptimo.

Dale Coyne Racing colocó a Romain Grosjean en el octavo lugar tras haber partido sexto. Rinus VeeKay, con el #76 Chevrolet de Juncos Hollinger Racing, finalizó noveno, justo por delante del debutante de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, que fue décimo.

La carrera

McLaughlin tuvo una largada limpia, pero el caos no tardó en desatarse detrás. Cuando el pelotón atravesó la curva 4, Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, tocó el interior del piano y rebotó contra el Chevrolet N°14 de Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing. Ambos terminaron en las barreras de neumáticos, con el debutante de Rahal Letterman Lanigan Racing, Mick Schumacher, subiéndose y pasando por encima de la parte trasera del auto de Ferrucci. Robb continuó en carrera y fue penalizado por contacto evitable, mientras que Ferrucci y Schumacher se vieron obligados a abandonar.

Durante la neutralización, Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, ingresó dos veces a boxes para completar combustible.

El relanzamiento en la vuelta 5 volvió a ser limpio para McLaughlin, pero poco después surgieron problemas para su compañero de equipo, ya que David Malukas bloqueó el neumático delantero izquierdo en la curva 1. El daño fue lo suficientemente importante como para que el neumático se desintegrara varias vueltas después, obligándolo a caer en el clasificador tras salirse de pista y regresar a boxes por un nuevo juego de neumáticos.

El 45° cumpleaños de Will Power se arruinó cuando un contacto en la curva 10, el mismo lugar donde se había accidentado en la segunda práctica, provocó una parada en boxes en la vuelta 21. El equipo detectó daños en la suspensión trasera derecha y decidió meter el coche detrás del muro. Logró volver cerca de la mitad de carrera, aunque con 30 vueltas perdidas.

Las detenciones en boxes comenzaron en la vuelta 31. El ciclo vio a McLaughlin parar en la vuelta 35, mientras que Ericsson y Palou lo superaron utilizando el overcut.

Dixon pasó a liderar, pero poco después de su parada tuvo problemas: su neumático trasero derecho no quedó bien asegurado y se desprendió del coche en la aproximación a la curva 4 en la vuelta 40.

Palou heredó el liderato, por delante de Ericsson y McLaughlin. La carrera se relanzó en la vuelta 43 y Palou comenzó a ampliar metódicamente su ventaja hasta superar los 7s en la vuelta 60.

El ritmo de Ericsson comenzó a caer y McLaughlin aprovechó con un adelantamiento por el interior en la curva 1 en la vuelta 65. Luego Ericsson tuvo dificultades para defenderse de otros ataques, ya que Lundgaard también lo superó. Finalmente, Ericsson entró en boxes en la vuelta 66 para montar el compuesto alternativo más blando.

Palou paró en la vuelta 67 tras acumular una ventaja de 14s y cambió los neumáticos blandos por los primarios más duros.

Kirkwood, utilizando un undercut, superó a la mayoría de sus rivales y quedó por delante de McLaughlin —con un agresivo adelantamiento por el exterior en la curva 4— durante el ciclo de paradas.

Con 20 vueltas por disputar, Palou tenía 5.58s de ventaja sobre Kirkwood, con McLaughlin a 6.5s en el tercer lugar.

McLaughlin y Lundgaard superaron a Kirkwood, que intentaba ahorrar combustible, a falta de seis vueltas en la curva 10.

A pesar de la presión final de Lundgaard, McLaughlin se mantuvo en el segundo puesto mientras Palou se encaminó sin oposición hacia la victoria.

IndyCar - St. Petersburg - Resultados