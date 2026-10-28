IndyCar
AJ Foyt Racing firma a Josh Pierson con un acuerdo multianual a partir de la IndyCar 2027
El destacado piloto de Indy NXT 2026 conducirá el Chevrolet #4 como compañero de Dennis Hauger mientras el histórico equipo se prepara para la temporada del 50º aniversario de su Indy 500
Joey Barnes
Publicado: 28 oct 2026, 10:29
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Josh Pierson, AJ Foyt Racing
AJ Foyt Racing firmó un acuerdo multianual con Josh Pierson para competir en la IndyCar Series a partir de 2027, incorporando a uno de los equipos con más historia del automovilismo a un piloto estadounidense joven, destacado y poseedor de un Guinness World Records.
Con Dennis Hauger en el Chevrolet # 14 en representación de Homes For Our Troops, Pierson conducirá el coche #4 con un nuevo patrocinador que destacará un programa complementario.
"Correr en IndyCar ha sido mi sueño desde que tengo memoria", dijo Pierson. "Toda la variedad de competencias en las que participé ha sido una preparación para esta oportunidad increíble. Estoy agradecido con todos los que me han apoyado en el camino y enormemente agradecido por el compromiso de un nuevo socio que será anunciado próximamente".
La carrera de Pierson lo llevó del karting local al internacional, pasando por las fórmulas junior y los autos deportivos internacionales, y de regreso a la competición de monoplazas en Indy NXT by Firestone. A los 16 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia en competir en las 24 Horas de Le Mans. El piloto con calificación oro de la FIA tiene un currículum que incluye victorias y podios en el World Endurance Championship, Asian Le Mans Series, IMSA e Indy NXT.
"He seguido de cerca a Josh durante las últimas temporadas. Pocos pilotos de su edad tienen su profundidad de experiencia, y su madurez y ética de trabajo son notables", dijo Larry Foyt, presidente de AJ Foyt Racing. "Durante el último año, nos impresionó en varias pruebas con un Panoz DP01 Champ Car junto a pilotos actuales de IndyCar, y nuevamente en nuestro coche con motor Chevy en el circuito rutero del Indianapolis Motor Speedway. Creo en Josh y estamos entusiasmados de formar parte de su desarrollo continuo".
Pierson lideró más vueltas que cualquier otro piloto en la temporada 2026 de Indy NXT y largó desde la primera fila en cada una de las últimas tres carreras, incluidas dos pole positions. En Milwaukee, estableció un nuevo récord de clasificación que anteriormente estaba en manos de su nuevo compañero de equipo, Dennis Hauger. El fin de semana siguiente, en WeatherTech Raceway Laguna Seca, Pierson volvió a clasificarse en la pole y lideró todas las vueltas para ganar.
"Lo que destacó en Laguna Seca fue su compostura", dijo Foyt. "Tenía la velocidad, manejó las relargadas y ejecutó de principio a fin. Esas son cualidades sobre las que queremos construir a medida que dé el salto a IndyCar".
Pierson se suma al equipo mientras se prepara para conmemorar el 50.º aniversario de la histórica cuarta victoria de A.J. Foyt en las Indianapolis 500 en 2027.
"Ser parte de AJ Foyt Racing, un equipo con una historia increíble, significa muchísimo para mí. Estoy entusiasmado por lo que Larry y todo el equipo están construyendo para el futuro", dijo Pierson. "Estoy agradecido por la confianza que depositaron en mí y espero con ganas mi primera bandera verde en la NTT IndyCar Series en St. Pete".
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