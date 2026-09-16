AJ Foyt Racing ficha a Dennis Hauger con un contrato de varios años para IndyCar

AJ Foyt Racing ha fichado a Dennis Hauger, nombrado Novato del Año de la IndyCar Series en 2026, mediante un contrato de varios años que comenzará en la temporada 2027. El piloto noruego, de 23 años, se pondrá al volante del Chevrolet n.º 14 de Homes For Our Troops.

Hauger llegó a Estados Unidos en 2025, donde dominó la Indy NXT by Firestone con seis victorias que le valieron el título como novato, antes de dar un salto sin contratiempos a la IndyCar. Su palmarés europeo incluye el campeonato italiano de Fórmula 4 de 2019, el título de la Fórmula 3 de la FIA de 2021, cinco victorias en la Fórmula 2 de la FIA y una larga etapa en el Red Bull Junior Team.

Para el presidente del equipo, Larry Foyt, la versatilidad de Hauger lo convirtió en un objetivo para el programa a largo plazo del equipo.

"Dennis ha logrado mucho para alguien que solo tiene 23 años", afirmó Foyt. "Cada vez que se ha adentrado en algo nuevo, se ha adaptado rápidamente y ha ganado. Venir aquí y ganar en la Indy NXT como novato sin duda llamó la atención de todo el mundo, y luego vimos cómo progresaba a lo largo de su temporada de debut en la IndyCar".

"Estoy muy ilusionado con esto", dijo Hauger, quien pasó su primera temporada en la IndyCar con Dale Coyne Racing. "Larry y yo hemos mantenido conversaciones muy positivas sobre el equipo y hacia dónde quieren dirigirse. He aprendido mucho en mis dos primeros años compitiendo en Estados Unidos, pero sigo sintiendo que me queda mucho más por aprender y por lograr en la IndyCar.

"Este equipo tiene una larga trayectoria en este deporte, pero lo que más me ha llamado la atención ha sido escuchar sus planes de futuro y lo que están construyendo ahora. Quiero trabajar duro con todo el equipo y ver hasta dónde podemos llegar".

Foyt añadió: "Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de hacia dónde queremos que vaya este equipo. Estamos invirtiendo en nuestro personal, en el aspecto técnico y en nuestro programa comercial porque queremos seguir avanzando. Dennis es una parte fundamental de ese plan.

"Tenemos la suerte de contar con socios como Hendricks Holding Company y Homes For Our Troops, que creen en lo que estamos haciendo con el programa del n.º 14. Nos han dado la oportunidad de seguir creciendo, y ahora nos toca a nosotros sacarle el máximo partido".

El debut público de Hauger con el equipo tendrá lugar el 2 de octubre en la gala "GM Defense Valor & Velocity", que se celebrará en el GM Design Dome de Warren, Míchigan. El evento, cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Medal of Honor, contará con la exposición del coche n.º 14 junto a los máximos responsables de Hendricks Holding Company, Inc. y de Homes For Our Troops —una organización sin ánimo de lucro que construye viviendas adaptadas a medida para veteranos gravemente heridos tras los atentados del 11 de septiembre—.

"He estado informándome más sobre Homes For Our Troops y sobre lo que representa el coche n.º 14 de HFOT.org", afirmó Hauger. "Es obvio que va mucho más allá de las carreras, y estoy deseando conocer al general Cody, a Diane y a Konya, y saber más al respecto. Que mi primer evento con el equipo esté vinculado a Homes For Our Troops y apoye a la Fundación de la Medalla de Honor lo convierte en una forma muy especial de empezar".

Foyt añadió más tarde: "Dennis quiere ganar, y nosotros queremos ganar. Ahí es donde empieza todo".

El fichaje de Hauger es el primero de una serie de anuncios que se esperan de AJ Foyt Racing en las próximas semanas en relación con su plantilla de pilotos para 2027.