Whelen Cadillac convierte la pole en victoria en las 6 Horas de The Glen de IMSA

Whelen Cadillac completó un fin de semana dominante al convertir la pole en victoria en las Sahlen’s Six Hours of The Glen, liderando 143 de las 182 vueltas completadas.

No hubo desafío en la carga hasta el final, ya que Jack Aitken mantuvo cómodamente una ventaja de más de seis segundos sobre su rival más cercano antes de que un accidente en la última vuelta lo dejara avanzando hasta la meta bajo bandera amarilla en el circuito de carretera de 3.4 millas y 11 curvas de Watkins Glen International.

Hubo un momento particularmente ajustado para el #31 Cadillac V-Series.R, cuando el copiloto Earl Bamber hizo contacto con el Ferrari #21 de la clase GTD a través de las eses. El coche #21 de AF Corse USA terminó abandonando por un accidente como resultado, mientras que Dirección de Carrera no consideró que Bamber tuviera culpa alguna. Frederik Vesti también formó parte de la alineación ganadora junto a Aitken y Bamber. Marca la segunda victoria del IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026 para Whelen Cadillac.

Nick Yelloly ayudó a guiar el Acura ARX-06 #93 de Acura Meyer Shank Racing hasta el segundo puesto, con Laurin Heinrich colocando el Porsche 963 #5 de JDC-Miller Motorsports en tercero para completar el podio.

AO Racing, liderado por Dane Cameron en la meta, consiguió la victoria en LMP2.

El Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan Racing with Dreyer & Reinbold vio a Jack Hawksworth cerrar su batalla y llevarse la victoria en GTD Pro. Ricardo Pera realizó un sólido stint final para darle a Manthey 1st Phorm la victoria en la clase GTD.

Carrera hasta la meta…

Earl Bamber mantenía una ventaja de 5.5s sobre Kaku Ohta, pero esa brecha se redujo a 3.5s 10 minutos después del ecuador de la carrera.

Sin embargo, salió la bandera amarilla cerca del final de los stints de GTP después de que el LMP2 #11TDS Racing de David Heinemeier Hansson fuera empujado fuera de la pista al entrar en la curva 1 por el rival #22 de United Autosports USA, Rasmus Lindh. Hansson sufrió daños significativos en la carrocería, junto con una suspensión delantera izquierda doblada, ya que el neumático parecía ligeramente inclinado hacia arriba. No pudo regresar al pit lane y acabó en el gancho de la grúa tras detenerse en la curva 3.

Bamber lideró a la mayoría de la clase GTP hacia el pit lane, sin cambios de piloto pese a un cambio nuevo de neumáticos y recarga de energía. Bamber salió por delante, seguido por Ohta, con el Cadillac #40 de Wayne Taylor Racing de Jordan Taylor en tercero. Sin embargo, el BMW M Hybrid V8 #25 de Philipp Eng (BMW M Team WRT) optó por quedarse en pista y asumió el liderato de la carrera.

Julien Andlauer, en el Porsche 963 #7 de Porsche Penske Motorsport, optó por regresar al pit lane para rellenar.

Hubo una sacudida en la clase LMP2 con la bandera amarilla, con Parker Thompson tomando el liderato en el coche #52 de Bryan Herta Autosports with PR1/Mathiesen.

Momentos después del reinicio, sin embargo, fue otra salida caótica. Comenzó con Nikita Johnson (RLL Team McLaren) haciendo un trompo en la curva 1 tras recibir un golpe, pero continuando. Luego, subiendo por las eses, el Corvette de 13 Autosport de Matt Bell y Ollie Millroy de Inception Racing se tocaron, con ambos colisionando, lo que dejó la pista bloqueada, sin espacio para Russell Ward (Winward Racing) y Spencer Pumpelly (Magnus Racing).

Tras una limpieza prolongada, Eng lideró el pelotón al reinicio con 2h13m restantes. Dirección de Carrera sancionó entonces a Linde por el contacto anterior con Hansson.

Eng optó por entrar en boxes desde el liderato al final de la vuelta, dejando que Bamber asumiera la primera posición.

Hubo problemas para Jordan Taylor, quien sufrió un roce en el neumático trasero derecho después de un contacto mientras luchaba con el Porsche 963 #6 de Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport). Al mismo tiempo, Eng recibió una penalización de drive-through por una infracción en la entrada a boxes, y recibió una segunda por trabajar en el coche detrás del muro. Sin embargo, Dirección de Carrera logró anular la segunda penalización de drive-through.

Al entrar en boxes, Jordan Taylor recibió un nuevo clip trasero antes de ser enviado de vuelta a pista, permaneciendo en la vuelta del líder en el proceso.

Mientras tanto, hubo un cambio de líder en LMP2 cuando Thompson cayó al segundo lugar tras ser adelantado por Toby Sowery de Crowdstrike Racing by APR. Ben Barnicoat de Vasser Sullivan lideraba GTD Pro a falta de dos horas, con Lorenzo Patrese de Conquest Racing al frente en GTD.

El que venía avanzando era Laurin Heinrich en el Porsche 963 #5 de JDC-Miller MotorSports, quien no solo recuperó la vuelta del líder, sino que subió al cuarto puesto y quedó a 4.3s del liderato de la carrera, preparado para terminar la carrera sin que se perfilara otro cambio de piloto.

Heinrich comenzó a presionar a Estre por el tercer puesto.

Mientras tanto, Bamber no pudo montar su típica escapada del pelotón mientras rodaba detrás de Eng, quien continuaba ralentizando el ritmo y ayudando a su compañero Sheldon van der Linde, en el coche hermano BMW #24, que corría segundo y a solo 0.4s detrás. Estre y Heinrich se acercaron a 1.7s y 2.2s, respectivamente.

Sowery entró en boxes desde el liderato en LMP2 con 1h42m restantes y entregó su coche a Alex Quinn; Sebastian Alvarez (Tower Motorsports) asumió el liderato de la clase. Quinn volvió en segundo lugar, pero fue desplazado por Dane Cameron de AO Racing y cayó al tercero.

Bamber finalmente superó a Eng a falta de 1h40m, con van der Linde a una distante diferencia de 1.2s. La lucha por el tercero seguía abierta, ya que Heinrich lo intentó pero no pudo completar un adelantamiento sobre Estre.

A falta de 1h33m, salió una bandera amarilla en todo el circuito después de que Simon Mann (AF Corse USA) se accidentara en la curva 4 tras colisionar con Bamber, con el impacto arrancando la puerta del pasajero. El contacto permitió a van der Linde arrebatarle el liderato a Bamber. Además, el coche #93 de Acura Meyer Shank Racing entró en boxes justo antes de esa bandera amarilla e hizo un cambio de piloto, con Nick Yelloly tomando el relevo; el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing también entró, con Filipe Albuquerque sustituyendo a Ricky Taylor. La bandera amarilla también permitió a Jordan Taylor mantenerse en la vuelta del líder.

Tras las paradas en boxes, Yelloly y Albuquerque pasaron a ocupar los dos primeros puestos. Aitken, en lugar de Bamber, era tercero y primero entre los que se detuvieron bajo la bandera amarilla. Aitken iba seguido por van der Linde y luego Heinrich. El Porsche 963 #7, con Nasr al volante, rellenó y se alineó octavo.

Yelloly lideró el pelotón al reinicio con 1h12m restantes. La lucha estaba encendida en ambas clases GTD, con Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) marcando la vuelta más rápida de la clase Pro con un giro de 1m46.396s mientras rodaba segundo y perseguía al líder de la carrera Nicky Catsburg (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports). Albert Costa (Conquest Racing) lideraba GTD, con Callum Ilott (Wright Motorsports) detrás a solo 0.4s.

Hawksworth logró superar a Catsburg en la chicana Bus Stop con 1h3m por correr para asumir el liderato de GTD Pro. Al mismo tiempo, Aitken presionaba a Albuquerque por la segunda posición.

Heinrich realizó una maniobra por el exterior sobre van der Linde entrando en la curva 1 y subiendo por las eses, y la completó antes del Bus Stop, tomando el cuarto lugar, mientras Aitken finalmente superó a Albuquerque para asumir el segundo; quedaban 57m.

Heinrich asumió el liderato de la carrera con 51m restantes cuando Yelloly y Aitken hicieron sus últimas paradas en boxes. Aitken, que solo cambió neumáticos del lado izquierdo, logró saltar por delante de Yelloly en la parada. Heinrich entró en la vuelta siguiente, con van der Linde siguiéndolo al pit lane. Aitken emergió con el liderato por delante de Yelloly, ambos por delante de van der Linde, quien salió por delante de Nasr y luego Heinrich.

La ventaja de Aitken era de 5.5s sobre Yelloly a falta de 31m, con van der Linde 6.7s detrás en tercero. Heinrich, que en un momento estuvo a más de 13s tras la lenta parada en boxes, logró reducir la brecha a 9.8s, mientras iba cuarto.

En GTD, Robby Foley (Turner Motorsport) heredó el liderato de la clase después de que sus rivales entraran en boxes, pero quedó esperando una bandera amarilla para extender su propio consumo de combustible. Con eso, sin embargo, Aaron Telitz de Vasser Sullivan, que también necesitaba una amarilla, alcanzó a Foley mientras ambos luchaban por ser los mejores de la clase. Telitz logró adelantarlo y asumió el liderato de la clase con 25m por correr. Foley entró en boxes momentos después.

Mientras Cameron seguía liderando en LMP2, y la clase GTD Pro estaba en el aire con Dennis Olsen (Ford Racing) y Daniel Serra (Risi Competizioni) apostando por el consumo de combustible, Heinrich estaba recuperando terreno de forma significativa en GTP; la brecha era de 7.8s respecto al líder de la carrera Aitken, pero estaba a 0.5s de van der Linde por el último puesto del podio.

La esperanza de Telitz se desvaneció, sin embargo, cuando entró en boxes con 14m restantes y abandonó el liderato.

Momentos después, Heinrich se lanzó por delante de van der Linde en el Bus Stop para tomar el tercer puesto, a 1.5s del segundo lugar de Yelloly.

Tras un período prolongado sin que los que apostaban por el combustible recibieran la tan necesaria bandera amarilla en GTD Pro, Hawksworth pudo volver a ascender al liderato. También hubo una lucha en LMP2, ya que la ventaja de Cameron se redujo a menos de 1s sobre Quinn a falta de ocho minutos. Ricardo Pera (Manthey 1st Phorm) también resistió más que los que gestionaban el consumo y avanzó hasta el liderato en GTD.

Y la lucha por el segundo lugar se encendió cuando Heinrich alcanzó a Yelloly con menos de cuatro minutos restantes.

A pesar de sus mejores esfuerzos, Heinrich no pudo superar a Yelloly y se conformó con el tercero, mientras ambos veían a Aitken avanzar hasta la victoria, ya que la carrera terminó bajo bandera amarilla en todo el circuito después de que Christopher Mies de Ford Racing sufriera un fuerte accidente en la curva 9.

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