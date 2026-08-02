Wayne Taylor Racing pone fin a su sequía de victorias en IMSA en un caótico final en Road America

Filipe Albuquerque puso fin a la sequía de victorias de dos años del equipo Wayne Taylor Racing en un caótico Gran Premio Motul SportsCar Endurance celebrado en Road America.

Albuquerque, que comparte el Cadillac V-Series.R n.º 10 de Wayne Taylor Racing con su copiloto Ricky Taylor, resistió un furioso empuje final hacia la meta en una carrera trepidante que contó con nueve banderas amarillas y terminó bajo bandera amarilla en el circuito de terreno natural de 4,048 millas y 14 millas. Se trata de la primera victoria en la categoría GTP para la pareja y para Wayne Taylor Racing desde Detroit en 2024.

"Es increíble", afirmó Ricky Taylor. "Llevábamos mucho tiempo esperándolo. No sé qué decir. Estoy muy orgulloso del equipo. Filipe y yo hemos estado dudando de nosotros mismos… Nadie se echó la culpa a los demás; sabíamos que esto llegaría y creímos en el equipo en su conjunto. Ha sido muy duro, y estoy muy feliz por los chicos. Es genial".

En una reanudación a falta de 10m35s para el final, Kévin Estre y el líder del campeonato, Jack Aitken, chocaron mientras luchaban por el segundo puesto. Ambos se retiraron, y la bandera amarilla resultante puso fin a la carrera antes de tiempo.

A raíz del incidente, el piloto estrella de JDC-Miller MotorSports, Laurin Heinrich (junto con sus copilotos Kaylen Frederick y Tijmen van der Helm), terminó segundo, mientras que Louis Deletraz (y su copiloto Jordan Taylor) quedaron terceros, lo que supuso un doble podio para Wayne Taylor Racing.

Tras su victoria en la última prueba, celebrada en el Canadian Tire Motorsports Park, Tom Dillmann y Jeremy Clarke (Inter Europol Competition) lograron su segunda victoria consecutiva en LMP2. En la categoría GTD Pro, Pfaff Motorsports logró una emotiva victoria con el Lamborghini Temerario GT3 n.º 9 de Andrea Caldarelli y Sandy Mitchell. Por su parte, la categoría GTD fue para la pareja de Winward Racing formada por Philip Ellis y Russell Ward.

La diferencia en la clasificación general del campeonato GTP se ha reducido considerablemente, ya que Aitken abandona Road America con una ventaja de 128 puntos sobre Heinrich.

Hacia la meta…

Lamborghini Temerario GT3 n.º 9 de Pfaff Motorsports: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell, Jack Hawksworth Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

La mitad de la carrera comenzó con una serie de paradas en boxes durante el periodo de bandera amarilla tras el accidente de Paul Miller Racing en la curva 12.

Una parada breve para repostar de Tijmen van der Helm en el Porsche 963 n.º 5 de JDC-Miller MotorSports le aupó al liderato general de la carrera, por delante del Cadillac V-Series.R n.º 40 de Wayne Taylor Racing, pilotado por Jordan Taylor, que ocupaba la segunda posición.

Dries Vanthoor, al volante del BMW M Hybrid V8 n.º 24 del BMW M Team WRT, ocupaba la tercera posición. El dúo de Porsche Penske Motorsport, que lideraba la carrera al llegar a las paradas en boxes de la mitad de la prueba, volvió a la pista con el n.º 6 de Laurens Vanthoor por delante del n.º 7 de Julien Andlauer.

Jordan Taylor se puso en cabeza momentos después de la reanudación, a 2 h 41 m del final, tras un susto de Dries Vanthoor, que se vio en el lado desfavorable de una reanudación con tres coches en paralelo y se salió en la curva 1, aunque logró evitar el muro y reincorporarse a la lucha.

Una penalización de paso por boxes para el Porsche n.º 5 aupó a Ricky Taylor al segundo puesto, lo que dio a WTR un doblete con los Cadillac.

Los dos primeros puestos se mantuvieron sin cambios durante los siguientes 30 minutos, con tan solo 1,9 s de diferencia entre ellos. En LMP2, el ORECA LMP2 07 n.º 43 de Inter Europol Competition, pilotado por Tom Dillmann, lideraba la carrera, con Parker Thompson (Bryan Herta Autosport con PR1/Matheisen) en segunda posición, a una distancia de 11 s.

Nikita Johnson (RLL Team McLaren) lideraba por un estrecho margen a Harry King (AO Racing) en GTD Pro, mientras que Dudu Barrichello mantenía un firme control en GTD.

Johnson entró en boxes desde la cabeza a falta de 2 h 8 m para el final, cediendo el liderato de GTD Pro a King.

A poco menos de dos horas para el final, el Cadillac Whelen n.º 31 entró en boxes y realizó un cambio de piloto, con Jack Aitken sustituyendo a Earl Bamber. En la vuelta siguiente, el Porsche Penske Motorsport n.º 7 entró para repostar y cambiar de piloto, con Felipe Nasr sustituyendo a Julien Andlauer.

Momentos después, se activó la bandera amarilla en toda la pista, ya que Nasr acabó atascado en la zona de grava de la curva 5 tras un contacto con Aitken. Mientras se investigaba el incidente, Nasr pudo salir del coche, volver a boxes para cambiar el alerón trasero y reanudar la carrera.

Tras una serie de paradas en boxes mientras se resolvía la investigación, Dries Vanthoor se situó en cabeza tras no haber entrado en boxes, seguido de Aitken. La nueva clasificación era la siguiente: Dries Vanthoor, Aitken, Filipe Albuquerque (n.º 10, Cadillac de Wayne Taylor Racing), Louis Deletraz (n.º 40, Cadillac de Wayne Taylor Racing), seguido de Renger van der Zande (n.º 93, Acura de Meyer Shank Racing), que completaba los cinco primeros puestos.

En LMP2, Tristan Vautier (Tower Motorsports) se puso en cabeza de la categoría.

La carrera se reanudó cuando quedaban 1 h 37 m, con Dries Vanthoor alejándose en cabeza, seguido de Aitken.

Sin embargo, la bandera verde duró poco, ya que el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 3 de Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) fue embestido por el Ford Mustang de Frederic Vervisch y acabó varado en la zona de grava de la curva 3, lo que provocó otra bandera amarilla.

Mientras tanto, la investigación sobre el contacto entre Aitken y Nasr se consideró un contacto fortuito, por lo que no se impuso ninguna sanción. Nasr y Deletraz recibieron cada uno una sanción de parada y espera de 60 segundos por conducir a demasiada velocidad cerca de los trabajadores de seguridad que reparaban la zona de escape de la curva 8.

La reanudación se produjo cuando quedaban 1 h 26 m, mientras Aitken y Albuquerque luchaban por el liderato y Dries Vanthoor entraba en boxes. Aitken perdió la primera posición y se vio envuelto en una dura batalla con Estre, quien acabó saliéndose de la pista y cayó hasta la cuarta posición tras varias maniobras para intentar adelantar a Aitken.

Albuquerque se puso en cabeza con una ventaja de 1 s sobre Aitken, mientras que Estre recuperó la tercera posición después de que Deletraz entrara en boxes para cumplir su penalización, junto con Nasr, que fue sancionado de nuevo por adelantarse en la reanudación y recibió una penalización de paso por boxes.

Al final, todo se acabó para Dries Vanthoor, a quien el equipo estaba realizando un mantenimiento exhaustivo durante su parada antes de que, finalmente, empujara el BMW n.º 24 detrás del muro.

A falta de 1 h 15 m para el final, Albuquerque seguía liderando por delante de Aitken, con Estre en tercera posición. Vautier lideraba en LMP2, mientras que Andrea Caldarelli (Pfaff Motorsports) iba en cabeza en GTD Pro y Tom Gamble (Heart of Racing) lideraba en GTD.

Cinco minutos más tarde, Estre aprovechó el tráfico de GTD para adelantar a Aitken y empezar a recortar distancias con Albuquerque. Vautier entró en boxes por esas fechas, cediendo el liderato de la categoría LMP2 a Paul Di Resta (United Autosports USA).

Caldarelli entró en boxes cuando quedaban 58 minutos para el final, cediendo el liderato de GTD Pro a Jack Hawksworth, al volante del Lexus RC F GT3 n.º 14 de Vasser Sullivan Racing. Hawksworth entró en boxes un par de minutos más tarde, lo que le dio el liderato a Nick Tandy, de AO Racing, quien realizó su parada en la vuelta siguiente.

Laurin Heinrich, al volante del Porsche 963 n.º 5 de JDC-Miller MotorSports, recibió una bandera negra por un problema mecánico mientras rodaba en cuarta posición de la clasificación general, después de que se abriera la puerta del lado derecho. Afortunadamente, esto ocurrió dentro de la última ventana de paradas en boxes.

La ronda de paradas en boxes de la categoría GTD Pro supuso el regreso de Caldarelli al liderato de la categoría, por delante de Tandy. Mientras tanto, Aitken se metió en el pit lane cuando quedaban poco más de 49m para el final; Heinrich entró en boxes en la vuelta siguiente, junto con Estre, quien montó un juego nuevo de neumáticos del lado izquierdo. A Heinrich le cambiaron el morro delantero durante su parada.

Estre defendió con uñas y dientes su posición frente a Aitken mientras Albuquerque entraba en boxes desde la cabeza de carrera. Sin embargo, se mostró la bandera amarilla a 45 m de la meta después de que Tom Sargeant sufriera un fuerte accidente al estrellarse su Porsche 911 GT3 R (992) n.º 120 de Wright Motorsports contra la barrera de neumáticos de la curva 7.

El incidente permitió a Albuquerque mantener el liderato, seguido de Tom Blomqvist (Acura n.º 60 de Meyer Shank Racing), Estre, Aitken y Renger van der Zande (Acura n.º 93 de Meyer Shank Racing).

Blomqvist entró en boxes durante la bandera amarilla, junto con Deletraz.

En los últimos compases…

Albuquerque encabezó el pelotón en la reanudación a 27 minutos del final, con Estre y Aitken pisándole los talones. Aitken y Estre se adelantaron mutuamente en las primeras curvas, antes de que Estre recuperara la segunda posición.

A 20 minutos del final, Albuquerque mantenía una ventaja de 1,4 s sobre Estre, a quien Aitken seguía presionando de cerca. Dillmann lideraba en LMP2, con Caldarelli ligeramente por delante de Tandy en GTD Pro, y Philip Ellis, de Winward Racing, al frente en GTD.

Blomqvist sufrió un accidente en la curva 13 apenas tres minutos después, lo que provocó una bandera amarilla en toda la pista.

Una vez despejada la pista, se reanudó la carrera cuando quedaban poco más de 10 m para el final, pero el LMP2 n.º 22 hizo un trompo en la salida, mientras que Estre y Aitken entraron en contacto en la curva 1, lo que envió a este último contra las barreras y dejó al primero fuera de pista en la curva 3.

A raíz del contacto, Romain De Angelis (Aston Martin THOR Team) se aupó al segundo puesto, mientras que Heinrich subió al tercero.

Sin embargo, se impuso una sanción a De Angelis por un contacto anterior, lo que le relegó al quinto puesto y aupó a Deletraz al tercero.

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