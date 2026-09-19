Parrilla de salida de la IMSA en Indianápolis: Tom Blomqvist coloca a Acura Meyer Shank en la pole
Así queda formada la parrilla para la 2026 IMSA Weathertech.com Battle Of The Bricks en Indianápolis, con las clases GTP, LMPII, GTD y GTD Pro volviendo a compartir la pista el domingo.
Tom Blomqvist puso a Acura Meyer Shank Racing en la pole en una clasificación afectada por el clima en la Battle on the Bricks en el Indianapolis Motor Speedway.
Al volante del Acura ARX-06 #60 del equipo, Blomqvist logró una vuelta rápida de 1m14.674s para quedarse con el primer puesto en el circuito rutero de 2.439 millas y 14 curvas. Supone la séptima pole de la carrera de Blomqvist y la 25.ª pole en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship para Meyer Shank Racing.
"Fue una sesión complicada", dijo Blomqvist, quien comparte el auto con Colin Braun. "Es un poco de quién sabe qué va a pasar con el clima, pero sí, sabíamos que teníamos ritmo de auto. Los pilotos nunca están contentos, ¿verdad? Así que no fue una sesión de práctica súper fluida … El auto era difícil de manejar. Mi auto realmente solo tenía una vuelta. Simplemente había que esperar y rezar, por así decirlo, para que se agarrara. El auto me ha estado dando confianza en zonas clave por aquí, lo que desbloquea los tiempos de vuelta. Gracias a los muchachos, han estado trabajando muy, muy duro. Obviamente, es una gran manera de encarar nuestro último par de carreras con el programa".
El líder del campeonato, Jack Aitken (Whelen Cadillac), realizó un intento tardío para clasificarse segundo, pero quedó a 0.301s del tiempo de referencia de Blomqvist.
GTP
Julien Andlauer (Porsche Penske Motorsport) marcó la primera referencia con un 1m15.235s en el Porsche 963 #7. A falta de cuatro minutos, Aitken (Whelen Cadillac) se acercó con un 1m15.262s en el Cadillac V-Series.R #31 para colocarse segundo.
Luego Blomqvist marcó el mejor tiempo, registrando la primera vuelta del fin de semana por debajo de 1m15s con un 1m14.674s en el Acura ARX-06 #60 a menos de tres minutos del final. Desbancó a Dries Vanthoor, de BMW M Team WR, quien momentos antes había logrado una vuelta de 1m15.073s en el BMW M Hybrid V8 #24.
En los segundos finales, Aitken permaneció en pista para un último intento desesperado y pudo subir al segundo lugar con una vuelta rápida de 1m14.975s.
LMP2
Hubo que esperar hasta aproximadamente la mitad de la sesión de 15 minutos para que los neumáticos tomaran temperatura en la clase LMP2. A falta de unos seis minutos, comenzaron a llegar los tiempos competitivos, con PJ Hyett (AO Racing) estableciendo la primera marca en 1m17.796s.
Momentos después, Jon Farano (Tower Motorsports) rozó el piano y se salió hacia la barrera de neumáticos en la curva 6. Pudo continuar, manteniendo la sesión bajo bandera verde.
Daniel Goldburg (United Autosports USA) pasó entonces al primer puesto con una vuelta de 1m17.713s, pero fue destronado cuando Jeremy Clarke (Inter Europol Competition) contraatacó con una vuelta rápida de 1m17.555s. Goldburg intentó responder, pero solo logró una vuelta de 1m17.600s a falta de aproximadamente un minuto.
Las opciones de Hyett de subir desde el tercer lugar se desvanecieron por el tráfico y se quedó tercero con una vuelta de 1m17.770s. Al final, la vuelta más rápida de Clarke fue suficiente para conservar la pole de la clase. La vuelta más rápida de Goldburg en la clasificación fue eliminada como sanción por un incidente anterior en la práctica
GTD Pro y GTD
Tras un retraso por el clima debido a rayos, se cancelaron las sesiones de clasificación de las clases GTD Pro y GTD.
Las parrillas de ambas clases se establecieron según los puntos de los equipos, con el BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing, pilotado por Neil Verhagen y Connor De Phillippi, en la pole en GTD Pro, seguido por Nicky Catsburg y Tommy Milner en el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports.
En GTD, el dúo de Winward Racing formado por Philip Ellis y Russell Ward en el Mercedes-AMG GT3 #57 saldrá desde la pole. El Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing, de Eduardo ‘Dudu’ Barrichello y Tom Gamble, saldrá segundo.
IMSA - Indianapolis Motor Speedway - Clasificación
|Cla
|Pilotos
|#
|Chasis
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|T. Blomqvist C. Braun Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|60
|Acura ARX-06
|10
|
1'14.674
|117.583
|2
|J. Aitken E. Bamber Cadillac Whelen
|31
|Cadillac V-Series.R
|10
|
+0.301
1'14.975
|0.301
|117.111
|3
|D. Vanthoor S. van der Linde BMW M Team WRT
|24
|BMW M Hybrid V8
|9
|
+0.399
1'15.073
|0.098
|116.958
|4
|J. Taylor L. Deletraz Cadillac Wayne Taylor Racing
|40
|Cadillac V-Series.R
|10
|
+0.542
1'15.216
|0.143
|116.736
|5
|R. van der Zande N. Yelloly Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|93
|Acura ARX-06
|9
|
+0.542
1'15.216
|0.000
|116.736
|6
|F. Nasr J. Andlauer Porsche Penske Motorsport
|7
|Porsche 963
|8
|
+0.561
1'15.235
|0.019
|116.706
|7
|R. Taylor F. Albuquerque Cadillac Wayne Taylor Racing
|10
|Cadillac V-Series.R
|10
|
+0.679
1'15.353
|0.118
|116.524
|8
|L. Heinrich K. Estre Porsche Penske Motorsport
|6
|Porsche 963
|10
|
+0.721
1'15.395
|0.042
|116.459
|9
|P. Eng M. Wittmann BMW M Team WRT
|25
|BMW M Hybrid V8
|10
|
+0.804
1'15.478
|0.083
|116.331
|10
|R. Gunn R. Angelis Aston Martin THOR Team
|23
|Aston Martin Valkyrie
|10
|
+0.904
1'15.578
|0.100
|116.177
|11
|T. van der Helm N. Muller JDC/Miller Motorsports
|5
|Porsche 963
|10
|
+1.566
1'16.240
|0.662
|115.168
|12
|
J. ClarkeT. Dillmann Inter Europol Competition
|43
|ORECA LMP2 07
|11
|
+2.881
1'17.555
|1.315
|113.215
|13
|
D. GoldburgP. di Resta United Autosports USA
|22
|ORECA LMP2 07
|10
|
+3.039
1'17.713
|0.158
|112.985
|14
|P. Hyett D. Cameron AO Racing
|99
|ORECA LMP2 07
|10
|
+3.096
1'17.770
|0.057
|112.902
|15
|M. Goikhberg H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports
|52
|ORECA LMP2 07
|11
|
+3.230
1'17.904
|0.134
|112.708
|16
|T. Lutke M. Beche TDS Racing
|11
|ORECA LMP2 07
|10
|
+3.278
1'17.952
|0.048
|112.639
|17
|
G. Kurtz
A. Quinn Crowdstrike Racing by APR
|04
|ORECA LMP2 07
|10
|
+3.372
1'18.046
|0.094
|112.503
|18
|
N. Boulle
C. Rasmussen Era Motorsport
|18
|ORECA LMP2 07
|9
|
+3.451
1'18.125
|0.079
|112.389
|19
|
P. FayerM. Mac Jensen United Autosports USA
|2
|ORECA LMP2 07
|11
|
+4.019
1'18.693
|0.568
|111.578
|20
|P. Fittipaldi C. Cumming Pratt Miller Motorsports
|73
|ORECA LMP2 07
|11
|
+4.867
1'19.541
|0.848
|110.388
|21
|J. Farano T. Vautier Tower Motorsports
|8
|ORECA LMP2 07
|6
|
+5.699
1'20.373
|0.832
|109.246
|22
|N. Verhagen C. de Phillippi Paul Miller Racing
|1
|BMW M4 GT3 EVO
|0
|
-
|-
|23
|A. Garcia A. Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|3
|Corvette Z06 GT3.R
|0
|
-
|-
|24
|T. Milner N. Catsburg Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|4
|Corvette Z06 GT3.R
|0
|
-
|-
|25
|A. Caldarelli S. Mitchell Pfaff Motorsports
|9
|Lamborghini Temerario GT3
|0
|
-
|-
|26
|A. Telitz B. Pedersen Vasser Sullivan Racing
|12
|Lexus RC F GT3
|0
|
-
|-
|27
|O. Fidani M. Bell 13 Autosport
|13
|Corvette Z06 GT3.R
|0
|
-
|-
|28
|J. Hawksworth B. Barnicoat Vasser Sullivan Racing
|14
|Lexus RC F GT3
|0
|
-
|-
|29
|S. Monk F. Fraga Myers Riley Motorsports
|16
|Ford Mustang GT3
|0
|
-
|-
|30
|D. Barrichello T. Gamble Heart Of Racing Team
|27
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|0
|
-
|-
|31
|A. Costa L. Patrese Conquest Racing
|34
|Ferrari 296 GT3
|0
|
-
|-
|32
|M. Filippi R. Wickens DXDT Racing
|36
|Corvette Z06 GT3.R
|0
|
-
|-
|33
|D. Formal T. Hindman Wayne Taylor Racing
|45
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|0
|
-
|-
|34
|R. Ward P. Ellis Winward Racing
|57
|Mercedes-AMG GT3
|0
|
-
|-
|35
|
M. Esterson
N. Johnson RLL Team McLaren
|59
|McLaren 720S GT3 EVO
|0
|
-
|-
|36
|B. Barker D. Olsen Ford Racing
|64
|Ford Mustang GT3
|0
|
-
|-
|37
|C. Mies F. Vervisch Ford Racing
|65
|Ford Mustang GT3
|0
|
-
|-
|38
|J. Walker C. Lewis Gradient Racing
|66
|Ford Mustang GT3
|0
|
-
|-
|39
|V. Hasse-Clot M. Sorensen Car Blanche
|68
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|0
|
-
|-
|40
|B. Iribe F. Schandorff Inception Racing
|70
|Ferrari 296 GT3
|0
|
-
|-
|41
|
N. Tandy
H. King AO Racing
|77
|Porsche 911 GT3 R (992)
|0
|
-
|-
|42
|G. Altoè C. Stevenson Dragonspeed
|81
|Corvette Z06 GT3.R
|0
|
-
|-
|43
|P. Gallagher R. Foley Turner Motorsport
|96
|BMW M4 GT3 EVO
|0
|
-
|-
|44
|A. Adelson C. Ilot Wright Motorsports
|120
|Porsche 911 GT3 R (992)
|0
|
-
|-
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