Parrilla de salida de la IMSA en Indianápolis: Tom Blomqvist coloca a Acura Meyer Shank en la pole

Tom Blomqvist puso a Acura Meyer Shank Racing en la pole en una clasificación afectada por el clima en la Battle on the Bricks en el Indianapolis Motor Speedway.

Al volante del Acura ARX-06 #60 del equipo, Blomqvist logró una vuelta rápida de 1m14.674s para quedarse con el primer puesto en el circuito rutero de 2.439 millas y 14 curvas. Supone la séptima pole de la carrera de Blomqvist y la 25.ª pole en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship para Meyer Shank Racing.

"Fue una sesión complicada", dijo Blomqvist, quien comparte el auto con Colin Braun. "Es un poco de quién sabe qué va a pasar con el clima, pero sí, sabíamos que teníamos ritmo de auto. Los pilotos nunca están contentos, ¿verdad? Así que no fue una sesión de práctica súper fluida … El auto era difícil de manejar. Mi auto realmente solo tenía una vuelta. Simplemente había que esperar y rezar, por así decirlo, para que se agarrara. El auto me ha estado dando confianza en zonas clave por aquí, lo que desbloquea los tiempos de vuelta. Gracias a los muchachos, han estado trabajando muy, muy duro. Obviamente, es una gran manera de encarar nuestro último par de carreras con el programa".

El líder del campeonato, Jack Aitken (Whelen Cadillac), realizó un intento tardío para clasificarse segundo, pero quedó a 0.301s del tiempo de referencia de Blomqvist.

GTP

Julien Andlauer (Porsche Penske Motorsport) marcó la primera referencia con un 1m15.235s en el Porsche 963 #7. A falta de cuatro minutos, Aitken (Whelen Cadillac) se acercó con un 1m15.262s en el Cadillac V-Series.R #31 para colocarse segundo.

Luego Blomqvist marcó el mejor tiempo, registrando la primera vuelta del fin de semana por debajo de 1m15s con un 1m14.674s en el Acura ARX-06 #60 a menos de tres minutos del final. Desbancó a Dries Vanthoor, de BMW M Team WR, quien momentos antes había logrado una vuelta de 1m15.073s en el BMW M Hybrid V8 #24.

En los segundos finales, Aitken permaneció en pista para un último intento desesperado y pudo subir al segundo lugar con una vuelta rápida de 1m14.975s.

LMP2

Hubo que esperar hasta aproximadamente la mitad de la sesión de 15 minutos para que los neumáticos tomaran temperatura en la clase LMP2. A falta de unos seis minutos, comenzaron a llegar los tiempos competitivos, con PJ Hyett (AO Racing) estableciendo la primera marca en 1m17.796s.

Momentos después, Jon Farano (Tower Motorsports) rozó el piano y se salió hacia la barrera de neumáticos en la curva 6. Pudo continuar, manteniendo la sesión bajo bandera verde.

Daniel Goldburg (United Autosports USA) pasó entonces al primer puesto con una vuelta de 1m17.713s, pero fue destronado cuando Jeremy Clarke (Inter Europol Competition) contraatacó con una vuelta rápida de 1m17.555s. Goldburg intentó responder, pero solo logró una vuelta de 1m17.600s a falta de aproximadamente un minuto.

Las opciones de Hyett de subir desde el tercer lugar se desvanecieron por el tráfico y se quedó tercero con una vuelta de 1m17.770s. Al final, la vuelta más rápida de Clarke fue suficiente para conservar la pole de la clase. La vuelta más rápida de Goldburg en la clasificación fue eliminada como sanción por un incidente anterior en la práctica

GTD Pro y GTD

Tras un retraso por el clima debido a rayos, se cancelaron las sesiones de clasificación de las clases GTD Pro y GTD.

Las parrillas de ambas clases se establecieron según los puntos de los equipos, con el BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing, pilotado por Neil Verhagen y Connor De Phillippi, en la pole en GTD Pro, seguido por Nicky Catsburg y Tommy Milner en el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports.

En GTD, el dúo de Winward Racing formado por Philip Ellis y Russell Ward en el Mercedes-AMG GT3 #57 saldrá desde la pole. El Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing, de Eduardo ‘Dudu’ Barrichello y Tom Gamble, saldrá segundo.