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IMSA Indianápolis

Christian Rasmussen regresa a Era Motorsport para la prueba sprint de IMSA en Indianápolis

El danés disputará su primera carrera con el equipo desde que ganara la Rolex 24 de Daytona de 2024.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing

Tras completar su segunda temporada a tiempo completo en la IndyCar Series con ECR, Christian Rasmussen vuelve a unírase a Era Motorsport para la "Battle on the Bricks" de este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway.

El danés, de 26 años, pilotará el Oreca 07 Gibson n.º 18 del equipo en la categoría LMP2 junto al ya confirmado Nick Boulle.

Rasmussen aporta al equipo su ya conocido palmarés, tras haber sido clave en la victoria de Era en la categoría LMP2 en la Rolex 24 de Daytona de 2024. Piloto habitual del equipo durante dos temporadas, su última participación en un prototipo tuvo lugar en la Rolex 24 de enero con AO Racing.

"Estoy encantado de volver con mis amigos de Era", afirmó Rasmussen. "Guardo muy buenos recuerdos de este equipo, sobre todo de haber ganado juntos las 24 Horas de Rolex. También tengo muchas ganas de trabajar con Nick. Creo que tenemos una alineación muy sólida y estoy seguro de que podremos luchar en las primeras posiciones". 

 

Para Boulle, la carrera supone el regreso a los prototipos de alta carga aerodinámica tras un paréntesis en la competición de LMP2.

"Llevo un año sin pilotar un coche de LMP2 ni competir, así que quizá me cueste un poco ponerme a punto, pero estoy muy ilusionado con el reto", afirmó Boulle. "Kyle Tilley ha preparado un coche fantástico y el equipo ha demostrado claramente su buen hacer en el pasado, así que esta era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Unirnos para correr en el Indianapolis Motor Speedway no podría haber salido mejor".

La pareja formada por Rasmussen y Boulle, de , es una alineación exclusiva para esta prueba, la carrera sprint de dos horas y 40 minutos que se disputará en el Brickyard. 

El trío habitual de Motorsport en la Michelin Endurance Cup —Ferdinand Habsburg, Jacob Abel y Naveen Rao— volverá a pilotar el coche n.º 18 para la última prueba de la temporada de la IMSA, el Motul Petit Le Mans, que se celebrará el próximo mes en el Michelin Raceway Road Atlanta.

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