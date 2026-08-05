A pesar de los importantes cambios estructurales que se están produciendo en Porsche AG como parte de la reorganización corporativa recientemente negociada, el responsable de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, confirma que los compromisos del fabricante en las competiciones de coches deportivos de máxima categoría siguen firmemente en marcha.

Al responder a preguntas sobre el programa de Porsche Penske Motorsport, Laudenbach confirmó que su participación con dos coches en la categoría GTP de la IMSA continuará según lo previsto.

"Así es", afirmó Laudenbach "No ha cambiado nada al respecto".

Navegando por los cambios corporativos y los presupuestos

Las declaraciones de Laudenbach se producen en un periodo de importante reajuste estratégico para el fabricante de automóviles matriz. El 27 de julio, Porsche AG anunció su amplio "Paquete Futuro", que constituye la base de su estrategia más amplia "Sportwagenschmiede 35".

El paquete incluye una inversión acumulada de 2.100 millones de euros (2.390 millones de dólares) en las instalaciones de " " en Stuttgart-Zuffenhausen y Weissach hasta 2035, junto con garantías de protección del empleo. Sin embargo, para impulsar la productividad y reducir los gastos generales de explotación, el acuerdo prevé una reducción socialmente responsable de 5 000 puestos de trabajo de aquí a 2035 mediante la baja natural, las bajas voluntarias y la ampliación de los programas de jubilación parcial. Estas reducciones se suman a recortes anteriores, entre los que se incluyen la supresión de 3 900 puestos a principios de 2025 y la pérdida de 500 puestos de trabajo debido al cierre de filiales. Otras medidas consisten en aplazar el 3,5 % de los aumentos salariales, limitar el teletrabajo y reducir las pagas extras de Navidad.

Al mismo tiempo, Porsche está suavizando sus agresivos objetivos iniciales de adopción de vehículos eléctricos ( ), ampliando los ciclos de vida de producción de los motores de combustión interna y los sistemas híbridos, que coexistirán con los modelos eléctricos.

Cuando se le preguntó cómo afecta este entorno corporativo en constante evolución a la división de automovilismo de , Laudenbach reconoció que los presupuestos y las estrategias se evalúan continuamente, aunque las decisiones fundamentales sobre los programas se mantienen intactas.

"Sí que evolucionamos", afirmó Laudenbach "Tenemos que analizarlo. Quiero decir, no es ningún secreto. Y, por supuesto, lo tenemos en cuenta. Pero, hasta ahora, no hay ningún cambio en lo que respecta a nuestras decisiones. Eso no significa que no evolucionemos. No significa que no debatamos. No significa que no analicemos también con seriedad los presupuestos y todo lo demás. Pero la decisión sigue en pie".

Thomas Laudenbach, director de Porsche Motorsport Foto: Porsche

La mirada puesta en el reglamento técnico de 2030

Más allá de los compromisos actuales, los organismos reguladores IMSA, ACO y FIA han esbozado recientemente planes para un reglamento técnico unificado y de plataforma única para las carreras de prototipos de máxima categoría a partir de 2030. La transición a una plataforma única tiene como objetivo reducir los costes de desarrollo del rendimiento, al tiempo que se armonizan las normas tanto en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar como en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC).

Cuando , de Motorsport.com, le preguntó cómo podría afectar el recién presentado "Future Package" de Porsche AG —que se extiende hasta 2035— a su estrategia de competición a corto y largo plazo en el contexto del próximo marco normativo de 2030, Laudenbach destacó que el fabricante sigue participando activamente en la configuración del futuro de este deporte.

"Lo que hacemos es lo que hacemos ahora mismo, por supuesto, y eso es lo que siempre hemos dicho", declaró Laudenb . "El mero hecho de que ahora mismo no compitamos en el WEC no significa que, en general, hayamos dado la espalda a las carreras de resistencia. En segundo lugar, Le Mans es, diría yo, la carrera de resistencia más importante del mundo. Y, por supuesto, estamos participando en las conversaciones sobre el reglamento de 2030. Nos alegra que nos hayan invitado. Estamos encantados de aportar nuestro granito de arena.

"Y, digamos que nos complace trabajar, junto con los demás fabricantes, con la entidad reguladora — , IMSA, ACO y la FIA—, en el futuro del automovilismo. No tiene nada que ver con la decisión. Pero, en general, por supuesto, intentamos contribuir a que se consiga un buen conjunto de normas para el futuro".

"Dos victorias no son suficientes"

Porsche Penske Motorsport logró victorias destacadas a principios de temporada, alzándose con el triunfo tanto en las 24 Horas de Rolex en Daytona como en las 12 Horas de Sebring. Sin embargo, mantener un rendimiento óptimo en circuitos con trazados y normativas diferentes supone un reto constante.

Cuando de Motorsport.com le preguntó cómo evalúa el éxito de una temporada a la hora de informar a la junta directiva, teniendo en cuenta que el mejor resultado posible puede variar —en gran medida debido a cómo diversos cambios en la normativa, como los ajustes de paridad técnica, pueden limitar el rendimiento máximo—, Laudenbach dejó claro que las victorias destacadas de principios de temporada no satisfacen los estándares a largo plazo del equipo.

"No es una respuesta fácil", dijo Laudenbach. "Así que, muy claro. Muy claro. Creo que ganamos dos de las carreras más importantes de la temporada: Daytona —tres veces seguidas— y Sebring. Creo que en Sebring lo hicimos bastante bien. Tachado de la lista, genial. Pero cuando hablamos de una temporada exitosa, dos victorias no son suficientes. Tiene que haber más.

"No estamos contentos con cómo transcurrió el resto de la temporada, por diversas razones. No estamos contentos con eso. Pero, bueno, somos pilotos, nunca dejamos de luchar. Igual que aquí (en Road America). Quiero decir que, aunque lo analicemos, creo que estamos más o menos a un segundo en la clasificación, lo cual es decepcionante. Eso no significa que no luchemos. Claro que queremos ganar carreras y, al final, esperamos poder convertirla en una temporada exitosa. Hasta ahora, hemos tenido dos buenas carreras. No es suficiente".