Nasr regresa a IMSA tras recuperarse de COVID-19

El piloto brasileño perdió el regreso a la actividad de la serie IMSA hace 15 días luego de que dio positivo por COVID-19. Ahora, después de recuperarse completamente regresará a la cabina de mando para la tercera fecha de la temporada, el Gran Premio de Cadillac en Sebring, que será otra carrera de 2hr40min que se celebrará mañana.

"Fue frustrante no estar al volante en Daytona después de una espera tan larga", dijo Nasr. "Al final, no era algo que solo sucedió”.

"Hice lo correcto, que era decirle al equipo tan pronto como sentí algo diferente, inusual. Quería proteger a todos en el equipo de Whelen Engineering, porque ese era mi objetivo. Fue difícil verla [la carrera] desde casa. Pero, me alegró ver que el coche funcionó bien con Gabby Chaves y Pipo Derani al volante. Fueron capaces de conseguir algunos puntos importantes para el campeonato”.

"Ahora, estoy ansioso por Sebring. Estoy súper emocionada de volver al Cadillac de Whelen Engineering con Pipo. No veo la hora de sentir la velocidad, de dar la vuelta a Sebring y sentirme vivo otra vez".

El Cadillac #31, en manos de Derani, Nasr y Eric Curran, ganó las 12 Horas de Sebring hace un año.

"Sebring es una pista que realmente me encanta", dijo Derani. "He tenido mucho éxito allí en el pasado. He ganado tres veces las 12 Horas de Sebring en los últimos cuatro años”.

"Pero creo que esta vez será diferente. En lugar de ser una carrera de 12 horas, serán sólo 2 horas y 40 minutos. Seguro que la estrategia va a jugar un papel importante. Será un sprint, lo cual en una pista como la de Sebring, nunca es fácil”.