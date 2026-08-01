Lilou Wadoux consigue pole histórica de la categoría GTD de la IMSA en Road America

Lilou Wadoux sumó otro hito a su palmarés el sábado, al conseguir su primera pole position en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar durante la clasificación GTD del Gran Premio de Resistencia Motul SportsCar en Road America.

Al volante del Ferrari 296 GT3 EVO #21 de AF Corse USA, Wadoux marcó la mejor vuelta de la categoría GTD con un tiempo de 2m04.688s en el circuito de 4.048 millas y 14 curvas sobre terreno natural.

Este resultado se produjo en su decimotercera participación en el Campeonato WeatherTech y en su primera aparición en el circuito de Wisconsin, tras una preparación complicada para el equipo.

Tras sufrir problemas técnicos en Watkins Glen, AF Corse llevó un Ferrari recién preparado a Road America. Sin embargo, la imprevisibilidad del clima añadió una dificultad adicional de cara a la clasificación. Una segunda sesión pasada por agua dejó a los equipos con muy poco tiempo para la puesta a punto en seco antes de la sesión decisiva.

"Tuvimos problemas con el coche [en Watkins Glen], así que teníamos un coche nuevo para aquí. El equipo hizo un trabajo increíble para tener un buen coche", dijo Wadoux tras la clasificación. "Sin duda, no fue fácil con la FP2 bajo la lluvia. No estábamos del todo preparados para la clasificación, pero al final hicimos un buen trabajo. Estoy muy contento con esta pole position".

ELKHART LAKE, WISCONSIN - AUGUST 1: #21: Af Corse USA, Ferrari 296 GT3 EVO, GTD Photo by: Photo by Jake Galstad/Lumen via Getty Images

Esto convirtió a Wadoux en la primera mujer en conseguir una pole position en IMSA desde Katherine Legge en Laguna Seca en 2018. Si bien la primera pole de Wadoux representa un momento histórico para las mujeres en las carreras de autos deportivos en Norteamérica, la piloto francesa de 25 años sigue centrada en su objetivo principal: ganar carreras como competidora al más alto nivel.

Al preguntarle sobre el impacto de su logro para las mujeres en el automovilismo, Wadoux destacó la importancia de la visibilidad, sin dejar de lado su identidad como piloto.

"Demostrar que podemos hacer lo mismo es positivo", reflexionó Wadoux. "Pero estoy muy contenta como piloto por haber conseguido la pole position. Cada vez somos más mujeres en las carreras, así que veremos en los próximos años si esta tendencia continúa".

Con la posición de salida asegurada, Wadoux ahora se concentra en transformar la velocidad en vueltas individuales en éxito en la carrera de resistencia.

"Sí", dijo, "veremos qué podemos hacer mañana".