IMSA 12 Horas de Sebring

Juan Manuel Fangio encabeza la nueva generación de leyendas en la "Clase de los 75" de Sebring

La celebración del 75.º aniversario de las 12 Horas de Sebring continúa con 15 leyendas más de las carreras de resistencia añadidas a la "Class of 75”

Joey Barnes

Publicado: 10 nov 2026, 17:18

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Juan Manuel Fangio, uno de los campeones mundiales más icónicos de la Fórmula 1 y dos veces ganador en Sebring, junto con Hurley Haywood, múltiple vencedor en el trazado de Florida, han sido seleccionados como parte del tercer grupo de pilotos de la "Clase de los 75".

Esta selecta lista reconoce a los pilotos más exitosos en la historia de las 12 Horas de Sebring y se está revelando en cinco entregas de 15 nombres cada una, con miras a la histórica edición del 75.º aniversario de la carrera, que se disputará el 20 de marzo de 2027.

Los 75 pilotos fueron elegidos por un panel de 10 expertos en carreras de autos deportivos y divididos en listas de 15 seleccionadas al azar. Junto a Fangio y Haywood en esta tercera entrega figuran:

Frank Biela

El piloto alemán Frank Biela disputó nueve carreras en el Sebring International Raceway, todas con Audi. En la mayoría de las ocasiones, sus equipos terminaron celebrando en el carril de la victoria o digiriendo una ajustada derrota. Biela acumuló cuatro victorias absolutas (2000, 2003, 2004) entre 1999 y 2007, respaldadas por segundos lugares en 2001 y 2005. Audi ganó las 12 Horas de Sebring Mobil 1 de manera consecutiva cada año desde 2000 hasta 2007, el último año de competencia de Biela en el circuito.

Vic Elford

Aunque el británico Vic Elford, conocido como "Quick Vic" por muchos aficionados, logró mayores hazañas en otros circuitos, dejó una huella imborrable en Sebring con una victoria general en 1971 y un segundo lugar en su debut en 1968. Con solo cinco apariciones en Sebring, el histórico piloto oficial de Porsche fue candidato al triunfo en todas ellas, aunque en 1970 no pudo finalizar tras un accidente en la vuelta 61, y una falla de motor lo dejó fuera en su última carrera allí en 1972.

Juan Manuel Fangio

Fangio fue uno de los pilotos más renombrados en competir en las 12 Horas de Sebring en la década de 1950. Aunque solo participó en tres ediciones (1954, 1956 y 1957), el quinquacampeón mundial argentino conquistó dos triunfos absolutos: en 1956 al volante de un Ferrari 860 Monza de la Scuderia Ferrari y en 1957 con un Maserati 450S. Su única otra participación, en 1954, terminó en un decepcionante abandono tras solo 51 vueltas a bordo de un Lancia D-24 de la Scuderia Lancia.

Ron Fellows

El nombre de Ron Fellows fue sinónimo de Corvette y de consistencia en las 12 Horas de Sebring Mobil 1 desde 1999 hasta su última carrera en 2008. El canadiense logró cuatro victorias en la categoría GT con el emblemático muscle car estadounidense —todas ellas compartiendo auto con Johnny O’Connell— y además marcó la pole position en dos ocasiones. Sus triunfos llegaron en 2002, 2003, 2004 y 2008. Subió al podio en ocho de sus 11 participaciones y terminó dentro del top 10 general en ocho oportunidades, alcanzando un destacado cuarto lugar absoluto en 2004. Su única carrera fuera de la estructura de Corvette fue la primera, en 1998, cuando compitió al volante de un Porsche 911.

Oliver Gavin

El británico Oliver Gavin dejó una marca profunda en suelo estadounidense al volante del icónico Corvette, logrando seis títulos de clase en las 12 Horas de Sebring Mobil 1. Aunque cinco de sus victorias las consiguió con Corvette, incluso su sexto triunfo fue con un auto de marca estadounidense, un Saleen S7R. Su primera victoria llegó en su debut en 2001, llevando al nuevo Saleen a la primera victoria de su historia. En 2002 se incorporó a Corvette, donde volvió a ganar, acumulando eventualmente 20 participaciones consecutivas en la prueba y sumando cuatro triunfos de clase adicionales en 2006, 2007, 2013 y 2016, antes de retirarse como piloto de tiempo completo tras la temporada 2020.

Olivier Gendebien

Uno de los más grandes pilotos de autos deportivos de su época, Olivier Gendebien compitió en las 12 Horas de Sebring únicamente en seis ocasiones entre 1957 y 1962. En esas pocas apariciones logró tres victorias absolutas y un triunfo de clase adicional. Nacido y criado en Bruselas, Bélgica, Gendebien no pudo terminar en su primer intento en Sebring al romper el motor de su Ferrari, pero se recuperó con un segundo lugar en 1958, triunfos generales en 1959, 1960 y 1961, y otro segundo puesto absoluto (con victoria de clase) en 1962.

Hurley Haywood

Photo by: Porsche

Hurley Haywood

Nacido en Chicago, Haywood ganó dos veces de forma absoluta en Sebring (1973 y 1981) y logró victorias de clase en el exigente circuito del centro de Florida en 1972 y 1993. Su estadística más impresionante en las 12 Horas de Sebring Mobil 1 son sus 28 participaciones en el evento, una marca superada únicamente por las 30 carreras disputadas por Bill Auberlen hasta 2023. Haywood es uno de los pocos pilotos en ostentar la Triple Corona de la resistencia: las 24 Horas de Daytona (cinco triunfos), las 24 Horas de Le Mans (tres triunfos) y las 12 Horas de Sebring (dos triunfos).

Bob Holbert

Bob Holbert conquistó su clase en cinco ocasiones en solo siete participaciones en las 12 Horas de Sebring Mobil 1. Al ser uno de los primeros distribuidores de Porsche en Estados Unidos, no sorprendió que Holbert compitiera con la marca alemana en casi todas las ediciones en las que tomó parte, salvo en la última. Su carrera de despedida en Sebring fue a bordo de un Shelby Cobra Daytona Coupe, con el que logró la victoria de clase y el cuarto lugar general junto a Dave MacDonald.

Charles Mendez

Charles Mendez demostró un talento natural para el pilotaje desde sus inicios en 1975; para 1976 ya había conseguido un segundo lugar de clase en su debut en las 12 Horas de Sebring. Solo dos años más tarde se adjudicó la victoria absoluta junto a Brian Redman y Bob Garretson, y respaldó ese esfuerzo con otro podio en 1979. Mendez compitió en la carrera entre 1976 y 1982, y nuevamente de 1994 a 1996, año en que el histórico representante de Porsche se llevó una victoria de clase. De octubre de 1977 a marzo de 1982, Mendez fue presidente de Sebring Motor Sports International y promotor de las 12 Horas, labor con la que se le atribuye haber devuelto a la competencia su relevancia internacional.

Dirk Müller

Con 15 apariciones en las 12 Horas de Sebring Mobil 1 —todas ellas en la categoría GT—, Dirk Müller acumuló tres victorias de clase con dos fabricantes distintos. Su debut ocurrió en 1999 al finalizar cuarto absoluto en un Porsche 911 Evo para Champion Porsche (su mejor posición general en Sebring), seguido al año siguiente por una victoria de clase y un décimo lugar absoluto, también con Porsche. Tras una pausa y un cambio de marca hacia BMW, el alemán firmó victorias de clase consecutivas en 2011 y 2012. Actualmente piloto oficial de Ford, la última participación del alemán en Sebring fue en 2024.

#56 BMW Team RLL BMW M3 GT: Joey Hand, Dirk Muller, Jonathan Summerton

Photo by: Alexander Trienitz

Scott Pruett

Cuando la carrera de Scott Pruett apenas despegaba en 1986, logró su primer título de clase en Sebring compartiendo un Roush Mustang con Bruce Jenner, finalizando cuartos en la clasificación general. Debido principalmente a sus compromisos en otras categorías, no fue sino hasta 2014 que el talentoso piloto estadounidense regresó al carril de la victoria como ganador absoluto, cuando hizo equipo con Memo Rojas y Marino Franchitti en el Ford EcoBoost Riley DP de Chip Ganassi Racing. El originario de California sumó 10 participaciones en Sebring y registró tres podios.

Chip Robinson

Con actuaciones sólidas a lo largo de nueve participaciones, Chip Robinson ganó las 12 Horas de Sebring Mobil 1 en la clasificación general en 1989 junto a Geoff Brabham y Arie Luyendyk en un Nissan GTP-ZXT. Al año siguiente, nuevamente al lado de Brabham y Derek Daly en un Nissan, finalizó segundo absoluto tras marcar la pole position. En otras dos ocasiones terminó segundo en la general: primero en 1987 con Al Holbert a bordo del famoso Porsche 962 con los colores de Löwenbräu, y por última vez en 1992 junto a Bob Earl y Julian Bailey en un Nissan NPT-90.

Ricky Taylor

El actual piloto del IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Ricky Taylor, disputará su 14.ª edición de Sebring en la 75.ª entrega de las 12 Horas Mobil 1. El oriundo de Florida ha tomado la salida en prototipos en cada una de sus participaciones. En su segundo intento en 2015, haciendo equipo con su hermano Jordan Taylor y Max Angelelli, logró el segundo puesto general en un Corvette DP. Dos años más tarde, en 2017, volvió a hacer dupla con Jordan y Alexander Lynn para llevarse la victoria absoluta en un Cadillac DPi luciendo los colores de Konica Minolta. Tras su paso por el Team Penske entre 2018 y 2020, regresó al entorno familiar de Wayne Taylor Racing en 2021.

James Weaver

Ocho podios destacaron la trayectoria de 18 años de James Weaver en Sebring, encabezados por una victoria de clase en 1994, cuando el británico compartió volante con Derek Bell y Andy Wallace en un Chevy Spice SC89 para ganar su categoría y finalizar segundo absoluto. En 1997 terminó segundo en la general a bordo de un Riley & Scott Mk Ford III junto a Wallace y Butch Leitzinger, resultado que repitió en 1999 con Elliott Forbes-Robinson y Leitzinger. Sumó tres terceros lugares absolutos adicionales (1988, 1989 y 2005) y un segundo puesto de clase en 2006.

Don Yenko

Histórico competidor de la categoría GT, Don Yenko finalizó tercero de clase en su debut en Sebring en 1961 y logró el segundo lugar al año siguiente. El piloto originario de Pensilvania volvió a ser segundo de clase en 1966, ganó su categoría en 1967 al volante de un Corvette junto a Dave Morgan, y repitió el triunfo de clase en 1969 con un Camaro compartiendo auto con Bob Grossman. Aunque su último podio en el clásico de resistencia llegó en 1970 al terminar tercero de clase con un Camaro, disputó su última edición en 1986.

Lo que viene

El anuncio de este tercer grupo de 15 leyendas continúa la cuenta regresiva hacia el hito histórico del 75.º aniversario. La cuarta entrega de 15 pilotos se dará a conocer el 15 de diciembre de 2026, seguida por los últimos 15 el 12 de enero de 2027, completando así la nómina definitiva de la "Clase de los 75".

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