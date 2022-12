Equipos de IMSA enfrentan problemas en test colectivo de los LMDh

La sesión de pruebas de dos días celebrada esta semana en el circuito de Daytona International Speedway fue el lanzamiento oficial de la categoría de Gran Turismo Prototipo (GTP) y contó con la participación de coches híbridos de cuatro fabricantes: Acura, BMW, Cadillac y Porsche. Era la primera vez que todos ellos probaban en el mismo circuito.

"Es agradable ver a todos juntos", dijo el piloto de Acura Ricky Taylor. "Creo que cada uno está en un punto diferente de su desarrollo con los coches. Es la primera vez que la gente puede ver desde dentro lo complejos que son estos coches y el reto que supone mantenerlos funcionando al máximo".

"El rendimiento del coche es excelente, pero es una lucha constante entre fiabilidad, desarrollo y velocidad. Estás constantemente luchando contra muchos sistemas diferentes en el coche, mientras se acerca una carrera de 24 horas para dar el pistoletazo de salida a la temporada".

Richard Westbrook, de Cadillac, añadió: "No creo que nadie se centre todavía en el rendimiento, sinceramente la primera carrera va a girar en torno a la fiabilidad. Lo principal es no llegar a ese punto en el que tienes que ir detrás del muro porque eso no será una solución rápida al principio; son coches nuevos en los que es muy complicado trabajar."

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac LMDh Photo by: Charles Bradley

Nueve coches tomaron parte en la prueba, que formaba parte del proceso de homologación de cara a la temporada 2023, siendo el paso final la prueba del mes que viene. Casi todos los coches sufrieron algún tiempo de inactividad en el garaje debido a diversos problemas, la mayoría relacionados con la complejidad del nuevo sistema híbrido de fuente única.

El vigente campeón de las 24 Horas de Rolex, Helio Castroneves, declaró a Motorsport.com: "Es un coche muy diferente con el sistema híbrido, es muy interesante de conducir. Mucha más tecnología e información en el volante para el piloto, mucho aprendizaje de todos los artilugios".

"El ordenador maneja el híbrido, pero hay muchas cosas con las que se puede jugar, y me sorprendió lo sensible que es a los cambios. El volante del LMDh se parece mucho al de un coche de Fórmula 1".

#963 Penske Porsche 963 Photo by: Charles Bradley

Los problemas técnicos se producen a pesar del programa de pruebas de Porsche Penske Motorsport a lo largo de este año destinado a solucionar los problemas del sistema híbrido, que incluía importantes problemas con la MGU de Bosch. Los cambios en el sistema y la falta de piezas de repuesto debido a problemas de suministro a nivel mundial han puesto bajo presión a todos los equipos con la nueva temporada de IMSA a la vuelta de la esquina.

El jefe del proyecto LMDh de Porsche, Urs Kuratle, explicó: "No estoy culpando a Bosch, pero ésta fue una pieza que nos dio, a nosotros y a los demás OEM, muchos quebraderos de cabeza durante un tiempo en la fase de pruebas de verano. Estos problemas se solucionaron, pero todo el mundo está sufriendo problemas en la cadena de suministro, que es un problema común en el mundo."

Jonathan Diuguid, del equipo Penske, añadió: "La integración de los componentes es tal que si algo en el sistema híbrido falla, o no funciona, entonces el coche se apaga porque no tiene redundancia incorporada - depende únicamente del híbrido para arrancar, moverse y generar energía.

"Cuando tenemos estos fallos no es como si pudiéramos pulsar un interruptor y arrancar el coche, es un componente crítico que ha llevado al arranque/parada del programa de pruebas".

#25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Dos de los coches, uno del BMW M Team RLL y otro del Chip Ganassi Racing Cadillac, se estaban montando cuando empezó la prueba y sólo rodaron el segundo día. Cadillac era la única marca con tres coches, ya que Action Express Racing tenía otro junto a los dos de CGR.

También se utilizó por primera vez combustible de nueva especificación y un neumático Michelin para clima frío, aunque el uso de este último se vio afectado por las condiciones cálidas durante toda la prueba, que incluyó dos sesiones nocturnas.

Porsche y Cadillac lideran el kilometraje de cara a la nueva temporada, pero en general se consideraba que el Acura era el coche más rápido en la pista de Daytona, aunque no hubo cronometraje oficial que lo confirmara.

La prueba también era obligatoria para los coches nuevos o mejorados de la clase GTD para la WeatherTech Sports Car Series de 2023. AF Corse corrió con el nuevo Ferrari 296 GT3, Pfaff Motorsports estrenó su Porsche 911 GT3 R de tipo 992 recientemente entregado, mientras que Iron Lynx corrió con una versión EVO2 del Lamborghini Huracan GT3.

También se presentaron un puñado de coches de LMP2, entre ellos el bicampeón de IndyCar Josef Newgarden en Tower Motorsports. Su compañero de equipo Scott McLaughlin debutará en el Roar, ya que actualmente se encuentra en Australia.

#8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images