Castroneves: no me siento de 46 años, me siento de 22

Castroneves consiguió su segunda victoria consecutiva en las 24 Horas de Daytona al superar al Acura #10 de Wayne Taylor Racing con el que obtuvo el triunfo el año pasado.

El cuatro veces ganador de la Indy 500 aguantó un fuerte desafío del ex compañero de equipo de Penske Team Acura, Ricky Taylor, para ganar por tres segundos en el coche que compartió con los nuevos pilotos a tiempo completo de MSR Acura, Tom Blomqvist y Oliver Jarvis, así como con su ex y actual compañero de equipo de MSR IndyCar, Simon Pagenaud.

El veterano de 46 años dijo a Marty Snider de NBC Sports/Peacock al ganar la carrera que su edad no era un impedimento para seguir cosechando éxitos: "¡Tengo 46 años y me siento como si tuviera 22”.

"Fue absolutamente increíble. No puedo agradecer lo suficiente a AutoNation y Sirius XM, a Meyer Shank Racing y a Acura, porque estos chicos me llevaban a empujar más. Me dieron un gran coche y grandes compañeros de equipo”.

El brasileño señaló que a pesar de los años que pasó junto a Taylor en Penske, no le enseñó todos los trucos necesarios para vencerlo. “Al final Ricky, estoy bromeando, pero te he enseñado muchas cosas durante tres años con Acura pero no te lo he enseñado todo. Tenía que guardarme algo”.

"Pero, un trabajo increíble de todos, nunca pensé que estaría subiendo la valla en Daytona y hoy he realizado ese sueño. Ha sido absolutamente increíble”:

"Estoy muy contento por todo el grupo, porque todo el mundo hizo su parte y al final”.

Preguntado por Snider sobre lo que significaba para él poder subir a la valla de Daytona e Indy en nueve meses, Castroneves respondió: "Es increíble, increíble”.

"Pero mira, cuando tienes pasión, y amas lo que haces, tienes que seguir haciéndolo”.

"Así que mientras siga haciéndolo, no tengo problemas. Estoy motivado, ilusionado, quiero conseguir mi sueño y seguir adelante. Y hoy se cumplió otro más de mis deseos en la lista de sueño”.

Para Meyer Shank Racing, fue un día emotivo al triunfar en el décimo aniversario de su anterior triunfo en la ronda clásica. En aquella ocasión, la victoria se la apuntaron el difunto y añorado Justin Wilson, AJ Allmendinger, Ozz Negri y John Pew.