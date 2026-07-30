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IMSA Road America

BMW lucirá una decoración especial de Spider-Man en Road America de IMSA

BMW se une a Porsche en la presentación de una decoración exclusiva para la prueba ampliada de IMSA en Road America

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
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BMW ha presentado una decoración exclusiva inspirada en Spider-Man para la prueba del Campeonato IMSA SportsCar de este fin de semana en Road America.

Como parte de una colaboración con Marvel y la próxima película de superhéroes de Sony , *Spider-Man: Brand New Day*, el BMW M Hybrid V8 n.º 24 de Sheldon van der Linde y Dries Vanthoor lucirá una combinación especial de colores azul y rojo en la carrera de resistencia de seis horas. La decoración también incluye la silueta de Spider-Man, interpretado por Tom Holland, en la cubierta del motor del prototipo LMDh.

El otro coche de fábrica de BMW inscrito por WRT en la categoría GTP, el n.º 25 pilotado por Phillip Eng y Marco Wittmann, mantendrá sus colores habituales.

El diseño de la IMSA forma parte de una colaboración más amplia entre ambas marcas, gracias a la cual varios vehículos BMW aparecerán en "Brand New Day", cuyo estreno en cines está previsto para el 31 de julio.

 

BMW no será el único fabricante que correrá con colores diferentes en Road America. A principios de esta semana, Porsche Penske Motorsport anunció que adoptará dos diseños retro para sus 963 LMDh, recuperando los icónicos colores de Sunoco de la década de 1970 y la librea totalmente amarilla del RS Spyder.

No es raro que los estudios cinematográficos colaboren con equipos de carreras y pilotos para promocionar sus éxitos de taquilla. La colaboración de Red Bull con "Star Wars" en el Gran Premio de Mónaco de 2005 fue muy sonada: el RB1 lucía una decoración temática y el personal de boxes del equipo llevaba cascos especiales al estilo de los soldados imperiales. Un año más tarde, la escudería de Milton Keynes cerró un acuerdo similar con "Superman", de DC Studios, y los pilotos David Coulthard y Christian Klien posaron con capas de Superman para una sesión fotográfica.

Uno de los ejemplos más memorables tuvo lugar en la NASCAR en 2016, cuando Hendrick Motorsports se asoció con Warner Bros para promocionar "Batman v Superman: El amanecer de la justicia". El Chevrolet de Jimmie Johnsonlució una decoración especial de Superman, mientras que el de Dale Earnhardt Jr. se vistió con los colores de Batman.

Sus respectivos coches también se utilizaron intensamente con fines promocionales en Estados Unidos, y Johnson y Earnhardt Jr. se unieron a los actores Ben Affleck (Batman) y Henry Cavill (Superman) en los estudios de Warner Bros para una sesión fotográfica promocional antes del estreno de la película.

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