Antonio García celebró las 24 Horas de Daytona en un parking

Lo que ha vivido Antonio García en los últimos días ha sido un auténtico viacrucis emocional y profesional. De llorar la pérdida de dos personas muy queridas, a ganar por tercera vez las 24 horas de Daytona... fuera del circuito y sin poder celebrarlo.

El experto piloto español sufrió la muerte de su abuelo y el fallecimiento de Adrián Campos, su padrino en las carreras y "como un padre" para él, en las tres semanas previas al principal evento del campeonato de resistencia estadounidense IMSA, donde participa con Chevrolet.

Con el alma rota a pedazos, García preparó con la meticulosidad y profesionalidad de siempre el primer evento de la temporada junto a sus compañeros del Corvette C8.R #3, Jordan Taylor y Nick Catsburg.

La montaña rusa en la que se convirtió la última semana para el piloto español mantuvo sus subibajas del sábado al domingo, en el circuito de la costa este de Florida. En plena batalla con sus compañeros del #4 y BMW M8 #24, García dio el relevo a Taylor a cinco horas del final. Pero minutos después recibió en su mail algo que le costó procesar: había dado positivo en COVID-19.

El nacido en Madrid pidió explicaciones a los organizadores, que le invitaron a abandonar las instalaciones del circuito como dicta el protocolo. García no podía creérselo, ya que había pasado la enfermedad a principios de enero y había dado negativo antes de embarcar de España a EE UU la pasada semana.

"Yo pasé la COVID-19 hace más de un mes. Como ahora tienes que hacerte un test muy cerca de cuando quieras volar de vuelta, me hice uno de forma privada. Pero ese mismo sábado por la mañana, me di cuenta de que ese test que me hice el día anterior no iba a llegar al laboratorio o quizás no fuera a tener el resultado cuando yo quería. Me volví a hacer otro test en unas instalaciones que había montado el mismo circuito para así tenerlo", cuenta el español a Motorsport.com.

"No tenía porque dar positivo en ningún momento, porque cuando han pasado 5-6 semanas de tus últimos síntomas no piensas que vaya a pasar eso. Luego las autoridades del circuito se enteraron y los organizadores me invitaron educadamente a salir de las instalaciones. Eso trastocó todo… Ese test que me hice antes y que recibí a tiempo para volar de vuelta a España al final salió negativo. Llámalo mala suerte o destino, no sé, a lo mejor si hubiera conducido yo, no hubiéramos ganado. Pero no habría cambiado nada porque el resultado final es el que queríamos. Lo único que eché en falta sin duda fue una celebración normal, pero si había que prescindir de ella, me quedo con la victoria en todo caso".

García tomó sus cosas y salió del circuito. Las siguientes horas fueron de las más "surrealistas" que ha vivido en sus casi 25 años de carrera deportiva. A través de su teléfono móvil y sentado en el coche en un parking de un hotel a 300 metros de donde se desarrollaba la lucha por la victoria, el español siguió la onboard (cámara interior) de sus compañeros hasta la meta.

"Estuve en el parking de un hotel a 300 metros de la entrada del circuito, viendo la carrera con mi móvil, desde la cámara onboard –ni siquiera con la retransmisión oficial– y los tiempos. Cuando cruzó o estaba a punto… fue bastante emocionante. Al final llorando como una magdalena de la emoción y por la rabia de no poder estar ahí, celebrarlo y abrazar a la gente que quería abrazar. Estar solo en un coche celebrando una victoria es de lo más surrealista que le puede pasar a nadie, desde luego", recuerda.

El sabor agridulce ha acompañado a García en los últimos días, ya que el planning del equipo era que él hiciera el último relevo doble hasta meta. Aun así, el madrileño lamenta más no haber podido celebrar con sus compañeros una victoria muy peleada de principio a fin.

"Eso es lo que más me ha faltado, el no poder, aún con mascarilla, haberles dado un abrazo a Jordan y a Niki por el trabajo que hicieron. También fue una sorpresa para ellos que las últimas cuatro horas de carrera las tuvieran que hacer sin mí. Dieron todo y estoy súper orgulloso de lo que hicieron", añade.

"Desde luego que esta es una de mis victorias más especiales. Está claro que este reloj lo voy a recordar siempre con mucho más cariño del habitual, sin duda. Son circunstancias que son las que han sido, pero contento de haber puesto todo y haber conseguido el objetivo".

García: "Tienes los nervios a flor de piel"

Aunque el viacrucis tuvo final feliz, la voz de García se tiñe de tristeza y recuerdo cuando habla de esas dos figuras clave en su vida que se han marcado para siempre.

"Dentro de lo que cabe, mi abuelo tenía ya 98 años, aunque estaba perfecto, no parecía tener esa edad…. Él y mi abuela se contagiaron en noviembre la semana antes de Sebring. Pero parecía que lo habían pasado y al final mi abuelo volvió a recaer y terminó falleciendo. Al haber sido durante un espacio de tiempo tan largo, como que tienes más tiempo para asimilarlo y asumirlo, pero lo de Adrián fue un auténtico shock, completamente inesperado", recuerda.

"No dábamos crédito… una semana bastante dura. Que ocurriera justo el día antes de comenzar los test para la carrera hizo que todo el evento sufriera un gran cambio. Fue muy complicado estar concentrado al 100% y preparar todo al milímetro con eso rondándote la cabeza cada dos por tres".

"El único momento donde consigues llegar a evadirte es cuando estás dentro del coche porque estás 100% concentrado en la conducción. Pero fuera de él, era difícil no volver a caer… Traté de no mirar redes sociales ni nada para no estar con ello todo el rato en la cabeza".

También su relación con el equipo cambió –aunque ellos no sabían lo de su abuelo–, pero García estuvo en todo momento arropado por Jordan Taylor y Oliver Gavin, ex compañero del español en Corvette.

"He intentado estar lo más normal posible. Lo de mi abuelo no se lo dije a nadie, pero luego lo de Adrián enseguida se supo. Gente como Jordan [Taylor], al ser más cercano a mí u Oliver Gavin, que siempre está ahí, sabían lo que me iba a afectar lo que había pasado. Estuvieron muy pendientes de mí y me ayudaron en todo lo posible. Ha sido difícil. En algún momento me he disculpado con ellos, porque en algunos momentos había estado más callado de lo habitual, más quisquilloso en cuanto había algo que no estaba como yo quería… tienes los nervios a flor de piel y cuesta mantener una normalidad", reflexiona.

"La carrera fue bastante delicada y apretada. Porque nuestros compañeros también estaban súper fuertes y rodamos mucho tiempo detrás de ellos. Yo sinceramente en el último turno que hice con Tommy [Milner, piloto del #4] veía que me faltaba un poquito, que me hubiera gustado tener un poquito más en la reserva. Tenía mis dudas", reconoce sobre el desarrollo de las 24h de Daytona 2021.

"Pero luego al final de carrera con más calor y demás, acertamos de pleno en la puesta a punto para esas últimas 5-6 horas y ahí dimos el salto. El #4 parecía mucho más fuerte durante toda la noche, pero se dieron la vuelta las tornas. Me alegro del trabajo que hicimos en los entrenamientos y acertar con el setup para el final de la carrera".

Las fotos del Chevrolet #3 de Antonio García, Taylor y Catsburg en las 24h de Daytona 2021

#44 Magnus with Archangel Acura NSX GT3, GTD: John Potter, Spencer Pumpelly, Andy Lally, Mario Farnbacher, #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 1 / 21 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Podio: #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims, #24 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus, Marco Wittmann 2 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 3 / 21 Foto de: Art Fleischmann #3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 4 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Pit Stop, Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 5 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Pit Stop, Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 6 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Accidente en la salida entre: #79 WeatherTech Racing Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Cooper MacNeil, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Kevin Estre, #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims, #25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Timo Glock, Bruno Spengler, #21 AF Corse Ferrari 488 GT3, GTD: Nicklas Nielsen, Daniel Serra, Matteo Cressoni, Simon Mann, #14 VasserSullivan Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Aaron Telitz, Oliver Gavin, Kyle Kirkwood 7 / 21 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 8 / 21 Foto de: Art Fleischmann #79 WeatherTech Racing Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Cooper MacNeil, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Kevin Estre, #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims, crash at race start 9 / 21 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #79 WeatherTech Racing Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Cooper MacNeil, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Kevin Estre, #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims, crash at race start 10 / 21 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 11 / 21 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 12 / 21 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Podio: #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims, #24 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus, Marco Wittmann 13 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 14 / 21 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 15 / 21 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 16 / 21 Foto de: Art Fleischmann #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 17 / 21 Foto de: Art Fleischmann #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 18 / 21 Foto de: Art Fleischmann #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 19 / 21 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 20 / 21 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 21 / 21 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

