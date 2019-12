Alonso llega a Daytona 2019 con "mayores" expectativas

Fernando Alonso probó por primera vez el Cadill DPi-V.R la mañana del viernes en Daytona, para después hablar con los medios de comunicación antes de la segunda sesión.

"La expectativa es mayor, pero la veremos al final", dijo Alonso, quien comparte el prototipo de Wayne Taylor Racing con Jordan Taylor, Renger van der Zande y su colega de Toyota dentro del WEC, Kamui Kobayashi. "Creo que estoy en una posición mucho mejor esta vez que el año pasado”.

“Este año aprovecho toda la experiencia y el aprendizaje del año pasado: gestión del tráfico, ahorro de combustible, cómo funcionan los automóviles de seguridad en los Estados Unidos. Todo será útil. Digamos que cambia el enfoque de la carrera. El año pasado [en Daytona] se trató sobre una preparación para Le Mans. Este año se trata de ganar aquí”.

"[El año pasado] fue mi primera carrera de resistencia de mi vida, mi primera experiencia con cabina cerrada, y ahora estoy listo para disfrutarla un poco más. Hasta ahora ha sido genial, el objetivo de este año es definitivamente ser un poco más competitivo en la pista. Estoy feliz de que podamos estar en una buena posición”.

“El ambiente en este equipo, el éxito que tuvieron en el pasado, lo profesionales que son y la forma en que se acercan a cada temporada, me da confianza”.

“Este año estoy en un entorno más competitivo. Sé cómo funcionan las carreras de 24 horas y lo difícil que es predecir lo que sucederá. Así que debemos estar tranquilos y ejecutar la carrera de la mejor manera que podamos ".

Cómo Alonso y Kobayashi llegaron al equipo

El jefe del equipo, Wayne Taylor, también habló sobre el tortuoso proceso de armar su alineación de "equipo ideal" para la carrera de inicio de temporada en 2019.

"El año pasado, Zak Brown me presentó a Fernando, obviamente, sabía quién era él y no discutimos nada después de eso, pero un par de semanas después, le devolví la llamada y le pregunté si estaría disponible. Eso nos llevó otros tres meses antes de que pudiéramos volver a hablar, porque él estaba en mitad de temporada. De repente todo comenzó a juntarse, luego volvió a desaparecer”.

"Tenía que conseguir un tercer piloto, así que dimos un vistazo a todo el WEC y todas las categorías de sportcars, no solo para ver quien era rápido a una vuelta, sino durante un largo periodo de tiempo, y claramente esa persona era Kamui Kobayashi. Nunca lo había visto en mi vida antes, no lo conocía en absoluto, pero lo llamé y de repente me di cuenta de que eran las 2 de la mañana donde estaba, así que colgué el teléfono. Pensé que lo iba a despertar, pero él me devolvió la llamada, y le pregunté si él estaría interesado en conducir para mí y él me dijo "sí", ¡y ese contrato básicamente sucedió de la noche a la mañana!”.

"Y luego, a través de McLaren y Zak, hubo algunos problemas y parecía que no podríamos conseguirlo, todos estábamos muy decepcionados, pero luego recibí un mensaje de texto que preguntaba '¿todavía hay un asiento para él?' Y dije 'Siempre hay un asiento para él'. Rápidamente hicimos un trato”.