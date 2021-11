Rossi: correré en el WEC o GTWC y estoy hablando con Ferrari

Como se sabe desde hace tiempo, el futuro de Valentino Rossi en el automovilismo será a bordo de un coche GT.

Tras retirarse del MotoGP, Il Dottore está aprovechando este parón invernal para preparar las 12h del Golfo en las que participará con el Ferrari 488 de Kessel Racing como ya ocurrió en las dos últimas ediciones.

A la espera de que se anuncie oficialmente la tripulación con la que correrá en esta aventura, el chico de Tavullia se encuentra en la clásica fase de "hojear las cartas", como ha admitido en una entrevista en vídeo con la Gazzetta Motori.

"Correré en un campeonato entre el GT World Challenge Europe y el FIA WEC: uno te da la oportunidad de hacer las 24 horas de Spa, el otro las 24 horas de Le Mans, todavía tenemos que averiguar cuál es mejor", explicó Valentino, para luego aclarar que ambas opciones se encuentra en evaluación.

"Estaré al volante de un GT, ahora tenemos que averiguar con cuál correr. También estamos hablando con Ferrari, obviamente eso sería bonito, un sueño. ¡Realmente algo genial!”.

Hace algún tiempo, en el evento de MotoGP en Austin, el nueve veces campeón del mundo también había revelado a NBC Sports su amor por los Estados Unidos.

"Todos los años he intentado hacer una o dos carreras en un coche aquí. En Estados Unidos está la IMSA que es muy interesante, especialmente las 24 Horas de Daytona. Espero hacerlo algún día, aunque todavía no he decidido nada.

#46 Kessel Racing Monster VR46, Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Alessio Salucci, Luca Marini Photo by: Camilss

Rossi no colgará el casco, pero también aprovechará para tomarse un tiempo para afrontar una nueva vida, en todos los aspectos.

"Lo que más curiosidad me produce es convertirme en padre, ya que todo el mundo dice que te cambia la vida. Será una gran emoción. Por lo demás, todavía tendré muchas cosas que hacer y será igual de bueno, pero no será MotoGP".

"Por fin voy a tener el verano libre para montar en varios lugares y estar de vacaciones, sin tener que cumplir con plazos ajustados para afrontar las carreras. En definitiva, hacer las cosas con un poco más de calma".

"En estos meses posteriores al anuncio de mi jubilación he tenido la oportunidad de mirar las cosas con una mirada externa y comprender mucho de lo que he hecho en 25 años. Fue bonito recibir mensajes de afecto y estima, también de otros pilotos, entonces está claro que te da pena dejar tu mundo."