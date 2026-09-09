La hazaña de Hartog: graves acusaciones contra los organizadores de China GT

El grave accidente con incendio ocurrido en la China GT de Shanghái el pasado fin de semana ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales. Loek Hartog, antes de su salida en la "doble carrera" de la Serie de Resistencia de Nürburgring (NLS), está pasando de una entrevista a otra y está siendo aclamado, con toda razón, como un héroe. Mientras tanto, el organizador debe hacer frente a preguntas muy incómodas.

Las imágenes grabadas desde el Porsche 911 GT3 R (992) de Loek Hartog muestran que el personal de pista actúa con tal torpeza al manejar los extintores que cabe dudar de si alguna vez ha recibido formación al respecto.

Un comisario le entrega el extintor a Hartog y se aleja inmediatamente del lugar. Otro comisario, que llega un poco más tarde, tiene grandes dificultades para desbloquear el extintor. Tampoco se vio ningún camión de bomberos.

Además, la ambulancia tardó 15 minutos en llegar al lugar. Según relata Yang Baijie, que también se vio implicado en el accidente, el conductor de la ambulancia se había quedado dormido durante la carrera. En una furiosa publicación en Instagram, anuncia su retirada del China GT y critica, entre otras cosas, la actuación de los comisarios deportivos.

"Tras la carrera, los comisarios deportivos nos citaron en la sala de audiencias sin saber siquiera si el piloto estaba a salvo. No hubo ningún saludo, ninguna pregunta por los otros dos pilotos implicados, ni una sola palabra de consuelo", afirma.

"No dijeron ni una palabra sobre su propio tiempo de respuesta en el rescate. Me quedé atónito al ver que su primera reacción fue una sonrisa: un intento de echarnos la culpa a nosotros. La comisaria deportiva jefe lo restó importancia con una arrogancia espantosa, calificándolo de error de novato".

"Mi compañero de equipo es un piloto oficial. Un ganador de Daytona. Y, sin embargo, su primer reflejo fue preguntarnos si les ayudaríamos a dirigir la opinión pública en nuestra contra para desviar la atención de sus propias negligencias".

Falta de comunicación durante y después de la carrera

El equipo taiwanés FIST Auto / AAI Motorsports, para el que corre Ollie Millroy, también se muestra muy indignado con el organizador y anuncia asimismo su retirada de la serie de carreras. "La organización de la carrera ha incurrido en un grave incumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la atención de emergencia y a la coordinación de las labores de rescate in situ. Hubo claras deficiencias en la respuesta de rescate, lo que casi habría provocado una tragedia", reza el comunicado del equipo.

"Resulta especialmente indignante que el personal de la dirección de carrera, durante la retransmisión en directo, no comprobara la situación sobre el terreno y anunciara precipitadamente que el piloto había abandonado el vehículo por sus propios medios". De hecho, en un primer comunicado se informó de que el piloto había salido por su cuenta. Esto no se corrigió hasta más tarde.

"Tras el accidente, el organizador no logró proporcionar de inmediato los recursos médicos suficientes para la atención sanitaria. Hasta la fecha, el organizador no ha presentado ninguna disculpa oficial al equipo ni a los afectados por las graves negligencias cometidas", continúa el comunicado.

"La actuación del organizador —el desprecio por los riesgos para la vida, la tolerancia de la desinformación en la retransmisión en directo y la minimización de la gravedad del accidente— es sumamente irresponsable. Pisa pisotea las normas del sector y ha sacudido gravemente la confianza del equipo, de los familiares del piloto y de toda la comunidad del automovilismo. Lo condenamos con la mayor firmeza".

"Para expresar nuestra enérgica protesta, nuestro equipo se retira, con efecto inmediato, de todas las futuras carreras de la serie China GT. Esta medida se mantendrá hasta que el comité de carreras haya concluido una investigación completa, independiente y pública sobre las deficiencias en las operaciones de rescate y todos los problemas relacionados con ellas, y haya presentado una respuesta oficial a nuestro equipo".

Crítica de una figura destacada de EE. UU.

Las críticas también provienen de figuras destacadas: el actor y artista marcial Daniel Wu, de origen chino y que también es piloto de carreras, se ha mostrado consternado en las redes sociales por lo ocurrido durante la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái.

"El accidente se mostró en la retransmisión y se cortó la imagen de inmediato. Luego pasó entre medio minuto y un minuto hasta que la dirección de carrera mostró la bandera roja, lo cual fue demasiado lento. A partir de ese momento, nos dejaron completamente a oscuras, porque nadie sabía qué estaba pasando", afirma el actor, que vive en EE. UU.

"Los comisarios de pista deambulaban sin rumbo fijo, sin saber, evidentemente, qué estaban haciendo ni qué había que hacer en una situación así. No estoy seguro de por qué el camión de bomberos tardó tanto en llegar, pero está claro que se cometieron errores a lo largo de todo el trayecto".

"Y que la propia China GT, incluso 36 horas después, ni siquiera reconozca lo ocurrido ni emita un comunicado, es vergonzoso, realmente vergonzoso. Para que una persona, una organización o una empresa pueda mejorar, lo primero es reconocer lo que ha salido mal. Admitir un error, reconocerlo, analizar lo que ha pasado y averiguar cómo evitar que se repita".

"Es muy sencillo, muy básico. Pero en este caso parece que se está barriendo todo bajo la alfombra, con la esperanza de que nadie vuelva a hablar del tema y el asunto simplemente desaparezca. Pero precisamente por eso hay ahora mismo una persona en el hospital con quemaduras graves, fracturas óseas y todo lo que ello conlleva. Y no han asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Es más, incluso intentan echarle la culpa a los otros pilotos que causaron el accidente".

"En este caso, es evidente que todo el sistema ha fallado. Para que el automovilismo chino pueda mejorar, estos organizadores deben mejorar. Y para mejorar, hay que reconocer los errores. Por favor, hacedlo mejor. Aprended de este error. Aprended de lo que ocurrió ayer. Por negligencia, alguien podría haber muerto. Y eso es algo que debéis reconocer. Es así de sencillo".

Personal auxiliar mal pagado, primera declaración de la serie

Según un informe del South China Morning Post, al parecer los comisarios de pista de la carrera recibieron una compensación por gastos de tan solo 60 yuanes al día, lo que equivale a unos 7,70 euros. Eso es muy poco incluso para China, sobre todo en la zona de Shanghái, y parece que fue considerablemente inferior al salario de los vendedores de entradas (180 yuanes al día) y del personal de seguridad (200 yuanes al día).

"¿Qué se puede esperar de un voluntario cuya remuneración diaria es inferior al precio del extintor que lleva?", se lee en el informe, que cita documentos filtrados.

El informe también cita una primera declaración de los organizadores. "Según nuestra revisión preliminar, la dotación de personal y los recursos del evento cumplían en general con los requisitos de un evento de automovilismo a nivel nacional, aunque aún hay margen de mejora en los detalles de la gestión operativa", escribieron los organizadores.

"Seguiremos analizando e investigando el accidente, y elaboraremos planes más exhaustivos para subsanar las deficiencias en la organización de la carrera, la asistencia, la atención de emergencia, las operaciones de rescate y los servicios médicos".