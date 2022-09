Vettel y Hakkinen estarán en la Race of Champions 2023 en Suecia

El evento de final de temporada volverá a tener lugar por segundo año en un circuito de nieve y hielo trazado en el congelado Mar Báltico. La fecha de la Carrera de Campeones 2023 (Race of Champions) será los días 28 y 29 de enero.

El pasado invierno, la Race of Champions se dirigió por primera vez a la estación balnearia de Pite Havsbad, y la leyenda del WRC Sébastien Loeb se impuso al piloto de F1 Sebastian Vettel para conseguir el trofeo individual de Campeón de Campeones.

Vettel, también ganador en el pasado y seis veces campeón de la Copa de Naciones de la Race of Champions, volverá a competir en el Círculo Polar Ártico y es uno de los seis primeros pilotos anunciados este miércoles.

Será la primera participación del alemán en competición tras su inminente retirada de la Fórmula 1 a final de año.

"No puedo pensar en un lugar mejor para mi primera carrera después de retirarme de la Fórmula 1 que la Carrera de Campeones", dijo Vettel.

"Esta será mi undécima participación, y sigo viniendo porque es un evento especial, y muy divertido".

"No tengo mucha experiencia en carreras sobre nieve y hielo, por lo que fue una curva de aprendizaje muy empinada la de a principios de este año en Suecia, y una sorpresa muy agradable llegar a la final individual contra Loeb".

"Ahora estoy deseando volver y darle otra oportunidad a las carreras sobre hielo al estilo Race of Champions y, con suerte, ayudar al equipo alemán a ganar otro título de la Copa de Naciones".

El podio de la Race of Champions 2022. Photo by: Race of Champions

Vettel volverá a enfrentarse a Mika Hakkinen, uno de los favoritos de los aficionados en la edición de este año.

"Disputé por primera vez la Carrera de Campeones a principios de este año y estoy encantado de volver de nuevo", dijo el campeón del mundo de 1998 y 1999 con McLaren.

"Este evento tiene un gran ambiente, es fantástico encontrarse con tantos grandes pilotos y todo el mundo en la organización hace un gran trabajo".

"He disputado el Rally del Ártico varias veces, así que al menos he conducido sobre hielo antes. Espero que eso me ayude esta vez...".

Los ganadores de la Copa de Naciones de este año, Petter Solberg y Oliver Solberg, defenderán su título después de que la pareja (padre e hijo) del equipo noruego derrotara a Jimmie Johnson y Colton Herta, del equipo estadounidense, en la final de 2022 (vuelve a verla aquí).

El cuatro tetracampeón del mundo de rallies Johan Kristoffersson también vuelve a casa después de haber caído ante su compatriota Mattias Ekstrom en los cuartos de final.

Jamie Chadwick, que va camino de su tercer título consecutivo de las W Series, también disputará su segunda Carrera de Campeones.

En las próximas semanas y meses se añadirán más pilotos a la lista.