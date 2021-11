Tom Kristensen: el deporte motor es muy rentable

Tom Kristensen es el piloto más exitoso en la historia de las 24 Horas de Le Mans, con nada menos que nueve victorias absolutas. Desde que se retiró de las carreras, ha sido presidente de la Comisión de Pilotos de la FIA. Desde esa plataforma, se presenta como candidato a vicepresidente deportivo de la FIA en las elecciones de diciembre, junto con el actual titular de esa función, Graham Stoker, que opta a la presidencia.

Es la primera vez que un piloto de su calibre se presenta a uno de los principales cargos electos de la FIA, así que ¿por qué ha decidido Kristensen presentarse?

"El deporte del motor ha sido mi vida, he obtenido mucho de él", dice el danés. "Creo que ahora es el momento de devolver algo. Me gusta la idea de que el deporte deba ser dirigido por personas que tienen mucha experiencia en él. Me gustaría compartir todo mi conocimiento y comprensión para ayudar a las nuevas generaciones a involucrarse. Llevo un tiempo en la FIA con la comisión de pilotos, con todo lo que eso conlleva. Así que me gustaría seguir participando en su desarrollo y en el del deporte que tanto amo".

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen. Photo by: Clive Rose / Motorsport Images

La plataforma de Kristensen para lanzar una carrera política más amplia en el deporte es su papel de liderazgo en la Comisión de Pilotos de la FIA. Aunque su trabajo no es muy conocido por el gran público del automovilismo, la comisión despliega sus 'tentáculos' en múltiples áreas del funcionamiento del deporte, incluyendo el suministro de comisarios de pilotos en los Grandes Premios o el apoyo a programas como Women in Motorsport, Girls on Track, al tiempo que es una voz poderosa en los grupos de seguridad e investigación de accidentes, las regulaciones del campeonato y las categorizaciones de los pilotos (oro, plata, bronce) para las carreras de GT y de resistencia.

"Tenemos un grupo de gente muy buena, la mayoría de nosotros hemos corrido en rallies, raids, karting, distintas fórmulas de monoplazas o resistencia, así que hay mucha experiencia", dice Kristensen. "No tomamos decisiones concretas, pero aportamos cosas al Consejo Mundial y apoyamos a otras Comisiones. Por ejemplo, Emanuele Pirro aparece en la comisión de circuitos, Derek Warwick en la de monoplazas, y yo mismo en las de resistencia y seguridad".

En los próximos cinco a diez años, el automovilismo experimentará algunos de los mayores y más rápidos cambios de la historia del deporte, a medida que fuerzas externas como el cambio climático, el streaming de vídeo, los juegos y las redes sociales den una nueva dimensión al deporte. Habrá ganadores y perdedores entre las categorías del automovilismo y los dos candidatos a la presidencia de la FIA y sus equipos que se presentan a estas elecciones consideran que proteger el deporte y sus vías de desarrollo, desde las bases hasta la F1, es una prioridad clave.

Los ganadores: Emanuele Pirro, Tom Kristensen y Frank Biela. Photo by: Motorsport Images

"En nuestra opinión, probablemente, el mayor reto sea cómo hacer que el deporte del motor sea sostenible en el futuro", dice Kristensen. "Establecer un nuevo enfoque presupuestario, cómo rejuvenecer nuestra base de fans, cómo atraer a más competidores, cómo seguir mejorando los niveles de seguridad, cómo fortalecer nuestras diferentes disciplinas. Así que la accesibilidad, la sostenibilidad y la diversidad, son aspectos ciertamente clave.

"Se trata de cómo abarcar un poco más el karting de ocio, tal vez tener algunas competiciones de karting alrededor de las diferentes ASN (federaciones nacionales), donde la FIA puede apoyarlo. Incluso se puede iniciar a través de la pasión por los eSports, donde FIA eSports está realmente avanzando y, junto a la Comisión, tienen un montón de grandes ideas. Y ahí sí que se puede entrar de forma bastante barata, y podemos hacer que funcione. También los campeonatos de Crosscar (serie de promoción para los rallies). No se necesita un circuito para hacer eso. Y hay lugares en todo el mundo en los que el Crosscar resulta útil; sin duda, Asia, Sudamérica y África. En este sentido, tenemos que apoyar más los rallies, tenemos que ser socios de nuestros clubes".

En el futuro, la tecnología de las unidades de potencia será fundamental, ya que los gobiernos promueven en gran medida los motores eléctricos, mientras que el deporte también propone como alternativas los combustibles 100% sostenibles y el hidrógeno.

"Estoy abierto a todo. Y creo que la respuesta tiene que ser una (versión) diferente de todas estas tecnologías", dice Kristensen. "Vemos que de las universidades salen más ingenieros jóvenes con ideas brillantes. Así que para que sigamos siendo un verdadero laboratorio en beneficio de todos en el futuro, en el circuito o en la carretera, tenemos que mejorar el rendimiento, la sostenibilidad medioambiental y la tecnología. El automovilismo seguirá siendo realmente útil y relevante para la industria del automóvil. Creemos que no podemos desconectarnos. Y si juntamos la potencia de los fabricantes con el rendimiento de los mejores competidores, tenemos una enorme capacidad de ser creativos y eficientes. Lo que está haciendo Le Mans con el programa de hidrógeno 24 es un buen ejemplo, pero hay muchos otros".

La reciente encuesta a los aficionados de la F1 mostró una creciente interrelación entre el público de los deportes de motor y los jugadores -el 61% de los aficionados a la F1 de entre 16 y 24 años se identifican como jugadores-, así que ¿cuál es la importancia de los juegos para el desarrollo de los deportes de motor, pero también como competición por derecho propio?

"Se convierte en realidad. Los esports virtuales se están volviendo muy buenos", dice. "Durante la pandemia hubo muchas carreras, especialmente en 2020, en las que veías a gente del mundo real compitiendo con estos jugadores que eran increíblemente eficientes, increíblemente rápidos. Esa mezcla creó algo y hoy en día está creciendo. Y la FIA lo está apoyando. Hemos creado una nueva comisión, bajo la dirección de Anna Norquist, de Suecia. Y hace poco, sacamos la clasificación mundial de eSports de la FIA. Así que esperamos que sea algo que la FIA pueda impulsar".

Tom Kristensen y Nicki Shield en la entrega de trofeos de la FIA. Photo by: DPPI

A pesar de los retos, Kristensen es optimista respecto al futuro del deporte.

"El automovilismo siempre ha aportado una fuente de pasión, integridad e interés, gracias a la combinación de competidores, competiciones, fabricantes y aficionados en todo el mundo, en multitud de eventos", afirma. "La forma de comunicar y promocionar nuestro deporte es también un punto clave. Ese mundo se está moviendo rápidamente, el mundo de los medios de comunicación también. Fíjate en la enorme repercusión de la serie de Netflix "Drive to Survive" para la F1. Ese es un buen ejemplo, como lo fue el éxito de la película "Le Mans 66" para las 24 Horas de Le Mans. Así que el automovilismo sigue siendo muy rentable, y lo será durante mucho tiempo".