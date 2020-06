El mundo del automovilismo reacciona ante el accidente de Zanardi en Italia

Poco después de las primeras noticias sobre el accidente de Alex Zanardi, el mundo del automovilismo comenzó a publicar mensajes en las redes sociales en apoyo del piloto.

Zanardi sufrió un accidente este viernes en Italia durante una carrera de relevos con otros ciclistas paralímpicos. Fue atropellado por un camión, pero la información indica que estaba consciente después del choque.

Uno de los primeros nombres en pronunciarse fue Mario Andretti. El campeón de F1 y la leyenda de Indy pidió a todos que enviaran pensamientos positivos al piloto. "Estoy tan ansioso y asustado por Alex Zanardi que estoy conteniendo la respiración. Soy su admirador. Soy su amigo. Por favor, hagan como yo y recen por este hombre maravilloso."

El piloto de F2 Juan Manuel Correa dijo que el accidente de Zanardi le recuerda su propio accidente del año pasado en Spa, que terminó con la muerte de Anthoine Hubert.

"Ver este tipo de noticias me lleva al día de mi accidente, e incluso si no tenemos muchos detalles todavía, no puedo evitar preguntarme por lo que está pasando. ¡Mantente fuerte Alex! Eres una gran inspiración y todos te deseamos lo mejor", escribió Correa.

El ex piloto y comentarista Martin Brundle dice que espera que la situación real de Zanardi sea menos mala de lo que parece: "Alex ya ha tenido su ración de mala suerte, que ha superado con gran determinación y voluntad de volver a triunfar. Estoy contigo Mario, esperemos que esté bien y que su situación no sea tan mala como parece".

JR Hildebrand, piloto de Indy, también envió un mensaje positivo a Zanardi: "Alex es una de las luces más puras y brillantes que he conocido. Apremiante y enviando esperanza y amor también".

El equipo de AJ Foyt, uno de los más tradicionales de la parrilla de Indy, también envió un mensaje de fuerza al piloto.