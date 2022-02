Penélope Cruz y Michael Mann estarán en la película de Ferrari

Según un informe de Variety, el ex integrante de Star Wars Driver -que recientemente protagonizó el papel de Maurizio Gucci en la película nominada al Oscar House of Gucci- sustituirá a Hugh Jackman en el papel principal de la película planeada desde hace tiempo, que está basada en el libro de Brock Yates de 1991 Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races (el hombre, los coches, las carreras).

La historia sigue la trayectoria de Ferrari a partir del verano de 1957, cuando su matrimonio con su esposa Laura (que será interpretada por Cruz) se tambalea debido a su aventura con la amante Lina Lardi (interpretada por Woodley) tras la muerte de su hijo Dino en 1956.

El guión contará la historia de cómo Ferrari reconstruyó su vida y su empresa automovilística en torno a las carreras, concretamente la Mille Miglia.

"Poder contar con estos artistas de maravilloso talento, los actores Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley, para dar vida a estos personajes únicos en las localizaciones de Módena y Emilia-Romagna es una visión cumplida", dijo Mann.

Mann saltó a la fama como productor ejecutivo de la serie de televisión Corrupción en Miami, y luego repitió su éxito en la gran pantalla con El último mohicano a principios de los 90, a la que siguieron los éxitos de taquilla Heat y The Insider.

Mann dice que la película de Ferrari es un proyecto de pasión personal.

La estrella de la franquicia X-Men, Jackman, había sido vinculada al proyecto en 2020 y no está claro por qué se ha apartado, aunque tiene muchos otros proyectos en marcha, incluida la producción de Broadway de The Music Man.

La película de Ferrari está siendo desarrollada por STX Films, que se aseguró los derechos de distribución internacional -compartidos con Amazon en algunos mercados-.

El presidente de STX, Adam Fogelson, añadió: "Ferrari es mucho más que una historia sobre un hombre y su máquina. Es una historia extraordinaria y emotiva que Michael ha estado desarrollando durante años, y todo el equipo de STX está deseando que comience la producción con este reparto y cineasta de ensueño".

"Adam Driver es uno de los actores más talentosos y fascinantes que trabajan hoy en día, y no podríamos estar más emocionados de emparejarlo con Penélope, cuya legendaria carrera crece con cada papel que toma".

Un intento anterior de lanzar la película, con Al Pacino en el papel principal y dirigida por Sidney Pollack, fracasó en 2004.