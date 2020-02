11 circuitos que tienen su nombre del lugar equivocado

Cuando los fanáticos quieren ir a una carrera, en ocasiones se dejan guiar por el nombre conocido del circuito, y en ocasiones pueden llevarse una sorpresa sino se averigua bien la ubicación de la pista.

No es de extrañar que en algunos casos quienes asisten por primera vez al Gran Premio de España se sorprenden de que el trazado de Catalunya no está en la ciudad de Barcelona, sino en sus alrededores. De igual forma pasa para quienes van al Gran Premio de Hungría y esperan encontrar la pista en Budapest, algo que no sucede.

Por eso, en Motorsport.com te presentamos 11 pistas que toman el nombre de una localidad a la cual no pertenecen, pero que se han vuelto signo de reconocimiento a pesar de su ubicación.

