Motorsport.tv retransmitirá carreras en directo del circuito de Monza

Londres, 8 de abril de 2021.- El Autodromo Nazionale Monza es el primer circuito que se asocia con la plataforma de contenidos bajo demanda de Motorsport Network , Motorsport.tv, y retransmitirá eventos en directo en la pista a través de la creación de un canal temático asociado.

La cobertura de los principales eventos que se celebrarán en el circuito acercará a los aficionados la acción que quizá no puedan ver presencialmente en la actual época. El canal del Autodromo Nazionale Monza retransmitirá en directo eventos de carreras como la Ferrari Challenge Europe, el GT World Challenge y las Series europeas de Le Mans a través de la plataforma que elijan los usuarios: móvil, ordenador y dispositivos conectados.

El canal se lanzará con una colección de vídeos producidos por el Autodromo Nazionale Monza de presentación para los nuevos espectadores antes de comenzar la cobertura en directo este fin de semana para la ronda de apertura de la Ferrari Challenge Europe 2021. Los espectadores de Motorsport.tv podrán disfrutar de cuatro carreras desde el Templo de la Velocidad, viendo los 44 Ferrari 488 Challenge Evo luchar en la pista.

Motorsport Network llevará la acción del Circuito de Monza a una nueva audiencia gracias sus 56 millones de visitantes mensuales. Esta asociación elevará el estatus de los campeonatos que se celebran en el circuito italiano, trasladándolos a una audiencia global y descubriendo los nuevos talentos a los fans de Ferrari de todo el mundo.

La asociación con circuitos de carreras es el siguiente paso en los planes de Motorsport Network para su plataforma OTT, uniéndose el canal del Autodromo Nazionale Monza al del Mundial de Rallies de la FIA, NASCAR, el Campeonato Británico de Turismos, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport y W Series como opciones disponibles para los suscriptores de Motorsport.tv.

A finales de este verano, el servicio de noticias en directo de Motorsport.tv ofrecerá a los aficionados las últimas noticias sobre el mundo de la automoción y los deportes de motor de todo el planeta.

Alessandra Zinno, directora general del Autodromo Nazionale Monza, comentó: "El canal del Autodromo Nazionale Monza en Motorsport.tv recogerá una colección de los mejores contenidos de vídeo producidos durante los eventos de automovilismo, no solo en el Templo de la Velocidad. Hemos creado esta colaboración para que nuestro público pueda seguir incluso desde la distancia lo que ocurre en la pista, especialmente durante las semanas en las que los aficionados aún no puedan asistir a las carreras. Somos el primer circuito de Italia que ha firmado un acuerdo con Motorsport.tv, a través del cual llegaremos a 56 millones de usuarios al mes con nuestros contenidos. Además de los vídeos disponibles a la carta en todos los dispositivos, incluidos los SmartTV, emitiremos en directo las carreras que se celebren en Monza, cuyos derechos posee la cadena. El canal también será un valioso escaparate para todos nuestros clientes que organicen eventos en el Autodromo Nazionale Monza".

Eric Gilbert, presidente de Motorsport.tv, dijo: "Estoy encantado de que un circuito histórico como el Autodromo Nazionale Monza se una a la lista de canales de Motorsport.tv. Desde que lanzamos nuestro programa de canales, muchos fabricantes, campeonatos y creadores de contenido se han unido a nosotros. Monza es el primer circuito y nos entusiasma ver cómo se exploran todas las oportunidades para la creación de contenidos. En 2022 se cumplirá el centenario de Monza y Motorsport.tv podrá estar ahí para celebrar este siglo de historia de las carreras".

