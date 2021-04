Montoya: las carreras sprint son el camino a seguir en la F1

Juan Pablo, comencemos por mirar las dos series que más te asocian, F1 e IndyCar. ¿Cómo crees que están hoy en día?

Creo que están en muy buena forma. La Fórmula 1 ha sido muy interesante desde que llegó Liberty y ha habido muchos cambios y, sinceramente, cuando vas al paddock es impactante lo mejor que está hoy en día.

¿Te refieres a menos político?

Es mejor, la gente es mucho más amigable. Es un lugar mucho mejor para estar. Con IndyCar, creo que el que Roger (Penske) asumiera el control el año pasado fue realmente bueno, especialmente con la pandemia. Si Roger no hubiera estado allí, la serie habría corrido un gran peligro, pero él tiene una gran pasión por IndyCar, Indy 500 y sus tradiciones. Él encontrará formas de mantener las tradiciones, pero mejorará aún más. Roger tiene una atención al detalle increíble.

La Fórmula 1 está haciendo grandes cambios en las reglas para hacer más competitiva la parrilla, cosas que nunca podría haber imaginado cuando tu competías, como que los equipos de atrás de la parrilla obtengan más tiempo para el desarrollo aerodinámico en comparación con los mejores equipos y los límites de presupuesto que fueron un sueño cuando competías en la Fórmula 1. Todo eso ahora es una realidad, pero ¿crees que estas cosas ponen a la F1 en el camino correcto para el futuro?

Sí, siempre que puedan controlarlo. Estoy seguro de que la gente encontrará lagunas legales, pero a medida que pase el tiempo, las cosas mejorarán. Los mejores equipos realmente no tienen límites, hacen lo que sea necesario para ganar. Comprimir a todos será mejor para el espectáculo.

Creo que los mejores equipos seguirán ganando; y esos serán los que tengan las mejores ideas e incluso si les das la mitad del tiempo, probablemente harán un mejor trabajo, y ese es el tema.

Pero también será interesante con Liberty Media y la F1 como abordan el tema de la atención. Vas a empezar a darte cuenta de que la capacidad de la atención de las personas se reduce, por lo que no puedes esperar que la gente se siente a ver una carrera en la televisión durante dos horas. La gente como nosotros que ama el deporte, lo hacemos, pero con las generaciones más jóvenes van a luchar. Creo que la F1 está hablando de carreras sprint y pienso que ese es el camino a seguir.

IndyCar tiene un desafío ligeramente diferente, ya que sopesan qué dirección tomar para el futuro porque el ADN de la categoría es que cualquier piloto puede competir por victorias y ser contendiente por el campeonato, los equipos pequeños pueden competir con los equipos más grandes y es una carrera rueda a rueda. ¿Cómo le gustaría que IndyCar desarrolle su producto para el futuro?

Creo que IndyCar está en el camino correcto. Las dos cosas de las que realmente están hablando es del sistema híbrido que creo que está por llegar y también están buscando mucha más potencia, lo cual pienso que es imprescindible en IndyCar. Uno de los principales atractivos de la era CART era la potencia. Hoy en día es un coche divertido de manejar, pero carece de la firma de un IndyCar que cuando pisabas el acelerador decías, "¡Dios mío!". Pienso que eso definitivamente ayudará.

Tu hijo Sebastián ahora está compitiendo en la F4 en Italia y Alemania. ¿El tener a un hijo ascendiendo en el mundo del deporte motor ha cambiado su visión sobre el desarrollo de los pilotos jóvenes?

Me ha abierto los ojos a muchas cosas, como por qué muchos de los muchachos más jóvenes ahora luchan por comprender lo que necesita el coche y en qué dirección llevar a un equipo hacia adelante, porque desde el karting se les educó solo a escuchar. A ellos se les ha dicho: “esta es la configuración, así necesitas ejecutar el chasis y así es como lo ejecutamos”. Eso es algo realmente malo. Para el equipo esa es la forma más fácil para decir: “tu eres el problema, no es el coche”. Pero el mayor problema con eso es que pueden tener un gran talento que odia el coche. Si ajustaras el auto para ese talento, probablemente derrotaría a todos los demás. Pero con lo que le estás dando, nunca lo conseguirá.

Cuando llegas a los niveles superiores es cuando ves el efecto de esto. He hecho pruebas de IndyCar y WEC este año y lo he notado. Todos los que son pilotos jóvenes conducirán lo que se les dé y pueden conducirlo terriblemente. Pero como equipo, poder pasar de ese punto a ganar carreras cuando vas contra un Penske o un Ganassi o Andretti, lo hace realmente difícil, porque tienen muchachos experimentados que crecieron con la misma teoría que yo en donde aprendías a hacer que el coche se condujera mejor. Las personas que hacen que el automóvil se conduzca mejor son las personas que ganan las carreras.

Los adolescentes de hoy nunca han conocido un mundo que no fuera el digital. Nunca han conocido un mundo que no tuviera iPhones; la forma en que resuelven problemas es muy diferente. ¿Cómo se manifiesta eso con los pilotos de carreras en términos de la forma en que resuelven los problemas, cuando ves cómo funciona la mente de Sebastián y algunos de los otros pilotos jóvenes a los que estás ayudando?

Es interesante porque son muy jóvenes y entienden los datos y la telemetría; le muestras una gráfica de datos a un niño de 10 o 12 años y ellos lo entienden. Saben exactamente lo que están mirando. Y eso es increíble. La primera vez que vi un diagrama de datos fue en 1995, mi primera vez en Europa, tenía 20 años. Entonces, todo cambia con el tiempo.

Entonces, ¿cómo se enseña a los jóvenes pilotos las cosas importantes en términos de física, transferencia de peso, etc.?

Soy un gran creyente de la simplicidad, de simplificar las cosas. No es necesario el trasfondo. A medida que te haces mayor, empiezas a entender la física. Si les digo a los chicos de 10 años: "No salgas con el acelerador así, porque estás transfiriendo el peso a las ruedas delanteras”, eso es algo que no les importa. Sólo necesitan saber que si aprietan demasiado algo se romperá y tendrán problemas. Para mí, los videos parecen ser una gran ayuda. Porque cuando son muy jóvenes, y les enseñas la telemetría, ven la velocidad y todo, pero es muy difícil relacionar la telemetría y la velocidad con una zona determinada de la pista. Yo lo he hecho siempre, así que puedo pasar dos minutos mirando la telemetría y encontraré las mismas cosas que si lo hiciera por una hora. Para ellos, es muy importante relacionar qué parte de la curva es y cómo lo haces. Así que solo la miramos para que lo entienda, pero luego vemos los videos y les digo “este es el problema”. Esto lo hace mucho más fácil”.

La otra cosa que existe ahora y que no existía cuando tú estabas llegando a las parrillas son los juegos y deportes electrónicos como una plataforma por derecho propio, es decir, puedes tener toda una carrera paralela en los deportes electrónicos, como vemos con Lando, con Max Verstappen. Tú, al igual que Fernando Alonso eres muy activo, pero también es muy atractivo como embudo para los nuevos talentos y para los nuevos aficionados. ¿Cómo valora los deportes electrónicos?

Creo que los Esports abren la puerta a alguien que no tiene los medios para correr, porque hoy en día, si vas a correr bien, vas a gastar mucho dinero. Con lo que te gastas en una carrera de karts, tendrías probablemente el mejor simulador disponible, a partir de ahí, no necesitas nada más. En un año te vas a gastar unos 100 pavos en juegos, quizás tengas que comprar un par de pistas más, pero eso es todo. Para una familia normal en la que el padre o la madre trabajan de nueve a cinco, que no tienen tiempo para llevar a los niños a un circuito de karts o quizás no creen que las carreras sean una profesión, creo que los Esports son un buen camino.

Cuando corres te das cuenta de cuánto tiempo tienes que pasar en un simulador, cuánta dedicación tienes que poner, y cómo realmente entrena la mente para ser consistente, para llegar a tiempo, para estar en el objetivo, para hacer todo de la manera en que tiene que ejecutarse.

Una de las claves de las carreras es asegurarse de que todo se hace bien y se puede repetir. Ir rápido en una vuelta es sencillo; ir rápido durante 10 vueltas y hacer lo mismo es más difícil porque tu mente se puede distraer. Llegas al punto de frenado y piensas: "Eso fue fácil, tal vez pueda intentar un poco más" y tu mente empieza a jugarte una mala pasada y ahí es el momento donde se comenten los errores. Cuando estás bajo presión siempre buscas dónde puedes encontrar más. Los deportes electrónicos son una buena base para entrenar todo eso.

El año pasado competiste en muchos de esos fantásticos en eventos virtuales. Lo que realmente aprecié fueron las situaciones únicas, como las 24 Horas virtuales de Le Mans, en las que tenías combinaciones de pilotos que nunca podrías juntar en el mundo real porque sus equipos no lo permitían, pero también las relaciones que puedes tener con otros pilotos y también con los jugadores y los aficionados.

Lo que me pareció realmente interesante es que creas una relación muy estrecha con muchos pilotos que nunca habías conocido, y acabas chateando con ellos y hablando con ellos. Luego te encuentras con ellos en la vida real y te ríes de ello, pienso que eso es realmente bueno porque acerca mucho a la comunidad de las carreras. Muchos tipos como Leclerc, Lando o Max son grandes jugadores y muchos de los más jóvenes corren contra ellos, y empiezan a tener relaciones con estos chicos que nunca conocerían de otra manera y que pueden ser sus héroes. Esto hace que las carreras sean mucho más accesibles para el mundo exterior.