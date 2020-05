Motorsport Heroes: Massa y el día en que estuvo cerca de la muerte

Felipe Massa recibió el impacto en su casco de uno de los muelles de la suspensión trasera del Brawn BGP001 de Rubens Barrichello. La pieza saltaba por la pista en el momento en el que Massa conducía a gran velocidad, golpeándole y dejándole inconsciente, terminando contra las barreras.

“Saliendo de la curva 5, Rubens perdió el tercer muelle de su coche y yo llegaba a unos 250 km/h” comenta Massa. “El muelle golpeó mi cabeza”.

El nueve veces ganador de Le Mans, Tom Kristensen le preguntó: “¿Cuánto pesa el muelle?”, a lo que Massa contestó “Entre 900 gramos y un kilo y yo iba a 250”.

El brasileño continuó su relato: “Fui al hospital. Me hicieron una operación bastante larga. Volví a Brasil y allí me hicieron otra gran operación un mes más después. Me pusieron una placa aquí [señala su ojo izquierdo] porque perdí todo el hueso de ese área".

“Tardé mucho en volver a subirme al coche. Siempre quieres volver a competir, pero crees que nunca te puede pasar nada. Cuando te pasa, tienes un respeto por tu vida y por la de los demás mucho mayor”.

Massa se perdió el resto de la temporada 2009 mientras se recuperaba de su lesión pero él, más que nadie, reconoce que no sólo tuvo suerte, también agradece los avances incesantes de la seguridad en el automovilismo.

El daño en su casco ayudó a la investigación para dar forma a lo que ahora es obligatorio en un la F1, independientemente del fabricante. Cómo se ve en la comparación de arriba, la pantalla (derecha) es ahora 10 mm más estrecha y la banda de zylon añadida (izquierda) fue una solución de urgencia adoptada tras el accidente de Felipe Massa.

Motorsport Heroes está disponible en Motorsport.tv. Escrita y dirigida por Manish Pandey, guionista de la multipremiada Senna, el film de 111 minutos intercala las narraciones de nuestros Motorsport Heroes, contando sus historias con imágenes de archivo y testimonios de primera mano.

Para ver la película: