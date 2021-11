Jimmie Johnson irá a la Race of Champions con Pastrana de compañero

Johnson, que ahora corre para Chip Ganassi Racing en la IndyCar Series, se unirá a los participantes en la Race of Champions que tendrá lugar del 5 al 6 de febrero y que se celebrará por primera vez en la estación sueca de Pite Havsbad con un recorrido fuera de pista en el hielo y la nieve.

Johnson y Pastrana representarán al Team USA en la Copa de Naciones, y ambos pilotos participarán también en la prueba individual del Campeón de Campeones del evento.

En 2002, Johnson y Jeff Gordon se convirtieron en los primeros pilotos de NASCAR en enfrentarse a una lista de campeones de élite en la Race of Champions. El evento se celebró en Gran Canaria, España, y los dos corredores de stock car sorprendieron al arrebatar la Copa de Naciones a España, el campeón vigente.

Fue una victoria que allanó el camino para una mayor influencia estadounidense en el evento que se disputa una vez al año, aunque la Copa de Naciones ha seguido siendo esquiva para el Team USA desde aquel triunfo de 2002.

"Gran Canaria era en tierra, y no creo que los otros chicos supieran la cantidad de carreras de tierra que Jeff y yo teníamos en nuestro historial", dijo Johnson. "No creo que muchos esperasen que yo corriese bien, ni que supiesen quién era".

"Ganar la Copa de las Naciones de la ROC fue algo realmente único. El único evento en el que he representado a mi país. He podido conseguir muchas cosas en mi carrera, pero es la única experiencia que he tenido así".

"Tengo muchas ganas de volver a la ROC y competir con Travis. Tiene un talento tremendo y nos divertimos mucho compitiendo juntos. Espero que podamos divertirnos y tener éxito en la nieve y el hielo".

Pastrana, campeón de la Asociación Americana de Rallyes en 2021, agregó: "Esto es exactamente lo que esperaba. Jimmie y yo tuvimos mala suerte en la Copa de Naciones de 2006 y 2007, pero creo que este tipo de pista será perfecta para nosotros".

Jimmie Johnson y Travis Pastrana. Photo by: IMP

Se enfrentarán a las estrellas de la F1 Mika Hakkinen y Valtteri Bottas, a la leyenda de Le Mans Tom Kristensen, a la superestrella de los rallies Sébastien Loeb, al campeón del Mundial de Rallycross Johan Kristoffersson, al as de los turismos Mattias Ekstrom y al dúo de padre e hijo del WRC Petter y Oliver Solberg.

El presidente de la Race of Champions, Fredrik Johnsson, dijo: "Los días cortos, el frío brutal y las condiciones cambiantes harán que Suecia sea realmente adecuada para talentos polifacéticos como Jimmie. No tiene mucha experiencia con las cuatro ruedas motrices, pero es muy hábil en el off-road y a altas velocidades, así que estoy seguro de que se adaptará muy rápidamente como lo hizo en 2002".

"Los pilotos vienen a la ROC porque les ofrece una experiencia especial y retos innovadores que no encontrarían en sus temporadas de competición normales. La ROC ha tenido una buena racha en grandes estadios de todo el mundo, pero será muy bueno volver al terreno natural".

Los equipos que participarán en la prueba de 2022 en Suecia estarán propulsados por motores eléctricos y de biocombustible 100% libre de fósiles. Entre los coches anunciados hasta la fecha figuran el FC1-X Supercar de 1.000 caballos que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 1,5 segundos, el FIA RX2e -un coche de rallycross eléctrico que genera 250kW (335bhp) de potencia y hasta 510 Nm de par motor- y el nuevo Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.