Los Heroes vienen en todas las formas y tamaños

Valentino Rossi, con 112 carreras dentro de MotoGP gana y continúa ... héroe. Lauda, 1976; regreso a la F1 después del casi fatal accidente de Nurburgring ... héroe. Moss, deportividad inagotable y una gran actitud tanto dentro como fuera de la pista ... héroe. Conductores de servicio de reparto, arriesgando su seguridad para llevar comida a aquellos que no pueden recogerla por sí mismos ... héroes. Personal del NHS, trabajando en la primera línea para salvar vidas ... héroes. Maestros, cuidando niños vulnerables que no pueden quedarse en casa ... héroes.

Si hay algo que los eventos ocasionados por la pandemia del Covid-19 nos han enseñado, es que los héroes vienen en todas las formas y tamaños. Y si hay una cosa que ya sabemos sobre los deportes, es que se trata de la comunidad. En el deporte motor nos reímos juntos, lloramos juntos y redefinimos constantemente los límites de la limitación humana, juntos. Motorsport Tickets ahora está buscando en esta comunidad para celebrar a los héroes anónimos, de todas las formas y tamaños, juntos.

Who From Your Crew Photo by: Motorsport.com

Entonces, ¿conoces a un héroe anónimo? Motorsport Tickets ha lanzado una nueva competencia mensual para iluminar a aquellos que han mantenido las ruedas girando durante estos tiempos difíciles, ¡ofreciendo un bono de regalo de £ 500 cada mes!, para aquellos que estuvieron en la primera línea de batalla hasta aquellos que nos hicieron reír y alegraron un día difícil.

Para tener la oportunidad de ganar, simplemente dirígete al perfil de Motorsport Tickets en Facebook, Instagram o Twitter, etiquete a tu héroe en los comentarios debajo de cualquier publicación de "Who From Your Crew?" y comparte el motivo. ¡Visita Heroes Competition para obtener más información!

Champagne Photo by: Motorsport.com

Las victorias más pequeñas aún importan, Motorsport Tickets también celebran con un Champagne Moment todas las semanas, alentando a los fanáticos a reconocer los éxitos cotidianos de colegas, equipos y, por supuesto, ellos mismos con un spray virtual de champán; recordándonos que sigamos poniendo un pie delante del otro y notemos las huellas que estamos dejando.

Key worker discount Photo by: Motorsport.com

Terminando con un llamado a pequeños actos de amabilidad para ayudar a construir un todo más grande, Motorsport Tickets ha dado el primer paso, liderando con el ejemplo y eliminando todos los cargos de servicio y entrega para cada trabajador clave durante los próximos 12 meses. Una vez que el enfoque pasa de salvar vidas a crear recuerdos, Motorsport Tickets quiere estar listo y esperando en la línea de salida para dar las gracias de la mejor manera. ¿cuál podría ser su pequeña parte?

Worry Free Photo by: Motorsport.com

La búsqueda de Motorsport Tickets para celebrar a los héroes es parte de un esfuerzo más amplio para apoyar a los fanáticos del deporte motor, quienes han luchado a través de un aislamiento y la decepción de una temporada aplazada.

Para despertar el ánimo, mantener la mente comprometida y alentar a #missionstayathome, Motorsport Tickets también ha estado trabajando con sus socios más amplios de Motorsport Network, incluidos nosotros en Autosport y Motorsport.com, Motorsport TV y Motorsport Games, para proporcionar una serie de contenido de Fill the Void. Esto incluye correos electrónicos todos los fines de semana de suscripción gratuita, artículos complementarios y eventos de carreras Esports para disfrutar. Regístrese aquí para recibir el suyo.