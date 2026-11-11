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Frankie Muniz trasladado al hospital tras un accidente en una práctica en Daytona

Muniz está siendo descrito como "despierto y alerta" después de chocar durante la práctica para la carrera benéfica de Ford 'Proud to Honor' del miércoles en Daytona International Speedway

Nick DeGroot

Publicado: 11 nov 2026, 21:16

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Frankie Muniz, Reaume Brothers Racing Fordkaden

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

El miércoles, 12 pilotos de Ford están listos para competir esta tarde en una carrera benéfica especial exclusivamente de Mustang alrededor de Daytona International Speedway, en honor al Día de los Veteranos. La lista de inscritos incluye nombres como Joey Logano, Logan Sargeant y Frankie Muniz.

Desafortunadamente, Muniz se vio involucrado en un accidente durante una práctica en Daytona en las horas previas al evento. Según un comunicado oficial de Ford, la estrella de*'Malcolm in the Middle'*y recién coronado campeón GT4 America Am "se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional y está despierto y alerta.

"Compartiremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en este momento."

Entertainment Tonight estuvo en la pista para entrevistar a Muniz y publicó una foto del coche dañado, que mostraba que el techo había sido cortado por los equipos de rescate:

Según ET, el padre de Muniz en la pantalla en Malcolm in the Middle, Bryan Cranston, iba a estar presente en la carrera de Daytona en apoyo de Muniz.⁠

Muniz estaba listo para representar al Team Air Force junto al exganador de las Daytona 500 y piloto de la NASCAR Cup Series Austin Cindric. Además de su campaña en GT4 America, el piloto de 40 años también compite en la NASCAR Truck Series para Team Reaume.

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