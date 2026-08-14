La FIA levanta las sanciones a los pilotos rusos y bielorrusos

La FIA ha revisado sus medidas de emergencia para levantar las restricciones a los pilotos rusos y bielorrusos y ya no los vincula a un compromiso de 'neutralidad', dando marcha atrás en las medidas impuestas tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la FIA introdujo una serie de sanciones contra organizaciones y pilotos rusos y bielorrusos. No se permitió la celebración de eventos ni competiciones internacionales en ninguno de los dos países, y sus equipos nacionales también fueron excluidas.

Todos los pilotos, competidores y oficiales también debían firmar un compromiso de neutralidad. A los pilotos se les permitió competir bajo una bandera neutral, o bajo la bandera de otro país siempre que fueran elegibles para recibir una licencia de una entidad deportiva sin restricciones.

Tras una reunión del World Motor Sport Council a principios de agosto, los pilotos rusos y bielorrusos pueden volver a competir bajo su bandera, y los símbolos nacionales– como los colores o las banderas de los equipos – vuelven a estar permitidos.

La circular de la FIA, fechada el 13 de agosto, afirma: "Para evitar dudas, la participación de pilotos, competidores y oficiales rusos y bielorrusos en un país determinado sigue estando sujeta al cumplimiento de cualquier ley transnacional, nacional y local aplicable.

"La FIA continúa vigilando atentamente los acontecimientos en Ucrania y se reserva el derecho de tomar cualquier medida adicional o implementar medidas adicionales en el futuro, incluidas las acciones necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo cualquier régimen de sanciones aplicable y/o cualquier contrato del que la FIA sea parte."

Los cambios no se extienden a la celebración de eventos internacionales en Rusia o Bielorrusia, y estos siguen formando parte de las restricciones. La FIA canceló su contrato para el Gran Premio de Rusia en 2022, que iba a ser la última carrera para el Sochi Autodrom, ya que estaba previsto que el circuito Igora Drive lo sustituyera en 2023.

En las últimas semanas, la Federación Rusa de Atletismo ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en un intento por lograr que se retiren las sanciones que le impuso World Athletics. Esto sigue a la retirada provisional de su suspensión por parte del Comité Olímpico Internacional, aunque World Athletics no ha seguido el ejemplo pese a las recomendaciones del COI.

Los atletas rusos podrían, en teoría, competir por su país en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, si se mantiene el levantamiento provisional de las sanciones por parte del COI.

En los círculos del automovilismo, los pilotos rusos han tendido a cambiar a una entidad deportiva diferente para seguir compitiendo: Robert Shwartzman compitió bajo bandera israelí, mientras que pilotos como Daniil Kvyat y Nikita Bedrin tienen licencias de competición italianas. Países como Kazahkstan y Kyrgyzstan también han sido representados por pilotos rusos en las categorías junior.

Lo que dice el documento

El WMSC emitió la siguiente decisión:

Enfoque revisado con respecto a pilotos, selecciones nacionales, competidores y oficiales rusos y bielorrusos:

• Los pilotos, equipos nacionales, competidores individuales y oficiales rusos y bielorrusos pueden participar en competiciones internacionales/de zona sin restricciones. El requisito de firmar un compromiso de neutralidad ya no se aplica.

• Se permite la exhibición de símbolos nacionales, colores, banderas (uniforme, equipamiento y coche) rusos y bielorrusos, y la interpretación de sus himnos en competiciones internacionales/de zona.

Las siguientes medidas de emergencia de la FIA permanecerán en vigor:

• Ninguna competición internacional/de zona se celebrará en el territorio de Rusia y Bielorrusia, hasta nuevo aviso.