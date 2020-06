Ercole Colombo, nombrado Caballero al Mérito de la República en Italia

Colombo es natural de Monza y la pasión por el motor fue inculcada desde 1951 por su padre, que le llevó con siete años a ver las carreras de Fangio y Ascari en el legendario autódromo cerca de su casa, sede tradicional del Gran Premio de Italia. A unos pocos metros de la entrada del circuito mantiene su estudio.

Durante muchos años fue fotógrafo de Enzo Ferrari, capturando innumerables imágenes detrás de escena, así como de las carreras, y desde la muerte del Commendatore en 1988 Ercole ha seguido suministrando a la Scuderia imágenes de los Grandes Premios de F1.

En 2018 su archivo de imágenes, la colección privada de Ferrari más grande del mundo, fue adquirido por Motorsport Network y hoy forma parte de la colección de Motorsport Images, junto con el trabajo de Rainer Schlegelmilch, LAT, Sutton Images y Giorgio Piola.

"Me siento honrado por este nombramiento tan inesperado", dijo Colombo. "Soy una persona normal que trabajó durante 60 años y siempre ha hecho el trabajo con pasión y compromiso. Mi trabajo captura el maravilloso mundo de los coches y las carreras. Estoy orgulloso de que mis imágenes perduren en el futuro y puedan contar las historias que capté con mi lente".

"Hay que tener curiosidad para ser fotógrafo. Tienes que tratar de capturar los momentos que consideras importantes. Una foto, si está bien tomada, si es perfecta, no necesita explicación y te dice lo que ha pasado".

Módena 1980: Enzo Ferrari con Gilles Villeneuve

La foto favorita de Ercole, de entre los millones que ha hecho, es la muy celebrada de 1980 de Enzo Ferrari abrazando a su piloto Gilles Villeneuve, a quien consideraba casi como un hijo.

"Estábamos en Casinalbo, cerca de Módena, durante la rueda de prensa para la presentación del equipo del año siguiente", recuerda Ercole. "El día anterior, durante el Gran Premio de Italia, Gilles Villeneuve tuvo un terrible accidente. Llegó tarde porque había ido al hospital a hacerse una radiografía".

"Cuando se acercó a Ferrari y le saludó, se dieron la mano. Hubo otros dos fotógrafos, pero no disparé en ese momento. Ya sabes cuando sientes que el momento no es relevante. Entonces Enzo lo cogió y le dio un beso. Disparé y los otros no estaban listos. A Enzo Ferrari le gustó tanto esta foto que pidió una copia. Se la llevé personalmente y me firmó una copia".

El nombramiento de Ercole fue notificado por carta. Sin embargo, la ceremonia de investidura se reprogramará para una fecha posterior una vez que se considere segura después de que la pandemia del coronavirus haya pasado.