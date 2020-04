Domenicali: Esta es una oportunidad para reiniciar el deporte

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com para la serie #thinkingforward, el ex director del equipo Ferrari F1, ahora CEO de Lamborghini y presidente de la comisión de monoplazas de la FIA, dijo que el deporte se ha demorado demasiado para instaurar un control efectivo de costos y otras medidas para garantizar la salud del mismo a largo plazo. Pero con el colapso económico provocado por la pandemia, que pone la inversión de los fabricantes, patrocinadores y equipos en cuestión desde la Fórmula 1 hasta otras categorías, se está haciendo un gran esfuerzo detrás de escena para restablecer el deporte.

"La FIA y Liberty junto con los equipos, siento que lo que realmente están pensando para el futuro va en la dirección correcta”, dijo el directivo. “Esta es una oportunidad para aprovecharla o dejarla, y no puedes dejarla, debes aprovecharla. De lo contrario, el riesgo será muy alto si no vuelve a ser la plataforma que era. No debemos olvidar que, si miramos la cantidad de boletos que se vendieron para los Grandes Premios que debían tener lugar hasta ahora, serían increíblemente altos. Esta era la situación antes de la crisis y es el deber de todas las partes interesadas asegurar que este tipo de atención estará allí después de la crisis”.

La semana pasada, la FIA introdujo una cláusula de "salvaguarda" en el código deportivo internacional que le permite impulsar cambios para 2021 en un período de tiempo más corto de lo normal, y con el consentimiento de la mayoría de los equipos, en lugar de ser unánime. El momento clave para que esto dé sus frutos será la reunión de mediados de junio del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

"Creo que sería criminal no aprovechar esta oportunidad para revisar los puntos que sabemos se necesitan mejorar", agregó Domenicali. “Por lo tanto, estas semanas realmente estamos trabajando para asegurarnos de poder presentar al Consejo Mundial de la FIA en junio (programado para el 19 de junio) ideas que debatíamos, pero que siempre posponíamos porque el sistema aceptaba eso cuando la situación (económica) era realmente buena. Ahora tenemos que tenerlo en cuenta, sabiendo que, si perdemos este espacio, sería criminal”.

“Veo esto como una oportunidad para remodelar la industria del automovilismo. No hay duda de que el automovilismo será una parte esencial en el futuro, pero a corto plazo necesitamos revisar el nivel de inversión y quizás el nivel de tecnología y el número de campeonatos. Y tal vez también la actitud de los fabricantes; ya sea para ser proveedor de equipos privados o involucrados como constructores. Estas son discusiones que deben realizarse de inmediato porque es fundamental que mantengamos el impulso, incluso si la interrupción es masiva”.

"Necesitamos tener una línea de base cero para considerar cómo reconstruimos, teniendo en cuenta que en los próximos años la situación mejorará, y el automovilismo seguirá siendo una plataforma muy importante para nuestra industria".

Domenicali observó que, si bien actualmente se presta mucha atención a la Fórmula 1, donde equipos como McLaren quieren reducir el límite presupuestario a $ 100 millones, mientras que Ferrari ha dicho que no puede aceptar menos de $ 145 millones, la necesidad de un restablecimiento completo abarca a todas las categorías. Su papel en la FIA lo pone a cargo de la ruta de las categorías de monoplazas, desde la F4 hasta la F1, a menudo conocida como la escalera profesional. "Hablando como presidente de la comisión de monoplazas de la FIA, estamos pensando en la decisión correcta para que cuando la F4, F3, F2 reinicien, cuando esto sea posible, qué se puede hacer con una reducción aún más de los costos, y asegurarnos de que este ‘mundo de fórmulas’ pueda seguir siendo atractivo para el futuro. Retrasaremos la introducción de nueva tecnología actualizada para ayudar a mantener vivos a los equipos. Todos están tratando de mantener vivos los campeonatos en la segunda parte de la temporada, pero también necesitamos identificar el tiempo límite de cuando debemos concentrarnos completamente en 2021”.

El italiano, que condujo a Lamborghini de regreso al deporte motor con un programa de GT en el que ya logró victorias en las 24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y en el GT International, expresó una advertencia sobre la viabilidad de organizar carreras antes de septiembre.

"Es bastante difícil debido a la complicación de la legislación que debe considerarse", dijo. "No es solo el país donde se celebra la carrera, sino equipos de diferentes nacionalidades que deben respetar la legislación de su país. No quiero cerrar la puerta a eso, como saben en la F1, están tratando de hacer algo (antes), lo cual sería fantástico, pero seguro que sería un gran desafío”.

