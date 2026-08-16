El nieto de Dale Earnhardt, Wyatt Miller, vuelca de forma espectacular y sigue conduciendo
La madre de Wyatt, Kelly Earnhardt Miller, rápidamente trazó algunos paralelismos con su legendario abuelo después de que el joven de 14 años siguiera conduciendo su camioneta desde el lugar del accidente.
Wyatt Miller flip (via FloRacing)
El sábado por la tarde en Bark River International Raceway, Wyatt Miller conducía una camioneta Pro Spec en la Championship Off-Road Series.
El nieto de 14 años del mayor ícono de NASCAR, Dale Earnhardt Sr., (y sobrino de Dale Earnhardt Jr.) iba tercero cuando su camioneta mordió un surco en una rápida curva a la derecha, y rápidamente volcó. El Chevrolet Nº 73 rotó tres veces en el dramático accidente aéreo antes de agotar toda su energía y detenerse bruscamente sobre sus neumáticos.
Wyatt puso de inmediato su máquina destrozada de nuevo en marcha y se alejó conduciendo del lugar del accidente, lo que hizo que su madre, Kelley Earnhardt Miller, estableciera algunas comparaciones inmediatas con su abuelo, el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series. Aunque fue un esfuerzo valiente por rescatar algo del día, aun así terminó 15º (último) debido a los daños.
En 1997, Dale Earnhardt Sr. volcó de forma célebre en las Daytona 500. Su icónico Nº 3 negro volvió a caer sobre sus ruedas y, tras darse cuenta de que el coche aún se podía conducir, Earnhardt lo llevó de vuelta a boxes. Earnhardt en realidad se estaba subiendo a la ambulancia cuando cambió de opinión y rápidamente volvió a subir al coche.
"Tuve un pequeño déjà vu hoy después de que (Wyatt) diera una buena voltereta en Bark River tras quedarse sin frenos", publicó Kelley Earnhard Miller después del incidente del sábado. "¡Mañana volvemos a la carga mientras Ryan Beat Motorsports lo vuelve a armar!"
Kelley Earnhardt adjuntó un video verdaderamente fantástico (que hemos incluido abajo), montando el vuelco de Wyatt en Bark River con el accidente de Dale Sr. en las Daytona 500 de 1997, todo mientras suena 'War Pigs' de Black Sabbath de fondo. Parece que Wyatt heredó la actitud de nunca rendirse de su abuelo...
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Mercedes domina pero sufre con la fiabilidad
Pascal Wehrlein se consagra campeón de la Fórmula E en Londres pese a no sumar puntos el domingo
Elegimos las mejores actuaciones de la temporada 2026 de F1 hasta ahora
Pato O'Ward penaliza en la parrilla de Markham por cambio de motor
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments