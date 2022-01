Colton Herta reemplaza al lesionado Pastrana en la Race of Champions

Herta formará equipo con la leyenda de NASCAR y su compañero de la IndyCar, Jimmie Johnson, en el equipo de Estados Unidos en la ROC Snow & Ice World Final en Pite Havsbad, Suecia, del 5 al 6 de febrero.

Pastrana, leyenda de los deportes de acción y campeón de Nitro Rallycross y de la American Rally Association en 2021, se perderá el evento debido a las múltiples lesiones sufridas mientras practicaba salto base en Florida a principios de esta semana.

"Es una oportunidad increíble unirse a la Race Of Champions por primera vez", dijo Herta, el as de Andretti Autosport de 21 años que ha acumulado seis victorias en sus primeros tres años en IndyCar. "Llega con pena al sustituir a Travis, y le deseo una rápida y completa recuperación".

Herta tomará parte este fin de semana de la clase LMP2 de la IMSA en las 24 Horas de Daytona, tras haber ganado la clase GTLM en su debut en el evento, conduciendo un BMW M8.

Pastrana dijo: "Desgraciadamente, no podré participar en la Race Of Champions de este año debido a las múltiples fracturas de cadera, la rotura del sacro, etc. después de que un simple salto base saliera mal. Tenía muchas ganas de ir a la ROC en Suecia y representar al Team US con uno de mis amigos favoritos, Jimmie Johnson."

"Lo siento mucho, pero seguro que Jimmie y Colton serán absolutamente increíbles. No puedo esperar a volver a la Race Of Champions en 2023. Volveré más fuerte y más rápido, e intentaré averiguar dónde están mis límites un poco más..."

El presidente de la ROC, Fredrik Johnsson, dijo: "Estamos muy tristes por Travis. Es un atleta y un ser humano excepcional que siempre está superando los límites".

"Una vez Travis estuvo a punto de ganar la Race Of Champions en el Stade de France de París con una pierna rota, así que incluso después de enterarnos de su accidente pensamos que si alguien puede seguir haciéndolo es él, pero desgraciadamente sigue en el hospital y no podrá correr la semana que viene. Esperamos tener a Travis de vuelta en el ROC 2023".

"Colton es uno de los jóvenes pilotos de carreras más rápidos y emocionantes del mundo y será muy interesante ver lo que él y Jimmie pueden hacer para el Team USA. En 2002, Jimmie y Jeff Gordon dieron un vuelco a la pista de rally de Gran Canaria, incluyendo a muchos de los mejores pilotos de rally del mundo, para conseguir la primera victoria de la Copa de Naciones ROC para los Estados Unidos".

"Sé que tanto Colton como Jimmie están súper motivados para intentar hacerlo de nuevo para los Estados Unidos".

Otros ases ya confirmados son el cuatro veces campeón de Fórmula 1, Sebastian Vettel, el cuatro veces ganador de la Indy 500, Helio Castroneves, el nueve veces ganador de Le Mans, Tom Kristensen, el actual campeón del mundo de rallycross de la FIA, Johan Kristoffersson, el nueve veces campeón del mundo de rally, Sebastien Loeb, el dos veces campeón del DTM (y tres veces ganador de la Race Of Champions) Mattias Ekström, el dos veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, el Campeón del Mundo de Rallyes y Rallycross Petter Solberg, y la estrella emergente del WRC, Oliver Solberg.