La clase maestra de adelantamientos en el Hungaroring

En el mundial de turismos eléctricos, los coches tienen una potencia máxima de 500Kw para las vueltas de clasificación. En el caso de los cuartos de final, semifinal y final, los coches están limitados a 300Kw pero con la peculiaridad de poder usar el "Power Up" o también llamado "Push to pass". Se trata de un aumento instantáneo de la potencia a 450Kw que tiene una duración de 40 segundos para los cuartos de final y de tan solo 20 segundos para las semifinales y la final.

El uso de este botón es estratégicamente muy importante porque, a diferencia del DRS de la F1, esta potencia extra se usa tanto para atacar al coche que va delante como para defenderte de posibles adelantamientos. La labor de los ingenieros en el box es predecir, avisar y aconsejar al piloto cuándo es mejor gastar esa energía y cuándo viene un rival dispuesto a usarla.

Este fin de semana en Hungaroring se demostró que los pilotos cada vez perfeccionan más el uso del Power Up. No sólo porque tratan de gastar únicamente lo justo y necesario, sino porque lo conservan hasta las últimas curvas para poder dar la sorpresa en el último momento.

Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Dos ejemplos clarísimos de adelantamientos de los que se enseñan en las escuelas de pilotos fueron los de Mattias Ekström y Jordi Gené. El piloto sueco adelantó a nada más y nada menos que a Mikel Azcona con una brutal maniobra en la que fue imposible cerrarle la puerta. Aprovechando todo el ancho de la pista y enseñando el morro por el lado contrario, consiguió meterse por el interior sin darle posibilidad al piloto español de defenderse.

En el caso de Jordi, el piloto de CUPRA encontró el hueco en la última curva de su tanda para meter el coche entre el muro y el Hyundai de Ceccon, al que ya no le quedaba nada de "Power Up" para poder defenderse.

En la final del "Pool Furious", donde Adrien Tambay se proclamaría "King of the Weekend", se vivieron momentos muy emocionantes. Desde la gran salida del piloto de CUPRA hasta el accidente entre Luca Filippi y Jean-Karl Vernay en el que este último no pudo continuar en carrera.

En la parte media de la parrilla, todos peleaban por el segundo puesto pero fue Tom Blomqvist, el más listo de la clase, dejando que los de delante se peleasen y gastasen todo el Power Up para luego, con calma, ir adelantando posiciones hasta el segundo puesto, detrás de su compañero de equipo Tambay. Otro ejemplo más de la importancia de la estrategia en este tipo de carreras.

Mattias Ekström, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

El show debe continuar ahora en el circuito del Jarama en Madrid, España. Veremos mucho más espectáculo y emocionantes carreras como nos tienen acostumbrados en este joven mundial de turismos eléctricos.