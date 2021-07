¿Qué hará Ben Sulayem si es elegido presidente de la FIA?

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en la que habla de sus planes en caso de tener éxito en las elecciones de este año, el ex piloto del Mundial de Rallies ve grandes oportunidades para todos los clubes miembros del organismo rector del automovilismo.

"Quiero que la FIA crezca", dijo. "Creo que hay potencial. Creo que hay potencial para hacer crecer la competición".

"La FIA se apoya en dos pilares: tienes el automovilismo y tienes la movilidad. En cuanto a la movilidad están los automovilistas a los que tenemos que cuidar, está el medio ambiente y también está la seguridad vial. Todo eso va de la mano".

"En el deporte motor, tenemos que hacer crecer las cifras y creo que, ya sea en América Latina o en la India, o en China, o en cualquier otro lugar de África, hay mucho potencial".

"La forma de hacerlo crecer es, en primer lugar, hacerlo accesible. Hoy en día el deporte es caro. Incluso el karting es muy caro. La gente gasta 300.000 dólares por una temporada completa para un piloto joven. Competir cuesta eso".

Ben Sulayem cree que reducir los costos en todos los niveles del automovilismo es esencial para que las categorías prosperen en el futuro, y la FIA puede dedicar recursos a conseguirlo.

"Nadie niega que la F1 es la cúspide del automovilismo en la FIA, pero la FIA no es sólo la F1, de lo contrario sólo se limitará a ciertas áreas. ¿Qué pasa con los campeonatos regionales? No queremos que mueran".

"La única manera de mejorar es proteger los campeonatos regionales. Y protegerlos es en realidad asegurarse de que sean accesibles. Las reglas no están ahí para restringir, las reglas están ahí para salvarlos y también para crecer con ellos, para servirlos".

"He visto que nuestro Campeonato de Rally del Medio Oriente de la FIA ha subido y bajado. Y eso fue siempre porque no fuimos innovadores. Las diferencias entre el costo de un equipo como el mío, comparado con el equipo que ocupaba el último lugar, era una gran cantidad de dinero".

"Pero si lo equilibramos un poco, con igualdad y para que nadie pueda llegar con millones de dólares y comprar el mejor coche para ganar, no existirá una gran diferencia".

Mirando a la F1

Ben Sulayem cree que los actuales propietarios de la F1, Liberty Media, hicieron un trabajo increíble al mantener la categoría en actividad durante la pandemia del coronavirus, pero cree que hay oportunidades para mejorar el deporte.

La parrilla de salida de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como deportista y parte de la sociedad del automovilismo, felicito a Liberty y a los equipos por, en contra de todas estas restricciones, tener un campeonato seguro y sin detenciones el año pasado", dijo.

"Sabemos que la pandemia es simplemente horrenda, así que tener una gran movilización y logística con la F1, hay que decirles: 'bien hecho con esto'".

"Dicho esto, los retos de la F1 que tenemos que abordar son que tenemos que escuchar a nuestros socios y tenemos que seguir adelante con el futuro".

"El principal reto que considero es, sin duda, el límite de costos. Es el camino a seguir, pero el límite de costos no debe ser sólo específico para ciertas partes de un equipo".

"Creo que debe abarcar a todo el equipo. Y todo el equipo incluye la ingeniería, la cantidad de pruebas y muchas cosas, incluidos los pilotos, incluidas muchas cosas. Y eso crearía una competencia".

"No creo que a nadie le guste ir a ver a dos o tres equipos luchando y que el resto quede relegado. Eso no es una competición y no es lo que los propios equipos quieren".

"Creo en la creación de un buen departamento técnico en la FIA y en potenciarlo, y en tener también un diálogo mucho mayor con los miembros y con los equipos".

Y agregó: "Disfruto de una muy buena relación con la Fórmula 1. He sido el organizador deportivo del Gran Premio de Abu Dhabi con mi equipo desde 2009, y he visto cómo hacer crecer un evento y cómo mantenerlo".

"Puedo ver qué problemas hay y qué buscan en el futuro. He hablado con ellos. He hablado con Toto Wolff (jefe de Mercedes en la F1) sobre cómo podemos apoyar".

"El automovilismo no es sólo una competición, es un entretenimiento y un negocio. Y a menos que tengamos un plan, fracasaremos".

Elogios para Todt

Ben Sulayem también ha elogiado el trabajo que ha realizado el actual presidente de la FIA, Jean Todt, durante su mandato, y dice que espera continuar con parte de su trabajo, aunque también se centrará en otras áreas.

Jean Todt, presidente de la FIA. Photo by: FIA

"Fui uno de los mayores defensores de Jean en la primera campaña como vicepresidente y lo sigo siendo", dijo.

"Definitivamente, Jean ha sido un gran presidente de la FIA durante once años y medio, hasta ahora".

"Entre otros temas, se ha centrado en la seguridad vial a nivel mundial. Y él realmente apoya eso, cree en ello y ese legado tiene que ir también en el futuro, porque estás hablando de seguridad vial. Es extremadamente importante, especialmente en los países en desarrollo".

"Tengo la intención de crear caminos mejores y accesibles para los jóvenes conductores. Ese es el cambio. No se puede repetir lo que hizo el anterior presidente, no funcionará. Los retos son diferentes. Como he dicho, el panorama está cambiando, pero no me desviará de lo principal: crear caminos mejores y accesibles para los jóvenes".

Ben Sulayem se enfrentará a Graham Stoker por el máximo cargo de la FIA, y espera que la campaña electoral se lleve a cabo de forma correcta.

"Agradezco el reto y la oportunidad de comparar nuestras ideas con las de su equipo", dijo.

"Sólo espero que hagamos una campaña justa y transparente. Y, de hecho, esperamos ganar y hacer de la FIA una federación deportiva líder en el mundo en términos de gobernanza y pensamiento innovador".