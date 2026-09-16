2026 General Max Verstappen vs 100 - Red Bull Karting
EN VIVO: El desafío de Max Verstappen contra 100 pilotos en Silverstone
Sigue en vivo todo lo que sucede en el evento especial "Max vs 100", la carrera de karting en Silverstone donde Max Verstappen se enfrenta a 100 pilotos saliendo desde la última posición.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¿Quiénes son los pilotos de kart que se enfrentarán a Max Verstappen?
Zac Alsop – YouTuber
Tyrique Hyde – Streamer
Queen B (Rebecca Evans) – Creadora de contenido y presentadora de automovilismo
Pieface23 (Jack McDermott) – Creador de contenidos
TGFBro (Romell Henry) – Creador de contenido de YouTube
Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
Dantic (Daniel Moss) – Creador de contenido y youtuber
Amber Gill – Personalidad televisiva
Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Presentadora deportiva y creadora de
contenidos
Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Creador de contenido y cómico
Adam el desarrollador (Adam Powell) – Creador de contenidos
Kalia Lai – Creadora de contenidos y deportista
James Doyle – Creador de contenidos
Drift Games (David Egan) – Creador y piloto de drift
GoKartGod – Fabricante de karts eléctricos
Larry Chen – Fotógrafo especializado en automoción
Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Actor y creador de contenidos
Mike Dokas – Creador de TikTok
AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Cómico
Nathan Lust – Creador de contenidos
Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Creador de contenido y
streamer
Mars (Zhang Jing) – Creador de deportes extremos
Pamkutya (Norbert Osbáth) – Creador de contenido
Roberts Vītols – Creador de contenidos
Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
Enis Kirazoğlu – Creador de contenido
Karol Zdęba – YouTuber
Vale Sulca – Creador de contenidos
German Rodezel – Creador de contenido
Pableke (Pablo Jiménez) – Creador de contenido
Josh Richards – Creador y emprendedor
Si Hyun Park – Piloto profesional de drift
John-Marc van Wyk – Creador de contenidos
Dyler – Artista y creador de contenido
Nnnurdaylet – Creador de contenidos
Julia Haller – Creadora de contenidos
Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Creador de contenidos
Daniel Ahola – Creador de contenidos
Gabs Djay – Creador de contenido sobre automovilismo
Joe Tasker – Creador de contenidos y presentador de televisión
Bella James – Creadora de contenidos
Juank Pérez – Creador de contenidos
Fresia Aria – Periodista de fútbol
Nate Saunders – Periodista de F1
Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber y creador de contenidos
Sporttouchen (Timothé Rangström) – Creador de contenidos
Bea Eguiraun – Presentadora de automovilismo y piloto de pruebas
TheGrefg – Streamer y creador de contenidos
Caedrel (Marc Lamont) – Streamer
TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer y creador de contenido
Helydia (Celia Tansel) – Streamer y creadora de contenidos
Diogo "MoveMind" da Silva – Streamer y creador de contenidos
Jonathan " " Amaral – Jugador profesional de esports
RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer
TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Creador de contenido de videojuegos
Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer y animador
Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer
iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer y jugador profesional
Qucee (Quentin Correia) – Streamer y YouTuber
Leticia Bufoni – Skatista profesional
Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Motociclista acrobática
Arda Saatçi – Atleta de ultra
Lethal Shooter (Chris Matthews) – Entrenador de tiro de la NBA
Janja Garnbret – Escaladora profesional
Leo Neugebauer – Campeón mundial de decatlón
Molly Carlson – Saltadora profesional de acantilados
Matt Jones – Ciclista de montaña
Billy Bolt – Piloto de motos
Aidan Heslop – Saltador de acantilados
Pol Tarrés – Piloto de enduro
Tommo McCluskey – Creador de contenidos y presentador de deportes de motor
Taylor Serage – Creador de contenidos
Joseph Brophy – Periodista deportivo
Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – Director general de un medio
especializado en automoción
Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer y YouTuber
Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influencer de fitness
Molly Marsh – Influencer e a y personalidad televisiva
Mélanie Buffetaud – Creadora de contenidos y atleta de parkour
Jojo Sim – Creador de contenido
MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Creador de contenido
ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer
Henry Robert Williams – Periodista deportivo
Charles Poujade – Atleta de parkour y creador de contenido
Austin Sprinz – Creador de contenido
Aquí les dejamos los horarios para toda Latinoamérica:
A qué hora y cómo ver hoy el desafío de Max Verstappen contra 100 pilotos
Este miércoles, Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos en un circuito de karting saliendo desde la última posición. Esto es todo lo que hay que saber sobre "Max vs 100" y cómo seguir la carrera en vivo desde Latinoamérica.
¡Buenos días a todos! Hoy nos leemos de nuevo pero no con la Fórmula 1, sino con el evento de Verstappen en karting
Por: Gaby Manzo